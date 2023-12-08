Мошенники, кризисы, нехватка знаний
Почему россияне боятся инвестировать
Набившее оскомину выражение «деньги должны работать» всегда будет актуально, особенно в турбулентные времена: люди стараются сберечь накопления от инфляции и скачков курса валюты.
Самым привычным и понятным способом сохранения капитала долго были банковские вклады. Однако, как показывает время, депозиты могут проигрывать фондовому рынку. Например, индексу Мосбиржи, который, несмотря на все потрясения, за последние полтора года уверенно обогнал и инфляцию, и депозиты, а за 10 месяцев этого года вырос на 50%.
Но несмотря на то, что на рынке существуют финансовые инструменты, которые доказали свою эффективность, россияне по-прежнему боятся инвестировать. Почему — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова*.
Самым привычным и понятным способом сохранения капитала долго были банковские вклады. Однако, как показывает время, депозиты могут проигрывать фондовому рынку. Например, индексу Мосбиржи, который, несмотря на все потрясения, за последние полтора года уверенно обогнал и инфляцию, и депозиты, а за 10 месяцев этого года вырос на 50%.
Но несмотря на то, что на рынке существуют финансовые инструменты, которые доказали свою эффективность, россияне по-прежнему боятся инвестировать. Почему — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова*.
Для миллионов людей в странах с высокой культурой инвестирования вклады в фондовый рынок — обыденное дело. Тогда как в России далеко не все понимают, что это такое. Многие думают, что они работают по принципу казино. Давайте разбираться по порядку.
Акция — это доля в компании. Когда мы покупаем акции, то приобретаем часть реального бизнеса, за которым стоят заводы, нефтепроводы, магазины, здания и земли, сотрудники, патенты, контракты и технологии. Когда в новостях пишут, что состоялась крупная сделка и одна компания купила другую, это значит, что акции одной компании перешли к новому владельцу.
Но и у простого человека есть точно такая же возможность покупать доли в разных компаниях. Сейчас это очень просто делать: достаточно скачать приложение «СберИнвестиции».
Акция — это доля в компании. Когда мы покупаем акции, то приобретаем часть реального бизнеса, за которым стоят заводы, нефтепроводы, магазины, здания и земли, сотрудники, патенты, контракты и технологии. Когда в новостях пишут, что состоялась крупная сделка и одна компания купила другую, это значит, что акции одной компании перешли к новому владельцу.
Но и у простого человека есть точно такая же возможность покупать доли в разных компаниях. Сейчас это очень просто делать: достаточно скачать приложение «СберИнвестиции».
У начинающих инвесторов есть возможность выиграть до 5 млн рублей на инвестиции. Для этого нужно до 15 декабря 2023 года скачать приложение «СберИнвестиции», открыть и пополнить там брокерский счет, купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей. Итоги станут известны до 29 декабря включительно. Вне зависимости от результатов всем участникам акции зачислят на брокерский счет виртуальную акцию Сбера, которую можно будет обменять на деньги. Также им не нужно будет платить комиссию брокеру в течение первых трех месяцев инвестирования. Все подробности — на сайте.
Зачем компании продают акции
Продавая акции на бирже, бизнес привлекает деньги на развитие. Если бизнес-план реализуется, цели достигаются и компания растет, инвесторы могут рассчитывать на получение дивидендов.
На рынке есть множество различных акций: можно стать совладельцем как молодых компаний, которые только появляются на бирже, так и крупных, уникальных бизнесов, акции которых давно торгуются и входят в сотни тысяч инвестиционных портфелей.
Кроме того, государство стимулирует выводить часть акций компаний с госучастием на биржу, чтобы граждане могли участвовать в их развитии. Это необходимо для создания полноценного механизма привлечения средств от частных инвесторов в бизнес через биржу, а не через традиционные источники финансирования. В развитых экономиках доля капитала, привлекаемого через продажу ценных бумаг, гораздо выше, чем в России. Допустим, в США сотни, даже тысячи первичных размещений акций на фондовом рынке в год.
На рынке есть множество различных акций: можно стать совладельцем как молодых компаний, которые только появляются на бирже, так и крупных, уникальных бизнесов, акции которых давно торгуются и входят в сотни тысяч инвестиционных портфелей.
Кроме того, государство стимулирует выводить часть акций компаний с госучастием на биржу, чтобы граждане могли участвовать в их развитии. Это необходимо для создания полноценного механизма привлечения средств от частных инвесторов в бизнес через биржу, а не через традиционные источники финансирования. В развитых экономиках доля капитала, привлекаемого через продажу ценных бумаг, гораздо выше, чем в России. Допустим, в США сотни, даже тысячи первичных размещений акций на фондовом рынке в год.
Почему растет цена акций
Бизнес создается для заработка денег. Если мы покупаем доли в компаниях с хорошо выстроенными процессами, понятным бизнес-планом, сильным и мотивированным менеджментом, то вправе ожидать роста финансовых показателей.
