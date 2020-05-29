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Rusbase Young
Смешное на Rusbase Young
Собираем весёлые истории из жизни предпринимателей
Мы в Rusbase стараемся не драматизировать, но что поделать,
если времена и правда непростые.
Полезно немного отвлечься от серьёзного контента и попыток удержаться на плаву.
Уверены, что-то смешное происходит и с вами. Поэтому предлагаем вспомнить всё самое весёлое из своей бизнес-практики — и рассказать об этом нам.

Присылайте смешные, нелепые, неожиданные, может, даже немного стыдные истории, которые случались с вами и вашим бизнесом, а мы выберем самые классные и поделимся ими с читателями Rusbase.

Когда мы получим все истории и посмеёмся вместе с вами в редакции, проведём конкурс на самую интересную — за неё проголосуют наши читатели. Автора ждёт приз — бесплатный онлайн-курс GeekBrains. Так что решайтесь.
Рассказать свою историю
Ваша история
Ваши имя и фамилия
E-mail
Чтобы мы могли связаться с вами, если вашу историю читатели посчитают самой классной
Название вашей компании и ссылка на сайт
Ваше фото для сайта
Если хотите:)
Автор: Анна Меликян

(с) Rusbase, 2020

Фото на обложке: Unsplash, Greyson Joralemon
Анна Меликян