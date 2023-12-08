(Не)страшные инвестиции: почему не нужно бояться инвестировать

Большинство россиян считает покупку недвижимости и вклад в банке самой надежной и выгодной инвестицией. При этом нынешние ставки по вкладам не покрывают стремительную инфляцию, что в перспективе означает потерю части сбережений. Попробовать защитить и приумножить капитал в будущем можно, если вкладывать деньги на фондовом рынке. Однако не так много людей в России рассматривает для себя этот вариант. Вместе со СберИнвестициями развеиваем распространенные страхи, которые мешают начать инвестировать.
© RB.RU, 2023. Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. erid: 4CQwVszH9pWuokaEY2b Не является инвестиционной рекомендацией. Доходность инвестиций в прошлом не гарантирует такую же доходность в будущем. Общий срок проведения Акции — с 30.10.2023 по 29.12.2023 включительно. Принять участие в акции можно до 15.12.2023 включительно. Подробнее об организаторе Акции, правилах её проведения, количестве призов (есть ограничения), сроке (есть ограничения), месте и порядке их получения уточняйте на сайте: https://www.sberbank.com/ru/person/investments/50mln_reasons Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015, лицензия на оказание брокерских услуг № 045−2 894−100 000 от 27.11.2000.
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Наталия Рябцева
(Не)страшные инвестиции: почему не нужно бояться инвестироватьНаталия Рябцева