Научить предпринимательству:

Предпринимателями не рождаются. Конечно, есть и врожденные качества — деловая хватка, особенный склад ума и другие важные черты характера, которые способствуют успеху в бизнесе. Но и самый сильный талант способен заглохнуть, если не развивать его, не прививать ему новые необходимые навыки и не закалять препятствиями. Такое развитие, новые знания и навыки, а так же помощь и поддержку предприниматель должен получать из окружающей его среды.
Создание подобной среды для начинающих предпринимателей — независимо от возраста — главная задача программы «Бизнес уикенд», созданной московским Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Рассказываем о том, как появилась эта программа и как она развивается.
От игр и квестов — к созданию бизнеса
Первые мероприятия под названием «Бизнес уикенд» стартовали в Москве в октябре 2018. Целевой аудиторией стала молодежь: старшеклассники и студенты. Их привлекали короткими занятиями, рассчитанными на один день, и конкурсами. Информацию на мероприятиях давали базовую: как придумать идею для стартапа, определить целевую аудиторию, разработать бизнес-модель, рассчитать финансовые показатели бизнеса, настроить бизнес-процессы и многое другое. Вместе с семинарами стартовали и интерактивные мероприятия: бизнес-квесты «Открой свой стартап», тренинги с участием опытных предпринимателей. Короткий формат стал популярным у молодой аудитории — в 2018 и 2019 состоялось 10 и 20 тренингов соответственно, а бизнес-квесты посетили в совокупности 8 тысяч человек.
Но базовая информация и объяснение азов — только фундамент, на котором строятся последующие этажи программы. Вскоре стало понятно, что у молодой аудитории есть запрос и на более подробные инструкции, и на более длительные форматы.
Как ответ на этот запрос появилась преакселерационная программа — два месяца интенсивных занятий по созданию собственного дела от идеи до первых продаж. Участникам рассказывали об инструментах для развития бизнеса, которые уже доступны им, учили работать в команде и помогали с нетворкингом. Первый курс стартовал в марте 2019 года, второй набор — в октябре. Всего же через преакселарационную программу прошла 1 818 человек.
Но одной преакселерационной программой дело не ограничилось. Новым форматом стали форумы «Молодой предприниматель», который прошел дважды, и «Студфест». Благодаря им еще больше молодых людей получили возможность встретиться с успешными предпринимателями, лидерами мнений и инфлюенсерами, узнать их лайфхаки и секреты. Каждый из форумов собрал более 15 тысяч человек.
От игр и квестов — к созданию бизнеса
Первые мероприятия под названием «Бизнес уикенд» стартовали в Москве в октябре 2018. Целевой аудиторией стала молодежь: старшеклассники и студенты. Их привлекали короткими занятиями, рассчитанными на один день, и конкурсами. Информацию на мероприятиях давали базовую: как придумать идею для стартапа, определить целевую аудиторию, разработать бизнес-модель, рассчитать финансовые показатели бизнеса, настроить бизнес-процессы и многое другое. Вместе с семинарами стартовали и интерактивные мероприятия: бизнес-квесты «Открой свой стартап», тренинги с участием опытных предпринимателей. Короткий формат стал популярным у молодой аудитории — в 2018 и 2019 состоялось 10 и 20 тренингов соответственно, а бизнес-квесты посетили в совокупности 8 тысяч человек.
Но базовая информация и объяснение азов — только фундамент, на котором строятся последующие этажи программы. Вскоре стало понятно, что у молодой аудитории есть запрос и на более подробные инструкции, и на более длительные форматы.
Как ответ на этот запрос появилась преакселерационная программа — два месяца интенсивных занятий по созданию собственного дела от идеи до первых продаж. Участникам рассказывали об инструментах для развития бизнеса, которые уже доступны им, учили работать в команде и помогали с нетворкингом. Первый курс стартовал в марте 2019 года, второй набор — в октябре. Всего же через преакселарационную программу прошла 1 818 человек.
