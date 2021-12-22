Показать все лучшее сразу

Общие правила:



Будьте краткими...



Инвесторы — люди занятые. Большинство из них попросту не могут выделить на просмотр презентаций час и более. Исходите из того, что на просмотр вашей презентации выделят 4-5 минут. Не стоит делать много слайдов — постарайтесь уложиться в 8-10.



…но не переборщите



Часто советуют не размещать на слайдах слишком много текста, ограничиваясь лишь одной-двумя фразами. Это справедливо для презентации, которая сопровождает и дополняет прямую речь фаундера. В презентации, которую публикуют на сайте или отправляют по почте, допустимо большее текста: ведь именно она рассказывает потенциальным инвесторам про ваш стартап. Но и в этом случае старайтесь ограничиваться несколькими предложениями, в которых будет только самое важное.



Бизнес, а не продукт



Часто велик соблазн подробно рассказать о своем продукте. Но вы продаёте инвестору не продукт, а бизнес. Поэтому подробно стоит рассказывать именно о нем: включите важные показатели вашей компании. Это могут быть выручка, объем рынка, количество подключенных клиентов, ожидаемый рост и так далее.



Чем проще, тем лучше



Инвесторы далеко не всегда являются техническими специалистами в той или иной отрасли. Поэтому старайтесь избегать большого количества технических терминов и профессионального жаргона — инвестор может их и не понять. Рассказывая о проекте, ориентируйтесь на то, чтобы сделать его понятным человеку «со стороны».



Будьте честными



Зато в чем инвесторы точно разбираются — это в рынке, с которым работают. Поэтому не стоит скрывать информацию о ваших конкурентах и других стартапах, работающих в том же направлении. Помните — полностью уникальные продукты встречаются редко, поэтому лучше правдиво указать преимущества и недостатки конкретно вашего продукта перед аналогами и конкурентами.

