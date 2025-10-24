Закупки для самозанятых: программа дала рекордные результаты

Закупки госкомпаний у самозанятых граждан продолжают расти рекордными темпами. По данным Корпорации МСП, за девять месяцев 2025 года объём контрактов достиг почти 22 млрд ₽, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заключённых договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тыс., а в роли поставщиков выступили около 8 тыс. самозанятых.

С 2020 года самозанятые заключили более 52 тыс. договоров на 46,4 млрд ₽

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») становится всё более весомым направлением.

Он напомнил, что преференции, распространённые на самозанятых в 2020 году, значительно упростили доступ к торгам. По его данным, с того времени 4 125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тыс. договоров на сумму 46,4 млрд ₽, а ассортимент закупок вырос с 1,4 тыс. позиций в 2020 году до 55,5 тыс.

Средняя стоимость одного договора сегодня составляет 885 тыс. ₽, что также говорит о том, что к самозанятым поставщикам относятся с большим доверием.

Больше всего закупок у самозанятых совершают на финансовые услуги

Наибольший прирост закупок у самозанятых зафиксирован в финансовых услугах — объём вырос на 7,3 млрд ₽, в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. Существенный рост показали также поставки готовых изделий (+800 млн ₽, в 6,7 раза) и услуги транспорта (+570 млн ₽, в 3,9 раза).

Кроме того, увеличились закупки специализированных строительных работ (+560 млн ₽, в 2,3 раза) и рекламных услуг (+460 млн ₽, также в 2,3 раза).

По общему объёму лидирует финансовая и страховая сфера — 10,3 млрд ₽, далее следуют строительные работы (980 млн ₽), поставка готовых изделий (950 млн ₽), рекламные и маркетинговые услуги (840 млн ₽) и творческие проекты (790 млн ₽).

Число самозанятых участников закупок выросло на 13%

Число самозанятых поставщиков госкомпаний по 223-ФЗ за девять месяцев 2025 года приблизилось к 8 тыс., увеличившись почти на 13% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что участие в госзакупках помогает самозанятым гражданам, применяющим налог на профессиональный доход, делать первые шаги в предпринимательстве.

По его словам, для многих из самозанятых госзаказчики становятся надёжным источником финансирования и позволяют со временем развивать бизнес, переходя к формату индивидуальных предпринимателей или обществ с ограниченной ответственностью.

Свердловская область обошла Москву по объему закупок

По объёму закупок у самозанятых лидирует Свердловская область — 4,5 млрд ₽. Далее следуют Москва (2,85 млрд ₽), Московская область (1,2 млрд ₽), Оренбургская область (1,1 млрд ₽) и Алтайский край (1 млрд ₽).

Свердловская область и Москва стали и лидерами по приросту объёмов — +4,1 млрд ₽ и +1,4 млрд ₽ соответственно. Высокие темпы роста также зафиксированы в Алтайском крае, Оренбургской области и Приморском крае (по 990 млн ₽ – 1 млрд ₽).

Контекст

С 2020 года самозанятые граждане получили право участвовать в закупках госкомпаний наравне с субъектами малого и среднего бизнеса. Расширение числа позиций и стабильный рост объёмов закупок подтверждают, что участие в системе госзаказа становится важным источником дохода и легального развития малого предпринимательства.