Но одной преакселерационной программой дело не ограничилось. Новым форматом стали форумы «Молодой предприниматель», который прошел дважды, и «Студфест». Благодаря им еще больше молодых людей получили возможность встретиться с успешными предпринимателями, лидерами мнений и инфлюенсерами, узнать их лайфхаки и секреты. Каждый из форумов собрал более 15 тысяч человек.
Расти вместе с предпринимателем и рядом с ним
Начинающие предприниматели, прошедшие через преакселератор «Бизнес уикенда», запустили свои компании. Но старт, даже успешный, не всегда гарантирует такое же удачное развитие или же бурный рост. Первые два года часто бывают самыми трудными для молодого бизнеса — и для того, чтобы помочь выпускникам преакселарационной программы, в Департаменте инициировали новый формат мероприятий от «Бизнес уикенда». В 2020 году появился полноценный акселератор, посвященный не просто созданию, но и развитию уже существующего бизнеса. Его выпускниками стали более четырёх сотен молодых предпринимателей. При этом оба набора в акселератор прошли онлайн, на фоне локдауна — но это не помешало участникам добиваться результатов.
Преакселератор и акселератор — это основные форматы, в которых выражается ключевая идея «Бизнес уикенда». Постепенно они расширяются, привлекая разную аудиторию и создавая тем самым потенциал для ещё большего числа предпринимателей. Так, в прошлом году появились новые форматы:
Начинающие предприниматели, прошедшие через преакселератор «Бизнес уикенда», запустили свои компании. Но старт, даже успешный, не всегда гарантирует такое же удачное развитие или же бурный рост. Первые два года часто бывают самыми трудными для молодого бизнеса — и для того, чтобы помочь выпускникам преакселарационной программы, в Департаменте инициировали новый формат мероприятий от «Бизнес уикенда». В 2020 году появился полноценный акселератор, посвященный не просто созданию, но и развитию уже существующего бизнеса. Его выпускниками стали более четырёх сотен молодых предпринимателей. При этом оба набора в акселератор прошли онлайн, на фоне локдауна — но это не помешало участникам добиваться результатов.
Преакселератор и акселератор — это основные форматы, в которых выражается ключевая идея «Бизнес уикенда». Постепенно они расширяются, привлекая разную аудиторию и создавая тем самым потенциал для ещё большего числа предпринимателей. Так, в прошлом году появились новые форматы:
- «Бизнес уикенд.Старт» — это программа, обучающая основам предпринимательства от бизнес-идеи и MVP до осуществления первых продаж. Мероприятия программы ориентированы на самую молодую аудиторию — школьников старших классов и студентов колледжей. В пилотном запуске приняли участие 50 043 человека, а финалисты смогли показать свои проекты экспертам на конкурсе «Будущее в твоих руках».
- «Бизнес уикенд.Компетенции» — обучение таким полезным навыкам, как создание сайтов, контент-менеджмент и SMM. Выпускники программы могут работать сами на себя, зарегистрировав самозанятость. Курс прошли более тысячи человек, из них больше трети оформили самозанятость.
- «Бизнес уикенд 50+» — доказательство того, что обучать предпринимательству можно в любом возрасте. Эта версия «Бизнес уикенда» рассчитана на старшее поколение. Участниками программы стали 618 человек.
Пересобирая форматы
После локдауна в 2020 году бизнес особенно нуждался в поддержке — и отнюдь не только финансовой. Стало понятно, что информация и обучение в долгосрочной перспективе не менее эффективны. Так появилась самая масштабная программа «Бизнес уикенда» — отраслевой акселератор. Здесь участникам помогают привлекать инвестиции, знакомят их с международными экспертами и известными спикерами, а также помогают увеличивать ключевые показатели. Это самая длительная из всех программ «Бизнес уикенда» — 22 недели интенсивного обучения.
