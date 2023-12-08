5 препятствий,
которые не дают
нам инвестировать
которые не дают
нам инвестировать
Высокая инфляция и обеспокоенность будущим заставляют россиян искать новые способы сохранить и приумножить капитал. Один из них — инвестиции. Так, в первом полугодии 2023 года число инвесторов-физлиц на Московской бирже увеличилось на три миллиона человек по сравнению с концом 2022 года. Растущий интерес к инвестициям связан и с развитием финтеха: открыть брокерский счет сегодня можно в пару кликов на сайте или в приложении брокера; там же, как правило, представлены все необходимые сервисы, учебные и аналитические материалы для инвестирования.
При этом большинство россиян никогда не пробовали инвестировать. Разбираемся, что останавливает их на этом пути.
При этом большинство россиян никогда не пробовали инвестировать. Разбираемся, что останавливает их на этом пути.
Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и возможность не платить комиссию брокеру в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года.
Нет профессиональных знаний в сфере инвестиций
Недостаточно денег для начала инвестиций
Это подтверждает уже упомянутое исследование НАФИ, из которого можно сделать вывод, что у большинства россиян нет свободных денег на инвестиции. Интересно, что при этом почти половина жителей России заявила о готовности инвестировать более 10 тысяч рублей ежемесячно, наиболее привлекательными для инвестиций они находят акции, драгметаллы и валюту.
Для начала инвестирования не нужно обладать внушительным капиталом. Опытные инвесторы говорят, что на фондовом рынке можно стартовать хоть с 1000 рублей — столько в среднем стоят государственные и корпоративные облигации и акции крупных российских компаний.
Инвестируя небольшие суммы, можно на практике понять, как работает фондовый рынок, набраться опыта, приучить себя регулярно откладывать деньги и заложить фундамент для дальнейшего наращивания капитала.
Для начала инвестирования не нужно обладать внушительным капиталом. Опытные инвесторы говорят, что на фондовом рынке можно стартовать хоть с 1000 рублей — столько в среднем стоят государственные и корпоративные облигации и акции крупных российских компаний.
Инвестируя небольшие суммы, можно на практике понять, как работает фондовый рынок, набраться опыта, приучить себя регулярно откладывать деньги и заложить фундамент для дальнейшего наращивания капитала.
Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и возможность не платить комиссию брокеру в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года.
Препятствия, которые не дают начать инвестировать, действительно небезосновательны, но они не должны встать на пути финансового благополучия. Преодолеть страхи и сомнения в отношении инвестиций поможет только практика — впрочем, это касается любого начинания, будь то изучение иностранного языка или освоение новой профессии.
Чтобы вход в инвестирование стал приятным, Сбер решил разыграть среди начинающих инвесторов до 5 млн рублей на инвестиции. Для участия в акции нужно открыть брокерский счет в приложении «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Другие бонусы и подробности можно найти на сайте.
Чтобы вход в инвестирование стал приятным, Сбер решил разыграть среди начинающих инвесторов до 5 млн рублей на инвестиции. Для участия в акции нужно открыть брокерский счет в приложении «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Другие бонусы и подробности можно найти на сайте.
© RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
Реклама
Автор: Ирина Печёрская
Реклама
Поделиться:
Наталия Рябцева
5 препятствий, которые не дают нам инвестироватьНаталия Рябцева