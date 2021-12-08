Научить предпринимательству:

Пересобирая форматы



После локдауна в 2020 году бизнес особенно нуждался в поддержке — и отнюдь не только финансовой. Стало понятно, что информация и обучение в долгосрочной перспективе не менее эффективны. Так появилась самая масштабная программа «Бизнес уикенда» — отраслевой акселератор. Здесь участникам помогают привлекать инвестиции, знакомят их с международными экспертами и известными спикерами, а также помогают увеличивать ключевые показатели. Это самая длительная из всех программ «Бизнес уикенда» — 22 недели интенсивного обучения.



Уже знакомые форматы тоже претерпели изменения: преакселератор переехал в онлайн, а акселератор стал смешанным — часть занятий в сети, часть — на офлайн-площадках. Ждут на занятиях теперь не только студентов и старшеклассников: тренинги «3 шага успешного старта» и преакселератор теперь рассчитаны на участников до 30 лет, а программы для уже действующих предпринимателей — до 35 лет. Также запустили игру «Предпринимай» — идейную наследницу квеста «Открой свой бизнес» — и отраслевые интенсивы для развития soft skills. В этом году отраслевые интенсивы ведет продюсер «Фабрики звезд» и автор шоу «СТС зажигает суперзвезду» Лина Арифулина — она рассказывает предпринимателям о том, как правильно подавать себя на публичных выступлениях, как проявлять лидерские качества и заинтересовывать людей.



«Лидер, который всегда собран, спокоен, обладает идеальными ораторскими качествами — это не всегда верный стереотип. Для того, чтобы тебя слушали, не обязательно всегда громко говорить. Можно говорить тихо, можно волноваться — если вы знаете, что сказать, это не проблема», — считает Лина Арифулина.



Демо-день второго набора акселератора «Бизнес уикенда» в 2021 году прошел 20 ноября. Здесь свои проекты представили те, кто в течение шести недель развивал свой бизнес, занимался нетворкингом и изучал инструменты развития своего дела.



В следующем году программа «Бизнес уикенда» будет работать и дальше. Эту программу дополняют другие инициативы и проекты Департамента предпринимательства и инновационного развития в области развития человеческого капитала: обучающие активности для детей в проекте «Детские технопарки», экскурсии по компаниям в рамках «Дня без турникетов», которые помогают москвичам познакомиться с актуальными профессиями, проект «Навыки будущего» и экосистема «Техноград», которая готовит кадры по востребованным специальностям.

