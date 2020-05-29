Смешное на Rusbase Young

Уверены, что-то смешное происходит и с вами. Поэтому предлагаем вспомнить всё самое весёлое из своей бизнес-практики — и рассказать об этом нам.



Присылайте смешные, нелепые, неожиданные, может, даже немного стыдные истории, которые случались с вами и вашим бизнесом, а мы выберем самые классные и поделимся ими с читателями Rusbase.



Когда мы получим все истории и посмеёмся вместе с вами в редакции, проведём конкурс на самую интересную — за неё проголосуют наши читатели. Автора ждёт приз — бесплатный онлайн-курс GeekBrains. Так что решайтесь.