Рассмотрим гипотетический пример. На биржу вышла компания, у которой сто магазинов, два склада и тысяча сотрудников. Ее акции справедливо оценены рынком. По итогам трех лет мы видим, что все бизнес-показатели год от года растут: стало больше магазинов, растут хорошими темпами оборот, выручка и прибыль. Соответственно увеличивается и прибыль на акцию. Совет директоров рекомендует выплатить акционерам дивиденды.
Будут ли расти в цене такие акции? На мой взгляд, будут, потому что бизнес возвращает инвесторам вложения в виде дивидендов. Другие же покупатели на рынке видят темпы роста компании и надеются, что и в дальнейшем стоимость акций станет выше и увеличится размер дивидендов. Спрос растет, может расти и стоимость акций. Покупка акций — это уже устоявшаяся практика инвестирования в бизнес.
Рассмотрим гипотетический пример. На биржу вышла компания, у которой сто магазинов, два склада и тысяча сотрудников. Ее акции справедливо оценены рынком. По итогам трех лет мы видим, что все бизнес-показатели год от года растут: стало больше магазинов, растут хорошими темпами оборот, выручка и прибыль. Соответственно увеличивается и прибыль на акцию. Совет директоров рекомендует выплатить акционерам дивиденды.
Будут ли расти в цене такие акции? На мой взгляд, будут, потому что бизнес возвращает инвесторам вложения в виде дивидендов. Другие же покупатели на рынке видят темпы роста компании и надеются, что и в дальнейшем стоимость акций станет выше и увеличится размер дивидендов. Спрос растет, может расти и стоимость акций. Покупка акций — это уже устоявшаяся практика инвестирования в бизнес.
Новичкам, когда они приходят на биржу, лучше инвестировать в акции и облигации крупнейших компаний с многолетней историей: они не имеют права останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах, а обязаны двигаться вперед и расти.
Бизнес — всегда вызов, всегда сложности и огромная конкуренция. Ни один человек не в силах быть экспертом в нескольких принципиально разных областях, следить за всеми новшествами и изменениями в законодательстве. Но инвесторы могут переложить эту задачу на компании и их сотрудников.
Если купить акции всего десяти крупнейших компаний, то можно оказаться соакционером бизнесов, о которых регулярно говорят в деловых изданиях. Эти компании живо реагируют на все перемены, ищут новые пути развития и увеличения заработка. К примеру, во время инфляции компании повышают цены на свои товары и услуги, тем самым помогая акционерам и инвесторам сберегать деньги.
Есть надежный индикатор состояния экономики и фондового рынка стран — индексы. В России это индекс Мосбиржи — расчетный показатель, который сообщает суммарную стоимость входящих в него акций. Чем дороже стоят ценные бумаги входящих в него компаний, тем выше значение индекса. Важно, что это не просто расчетная модель, а конкретные акции, за которыми стоят реальные компании.
Бизнес — всегда вызов, всегда сложности и огромная конкуренция. Ни один человек не в силах быть экспертом в нескольких принципиально разных областях, следить за всеми новшествами и изменениями в законодательстве. Но инвесторы могут переложить эту задачу на компании и их сотрудников.
Если купить акции всего десяти крупнейших компаний, то можно оказаться соакционером бизнесов, о которых регулярно говорят в деловых изданиях. Эти компании живо реагируют на все перемены, ищут новые пути развития и увеличения заработка. К примеру, во время инфляции компании повышают цены на свои товары и услуги, тем самым помогая акционерам и инвесторам сберегать деньги.
Есть надежный индикатор состояния экономики и фондового рынка стран — индексы. В России это индекс Мосбиржи — расчетный показатель, который сообщает суммарную стоимость входящих в него акций. Чем дороже стоят ценные бумаги входящих в него компаний, тем выше значение индекса. Важно, что это не просто расчетная модель, а конкретные акции, за которыми стоят реальные компании.
Самым привычным и понятным способом сохранения капитала долго были банковские вклады. Однако, как показывает время, депозиты сильно проигрывают фондовому рынку. Например, индексу Мосбиржи, который, несмотря на все потрясения, в последние полтора года уверенно обогнал и инфляцию, и депозиты. За 10 месяцев этого года индекс вырос на 50%! С момента своего появления в 1997 он вырос на 3100%, а в среднем растет на 14% в год! И это на фоне всех кризисов, рецессий и дефолтов.
Мы в Сбере видим, что россияне приходят в инвестиции и изучают эту сферу. В России число граждан, у которых есть брокерский счет, уже свыше 28,5 млн человек. И за последний год аудитория приложения «СберИнвестиции» выросла примерно в четыре раза. Однако если сравнивать с другими странами, то в России активных частных инвесторов по-прежнему не очень много в процентном соотношении.
Мы за годы работы c клиентами выделили основные страхи, которые беспокоят россиян и мешают им инвестировать. Давайте поговорим о них подробнее.
