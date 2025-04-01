Как сегодня живут акселераторы в России

Экосистема акселераторов перестраивается под реалии санкций и высокой ставки ЦБ. Меняются работа программ, их инструменты и ожидания инвесторов. О переменах в рынке венчурных инвестиций рассказывает Дмитрий Калаев, партнер фонда ФРИИ и директор «Акселератора ФРИИ».

Акселератор — это программа, которая помогает стартапам и компаниям ускорить рост, устранить узкие места, сделать свой бизнес лучше и стать привлекательными для инвесторов. В России интерес инвесторов к программам крепнет, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В 2024 году стартапы получили $178 млн — на 46% больше, чем в 2023 ($122 млн).

ФРИИ проводит самые разные акселерационные программы с 2013 года. Мы стали первыми, кто занялся проработкой методологий работы с технологическим бизнесом и привезли в Россию разные подходы, а некоторые создали сами.

Например, методология трекинга была разработана в стенах ФРИИ, мы одними из первых начали применять и рассказывать про Custdev.

Сам термин Customer development появился в России «благодаря» моей ошибке. Во всем мире эту методологию называют Customer discovery, но в своих первых презентациях я перепутал термины и заметил нестыковку, только когда термин уже стал общеупотребимым.

Через акселерационные программы ФРИИ прошло более двух тысяч компаний разного масштаба. Часто акселератор связывают с бизнесом ранних стадий, но мы работаем и с крупными продуктами, — некоторые из клиентов акселератора в качестве результата получили сотни миллионов и даже миллиарды новой выручки.

Кроме того, мы продолжаем инвестировать в стартапы и акселерировать их. Поэтому мы особенно четко видим изменения, которые происходят с венчурным рынком.

Старт перемен Изменения в российском венчурном рынке начались еще до 2022 года и санкций. Основной целью стартапа считалась максимизация капитализации, и в США многие стартапы, не заботясь о прибыльности бизнеса, рьяно наращивали выручку. Но в России довольно быстро стало ясно, что операционная эффективность и реальная прибыльность бизнеса необходимы. Основная причина — малое количество венчурных капиталистов на рынке, и развиваться на деньги инвесторов, поднимая раунд за раундом, теперь крайне сложно. Поэтому одна из главных задач акселератора сегодня — помочь стартапу найти рабочую бизнес-модель и сходимую юнит-экономику, пусть и в ущерб скоростному росту. Американские фонды и акселераторы, кстати, тоже пришли к подобным выводам и начали работать над прибыльностью компании, но чуть позже. Сейчас акселератор — это площадка для трансформации и улучшения бизнес-моделей. Раньше стартапы могли позволить себе роскошь экспериментировать и привлекать инвестиции под потенциал. Но в условиях высокой ставки рефинансирования каждое решение требует максимальной прагматичности и обоснованности. Сейчас акселератор — этои улучшения бизнес-моделей. Раньше стартапы могли позволить себе роскошь экспериментировать и привлекать инвестиции под потенциал. Но в условиях высокой ставки рефинансирования каждое решение требует максимальной прагматичности и обоснованности.