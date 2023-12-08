rb.ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
5 препятствий,
которые не дают
нам инвестировать

Высокая инфляция и обеспокоенность будущим заставляют россиян искать новые способы сохранить и приумножить капитал. Один из них — инвестиции. Так, в первом полугодии 2023 года число инвесторов-физлиц на Московской бирже увеличилось на три миллиона человек по сравнению с концом 2022 года. Растущий интерес к инвестициям связан и с развитием финтеха: открыть брокерский счет сегодня можно в пару кликов на сайте или в приложении брокера; там же, как правило, представлены все необходимые сервисы, учебные и аналитические материалы для инвестирования.

При этом большинство россиян никогда не пробовали инвестировать. Разбираемся, что останавливает их на этом пути.
Инвестирование отнимает много времени
05
Недоверие брокерам
04
Недостаточно денег для начала инвестиций
03
Страх потерять вложения
02
Нет профессиональных знаний в сфере инвестиций
01
Инвестирование отнимает много времени
05
Недоверие брокерам
04
Недостаточно денег для начала инвестиций
03
Страх потерять вложения
02
Нет профессиональных знаний в сфере инвестиций
01
Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и возможность не платить комиссию брокеру в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года.
Нет профессиональных знаний в сфере инвестиций
В России растет число финансово грамотных людей: исследование аналитического центра НАФИ за 2022 год показало, что 72% россиян имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности, тогда как в 2020-м таких было 59%. Стоит отметить, что из 72% только 15% обладают именно высоким уровнем финансовой грамотности, то есть умеют не только разумно распоряжаться деньгами, но и приумножать их с помощью инвестиционных инструментов.

Чтобы начать инвестировать, профессионально разбираться в этом не требуется. Но убеждение в обратном мешает попробовать инвестиции и, как следствие, подняться на новый уровень. Конечно, будет неправильно сказать, что начинающему инвестору для старта стоит только скачать приложение брокера — и процесс пойдет сам собой. Ознакомиться с базовыми понятиями, инвестиционными инструментами и тем, как устроен фондовый рынок, все же необходимо. И этих знаний уже будет достаточно для первых шагов.

Другой вопрос — где брать качественную и доступную для понимания информацию, которая поможет разобраться в том, как работают инвестиции, и принимать взвешенные инвестиционные решения. Им задаются и брокеры, поэтому предлагают клиентам ряд сервисов и информационных каналов, решающих эту проблему. Например, в приложении «СберИнвестиции» можно найти учебник с базовыми знаниями для старта в инвестициях и регулярно обновляющиеся подборки с инвест-идеями от аналитиков фондового рынка.



Страх потерять вложения
По данным НАФИ, только у 26% россиян есть финансовая подушка, которая может обеспечить привычную жизнь на срок от трех месяцев до полугода в случае потери дохода. У оставшейся части граждан либо нет накоплений вообще, либо их хватит на период от недели до трех месяцев.

Исходя из результатов исследования, можно предположить, что подавляющее большинство жителей России сегодня находится в перманентном стрессе из-за страха остаться без денег. Так что в этой ситуации идея пустить часть и без того небольших сбережений на инвестиции, которые всегда сопровождает определенный риск, действительно кажется опасной.

Более того, заниматься инвестициями, не имея подушки безопасности, неправильно с точки зрения финансовой грамотности. Сначала необходимо закрыть свои базовые потребности и отложить часть дохода в неприкосновенный запас, после — все остальное — скажет любой финансовый эксперт.

Страх потерять деньги у тех, кто может позволить себе инвестировать, тоже понятен, однако это не повод предпочесть банковский депозит акциям. Для того, чтобы минимизировать риск потерь при инвестировании, профессиональные инвесторы советуют диверсифицировать портфель, то есть вкладывать деньги в разные активы: акции, облигации, золото, валюту. Также можно придерживаться консервативной или умеренной стратегии инвестирования: выбирать финансовые инструменты с низкими и средними рисками вроде облигаций федерального займа, акций крупных компаний, драгоценных металлов и тому подобных.





Недостаточно денег для начала инвестиций
Это подтверждает уже упомянутое исследование НАФИ, из которого можно сделать вывод, что у большинства россиян нет свободных денег на инвестиции. Интересно, что при этом почти половина жителей России заявила о готовности инвестировать более 10 тысяч рублей ежемесячно, наиболее привлекательными для инвестиций они находят акции, драгметаллы и валюту.

Для начала инвестирования не нужно обладать внушительным капиталом. Опытные инвесторы говорят, что на фондовом рынке можно стартовать хоть с 1000 рублей — столько в среднем стоят государственные и корпоративные облигации и акции крупных российских компаний.

Инвестируя небольшие суммы, можно на практике понять, как работает фондовый рынок, набраться опыта, приучить себя регулярно откладывать деньги и заложить фундамент для дальнейшего наращивания капитала.



Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и возможность не платить комиссию брокеру в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года.
Недоверие брокерам
На конец 2022 года в России у каждого пятого был открыт брокерский счет, но половина из этих счетов пустовала. Одна из причин — разочарование инвесторов после торговли на бирже. Часто так происходит из-за того, что начинающие инвесторы приходят на биржу с завышенными ожиданиями, но недостаточным опытом, чтобы продумать стратегию, которая привела бы к прибыли. Как итог, потери и обещание себе никогда не связываться с инвестициями.

Но, как видно, дело не в «плохом» брокере, а в отсутствии стратегии у инвестора. Чтобы начать получать желаемый результат, нужно набраться терпения и путем проб и ошибок идти к цели. Инвестиции всегда сопряжены с риском, но с опытом приходит больше понимания, как рисками управлять. Главное — не дать неудачам в начале повлиять на решение отказаться от инвестирования.

Инвестирование отнимает много времени
Многие уверены, что инвестирование отнимает много времени, так как требует постоянного анализа большого количества информации. С учетом того, что почти половина граждан РФ готова инвестировать на срок больше года, перспектива посвящать одному делу столько времени и правда может пугать.

Сколько времени уделять изучению новостей и прогнозов фондового рынка, каждый инвестор решает для себя сам — кроме того, часто эту задачу на себя берут брокеры. Они ведут свои каналы, где публикуют отчеты и аналитику экспертов, а в их приложениях, как правило, можно найти подборку инвестиционных инструментов, идеи и новости рынка ценных бумаг. Например, для приложения «СберИнвестиции» аналитику и инвестиционные идеи отбирают профессиональные аналитики из SberCIB Investment Research.

Препятствия, которые не дают начать инвестировать, действительно небезосновательны, но они не должны встать на пути финансового благополучия. Преодолеть страхи и сомнения в отношении инвестиций поможет только практика — впрочем, это касается любого начинания, будь то изучение иностранного языка или освоение новой профессии.

Чтобы вход в инвестирование стал приятным, Сбер решил разыграть среди начинающих инвесторов до 5 млн рублей на инвестиции. Для участия в акции нужно открыть брокерский счет в приложении «СберИнвестиции» и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Другие бонусы и подробности можно найти на сайте.

Пройдите текст и узнайте,
какой риск-профиль у вас
Вернитесь на главную, чтобы прочитать другие материалы о том, как начать инвестировать
© RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
Реклама

Поделиться:
Наталия Рябцева
5 препятствий, которые не дают нам инвестировать