Уже знакомые форматы тоже претерпели изменения: преакселератор переехал в онлайн, а акселератор стал смешанным — часть занятий в сети, часть — на офлайн-площадках. Ждут на занятиях теперь не только студентов и старшеклассников: тренинги «3 шага успешного старта» и преакселератор теперь рассчитаны на участников до 30 лет, а программы для уже действующих предпринимателей — до 35 лет. Также запустили игру «Предпринимай» — идейную наследницу квеста «Открой свой бизнес» — и отраслевые интенсивы для развития soft skills. В этом году отраслевые интенсивы ведет продюсер «Фабрики звезд» и автор шоу «СТС зажигает суперзвезду» Лина Арифулина — она рассказывает предпринимателям о том, как правильно подавать себя на публичных выступлениях, как проявлять лидерские качества и заинтересовывать людей.
«Лидер, который всегда собран, спокоен, обладает идеальными ораторскими качествами — это не всегда верный стереотип. Для того, чтобы тебя слушали, не обязательно всегда громко говорить. Можно говорить тихо, можно волноваться — если вы знаете, что сказать, это не проблема», — считает Лина Арифулина.
Демо-день второго набора акселератора «Бизнес уикенда» в 2021 году прошел 20 ноября. Здесь свои проекты представили те, кто в течение шести недель развивал свой бизнес, занимался нетворкингом и изучал инструменты развития своего дела.
В следующем году программа «Бизнес уикенда» будет работать и дальше. Эту программу дополняют другие инициативы и проекты Департамента предпринимательства и инновационного развития в области развития человеческого капитала: обучающие активности для детей в проекте «Детские технопарки», экскурсии по компаниям в рамках «Дня без турникетов», которые помогают москвичам познакомиться с актуальными профессиями, проект «Навыки будущего» и экосистема «Техноград», которая готовит кадры по востребованным специальностям.
После локдауна в 2020 году бизнес особенно нуждался в поддержке — и отнюдь не только финансовой. Стало понятно, что информация и обучение в долгосрочной перспективе не менее эффективны. Так появилась самая масштабная программа «Бизнес уикенда» — отраслевой акселератор. Здесь участникам помогают привлекать инвестиции, знакомят их с международными экспертами и известными спикерами, а также помогают увеличивать ключевые показатели. Это самая длительная из всех программ «Бизнес уикенда» — 22 недели интенсивного обучения.
Уже знакомые форматы тоже претерпели изменения: преакселератор переехал в онлайн, а акселератор стал смешанным — часть занятий в сети, часть — на офлайн-площадках. Ждут на занятиях теперь не только студентов и старшеклассников: тренинги «3 шага успешного старта» и преакселератор теперь рассчитаны на участников до 30 лет, а программы для уже действующих предпринимателей — до 35 лет. Также запустили игру «Предпринимай» — идейную наследницу квеста «Открой свой бизнес» — и отраслевые интенсивы для развития soft skills. В этом году отраслевые интенсивы ведет продюсер «Фабрики звезд» и автор шоу «СТС зажигает суперзвезду» Лина Арифулина — она рассказывает предпринимателям о том, как правильно подавать себя на публичных выступлениях, как проявлять лидерские качества и заинтересовывать людей.
«Лидер, который всегда собран, спокоен, обладает идеальными ораторскими качествами — это не всегда верный стереотип. Для того, чтобы тебя слушали, не обязательно всегда громко говорить. Можно говорить тихо, можно волноваться — если вы знаете, что сказать, это не проблема», — считает Лина Арифулина.
Демо-день второго набора акселератора «Бизнес уикенда» в 2021 году прошел 20 ноября. Здесь свои проекты представили те, кто в течение шести недель развивал свой бизнес, занимался нетворкингом и изучал инструменты развития своего дела.
В следующем году программа «Бизнес уикенда» будет работать и дальше. Эту программу дополняют другие инициативы и проекты Департамента предпринимательства и инновационного развития в области развития человеческого капитала: обучающие активности для детей в проекте «Детские технопарки», экскурсии по компаниям в рамках «Дня без турникетов», которые помогают москвичам познакомиться с актуальными профессиями, проект «Навыки будущего» и экосистема «Техноград», которая готовит кадры по востребованным специальностям.
Наталия Рябцева
Научить предпринимательствуНаталия Рябцева