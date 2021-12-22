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Показать все лучшее сразу: как должна выглядеть презентация стартапа

Еще пару лет назад важным качеством любого фаундера было умение лично презентовать стартап при встрече с инвесторами. Но пандемия изменила привычные порядки: все чаще поиск инвестиций приходится вести онлайн. В таких условиях презентация — один из самых простых способов доходчиво рассказать о вашем стартапе. А если он представлен на специальной площадке, где инвестор видит структурированную информацию о компании, то презентация необходима для того, чтобы сформировать визуальное впечатление. RB.RU рассказывает, как составить презентацию, на которую потенциальный инвестор уж точно обратит внимание. Этими же принципами можно руководствоваться и при заполнении своего профиля на SberUnity.
SberUnity — венчурная онлайн-площадка для взаимодействия стартапов, венчурных инвесторов и корпораций. Благодаря платформе стартапы становятся видимыми для рынка, венчурные инвесторы получают дополнительный инструмент для поиска, а крупные компании автоматизируют скаутинг или могут размещать собственные запросы на технологии.
Общие правила:

Будьте краткими...

Инвесторы — люди занятые. Большинство из них попросту не могут выделить на просмотр презентаций час и более. Исходите из того, что на просмотр вашей презентации выделят 4-5 минут. Не стоит делать много слайдов — постарайтесь уложиться в 8-10.

…но не переборщите

Часто советуют не размещать на слайдах слишком много текста, ограничиваясь лишь одной-двумя фразами. Это справедливо для презентации, которая сопровождает и дополняет прямую речь фаундера. В презентации, которую публикуют на сайте или отправляют по почте, допустимо большее текста: ведь именно она рассказывает потенциальным инвесторам про ваш стартап. Но и в этом случае старайтесь ограничиваться несколькими предложениями, в которых будет только самое важное.

Бизнес, а не продукт

Часто велик соблазн подробно рассказать о своем продукте. Но вы продаёте инвестору не продукт, а бизнес. Поэтому подробно стоит рассказывать именно о нем: включите важные показатели вашей компании. Это могут быть выручка, объем рынка, количество подключенных клиентов, ожидаемый рост и так далее.

Чем проще, тем лучше

Инвесторы далеко не всегда являются техническими специалистами в той или иной отрасли. Поэтому старайтесь избегать большого количества технических терминов и профессионального жаргона — инвестор может их и не понять. Рассказывая о проекте, ориентируйтесь на то, чтобы сделать его понятным человеку «со стороны».

Будьте честными

Зато в чем инвесторы точно разбираются — это в рынке, с которым работают. Поэтому не стоит скрывать информацию о ваших конкурентах и других стартапах, работающих в том же направлении. Помните — полностью уникальные продукты встречаются редко, поэтому лучше правдиво указать преимущества и недостатки конкретно вашего продукта перед аналогами и конкурентами.
фото: Cobalt S-Elinoi/Shutterstock
Обязательные слайды презентации

  1. Знакомство. Название проекта, логотип, суть вашего продукта в одной-двух емких фразах.

  2. Возможность. В чем заключается проблема, которую решает ваш продукт? Здесь стоит использовать наглядную статистику и исследования, которые раскроют ее.

  3. Как ваш продукт решает эту проблему? Расскажите о том, как работает ваше решение для клиента.

  4. Каков объем рынка и его перспективы? Цифры и прогнозы должны быть взяты из официальных источников или подкреплены мнением авторитетного эксперта.

  5. Как это работает? Кратко расскажите, как устроен продукт с технологической точки зрения. Понять технические особенности поможет инфографика.

  6. Бизнес-модель. Как вы будете зарабатывать и тратить деньги?

  7. Конкуренты. Кто ваши конкуренты — прямые и в смежных областях? Сколько их на рынке? Чем отличается именно ваш проект?

  8. Прогнозы. Ожидаемые результаты на три года: объем продаж, прогнозируемая выручка, доля рынка, технологическое развитие самого продукта.

  9. Инвестиции. Размер финансирования, который вы ожидаете получить, и на что он будет потрачен.

  10. Команда и контакты. Ключевые участники команды, их квалификация и контакты.

Эффектно оформить презентацию можно даже без привлечения именитой дизайн-студии. Бесплатные шаблоны вы найдете на специализированных сайтах: Pitch, Canva, Slidesmania и других.
Примеры шаблонов от Pitch
Дизайн важен, но нужно помнить, что все же главное в вашей презентации — понятная структура и данные, которые смогут доходчиво обрисовать инвестору перспективы. Первые презентации Airbnb и Uber были очень простыми в плане дизайна, однако это не помешало компаниями привлечь инвестиции, стать мировыми гигантами и изменить свои рынки.
Проверь себя
Мы рассказали вам о том, как сделать хорошую презентацию. Теперь настала пора проверить эти знания: выберите тот способ подачи информации, который кажется вам наиболее удачным
Верно
Комментарий: текст, разбитый на тезисы, читается и усваивается гораздо лучше, чем просто сплошные абзацы. Старайтесь всегда выделять самое важное и выносить это в отдельные пункты списка.
Верно
Неверно
Верно
1)
Комментарий: не все инвесторы разбираются в технических терминах. Сконцентрируйте внимание не на том, как работает ваше решение, а на потенциальной ценности, которую стартап принесет бизнесу.
2)
Верно
Неверно
Верно
Верно
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Автор: Полина Есакова
Фото на обложке: fizkes/Shutterstock
Наталия Рябцева
Показать все лучшее сразу