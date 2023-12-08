Мошенники, кризисы, нехватка знаний

Страх быть обманутым очень понятный. В последнее время в медиапространстве появилось множество продавцов «успешного успеха», которые предлагают заработать на чем угодно. В подавляющем большинстве это проходимцы, которые хотят быстрым и нечестным способом обогатиться за счет своей аудитории, навсегда исказив понятие «инвестиции» в глазах людей.



Фондовый рынок не имеет ничего общего с казино. Биржа — место заключения сделок по покупке ценных бумаг. Деятельность биржи, на которой происходят торги, и брокеров, через которых частные инвесторы получают доступ к бирже, регулируется государством. Плюс часто инвесторы покупают акции крупных компаний, основной акционер которых — государство. Поэтому не может быть такого, что вы перевели кому-то по телефону деньги «на инвестиции», а он забрал их и улетел в Дубай.



Если говорить о страхе потерять вложения, то здесь важно понимать, что на бирже мы инвестируем в бизнес, а бизнес — это всегда риск. В зависимости от рыночной ситуации может снижаться и цена акций. И если в этот момент инвестор продаст акции, то получит убыток. Но если акции не продавать, то это будут «бумажные потери». Ведь вне зависимости от текущей оценки акций рынком их число не уменьшилось, доля в акционерном капитале компании не снизилась. Наоборот, периодические снижения на рынках дают возможность купить акции отличных компании по более низкой цене.



Инвесторы, которые уже знают, как ведут себя рынки, ждут коррекций и кризисов для того, чтобы пополнить портфели. Например, после спада весной 2022 года индекс Мосбиржи уже восстановил позиции. Сначала этого года он вырос на 45%, а некоторые отдельные акции даже выросли в цене на 100−200%.



Главное правило инвестора — не держать все яйца в одной корзине — буквально означает, что необходимо вкладываться в разные классы активов. Если инвестируете в акции компаний из разных отраслей, а в портфеле есть облигации, фонды, золото, то даже если что-то и упадет в цене, другие инструменты могут компенсировать спад. Так, например, было в феврале 2022 года, когда падение цен российских акций сопровождалось ростом стоимости золота и валюты.



В приложении «СберИнвестиции» для новичков есть подборки от экспертов рынка, которые помогут составить сбалансированный портфель.