Rusbase Young
Смешное на Rusbase Young
Собираем весёлые истории из жизни предпринимателей
Мы в Rusbase стараемся не драматизировать, но что поделать,
если времена и правда непростые.
Полезно немного отвлечься от серьёзного контента и попыток удержаться на плаву.
если времена и правда непростые.
Полезно немного отвлечься от серьёзного контента и попыток удержаться на плаву.
Уверены, что-то смешное происходит и с вами. Поэтому предлагаем вспомнить всё самое весёлое из своей бизнес-практики — и рассказать об этом нам.
Присылайте смешные, нелепые, неожиданные, может, даже немного стыдные истории, которые случались с вами и вашим бизнесом, а мы выберем самые классные и поделимся ими с читателями Rusbase.
Когда мы получим все истории и посмеёмся вместе с вами в редакции, проведём конкурс на самую интересную — за неё проголосуют наши читатели. Автора ждёт приз — бесплатный онлайн-курс GeekBrains. Так что решайтесь.
Присылайте смешные, нелепые, неожиданные, может, даже немного стыдные истории, которые случались с вами и вашим бизнесом, а мы выберем самые классные и поделимся ими с читателями Rusbase.
Когда мы получим все истории и посмеёмся вместе с вами в редакции, проведём конкурс на самую интересную — за неё проголосуют наши читатели. Автора ждёт приз — бесплатный онлайн-курс GeekBrains. Так что решайтесь.
Рассказать свою историю
Анна Меликян