Мы в Сбере видим, что россияне приходят в инвестиции и изучают эту сферу. В России число граждан, у которых есть брокерский счет, уже свыше 28,5 млн человек. И за последний год аудитория приложения «СберИнвестиции» выросла примерно в четыре раза. Однако если сравнивать с другими странами, то в России активных частных инвесторов по-прежнему не очень много в процентном соотношении.
Мы за годы работы c клиентами выделили основные страхи, которые беспокоят россиян и мешают им инвестировать. Давайте поговорим о них подробнее.
Почему россияне не инвестируют: главные страхи
Страх быть обманутым очень понятный. В последнее время в медиапространстве появилось множество продавцов «успешного успеха», которые предлагают заработать на чем угодно. В подавляющем большинстве это проходимцы, которые хотят быстрым и нечестным способом обогатиться за счет своей аудитории, навсегда исказив понятие «инвестиции» в глазах людей.
Фондовый рынок не имеет ничего общего с казино. Биржа — место заключения сделок по покупке ценных бумаг. Деятельность биржи, на которой происходят торги, и брокеров, через которых частные инвесторы получают доступ к бирже, регулируется государством. Плюс часто инвесторы покупают акции крупных компаний, основной акционер которых — государство. Поэтому не может быть такого, что вы перевели кому-то по телефону деньги «на инвестиции», а он забрал их и улетел в Дубай.
Если говорить о страхе потерять вложения, то здесь важно понимать, что на бирже мы инвестируем в бизнес, а бизнес — это всегда риск. В зависимости от рыночной ситуации может снижаться и цена акций. И если в этот момент инвестор продаст акции, то получит убыток. Но если акции не продавать, то это будут «бумажные потери». Ведь вне зависимости от текущей оценки акций рынком их число не уменьшилось, доля в акционерном капитале компании не снизилась. Наоборот, периодические снижения на рынках дают возможность купить акции отличных компании по более низкой цене.
Инвесторы, которые уже знают, как ведут себя рынки, ждут коррекций и кризисов для того, чтобы пополнить портфели. Например, после спада весной 2022 года индекс Мосбиржи уже восстановил позиции. Сначала этого года он вырос на 45%, а некоторые отдельные акции даже выросли в цене на 100−200%.
Главное правило инвестора — не держать все яйца в одной корзине — буквально означает, что необходимо вкладываться в разные классы активов. Если инвестируете в акции компаний из разных отраслей, а в портфеле есть облигации, фонды, золото, то даже если что-то и упадет в цене, другие инструменты могут компенсировать спад. Так, например, было в феврале 2022 года, когда падение цен российских акций сопровождалось ростом стоимости золота и валюты.
В приложении «СберИнвестиции» для новичков есть подборки от экспертов рынка, которые помогут составить сбалансированный портфель.
Фондовый рынок не имеет ничего общего с казино. Биржа — место заключения сделок по покупке ценных бумаг. Деятельность биржи, на которой происходят торги, и брокеров, через которых частные инвесторы получают доступ к бирже, регулируется государством. Плюс часто инвесторы покупают акции крупных компаний, основной акционер которых — государство. Поэтому не может быть такого, что вы перевели кому-то по телефону деньги «на инвестиции», а он забрал их и улетел в Дубай.
Если говорить о страхе потерять вложения, то здесь важно понимать, что на бирже мы инвестируем в бизнес, а бизнес — это всегда риск. В зависимости от рыночной ситуации может снижаться и цена акций. И если в этот момент инвестор продаст акции, то получит убыток. Но если акции не продавать, то это будут «бумажные потери». Ведь вне зависимости от текущей оценки акций рынком их число не уменьшилось, доля в акционерном капитале компании не снизилась. Наоборот, периодические снижения на рынках дают возможность купить акции отличных компании по более низкой цене.
Инвесторы, которые уже знают, как ведут себя рынки, ждут коррекций и кризисов для того, чтобы пополнить портфели. Например, после спада весной 2022 года индекс Мосбиржи уже восстановил позиции. Сначала этого года он вырос на 45%, а некоторые отдельные акции даже выросли в цене на 100−200%.
Главное правило инвестора — не держать все яйца в одной корзине — буквально означает, что необходимо вкладываться в разные классы активов. Если инвестируете в акции компаний из разных отраслей, а в портфеле есть облигации, фонды, золото, то даже если что-то и упадет в цене, другие инструменты могут компенсировать спад. Так, например, было в феврале 2022 года, когда падение цен российских акций сопровождалось ростом стоимости золота и валюты.
В приложении «СберИнвестиции» для новичков есть подборки от экспертов рынка, которые помогут составить сбалансированный портфель.
В кризисы, которые периодически случаются во всем мире, фондовый рынок действительно может пойти вниз. Но если смотреть историческую доходность индекса Московской биржи, куда входят основные российские акции, то с 1997 года она превысила 3000%. Ни дефолт, ни кризис 2008 года, ни другие потрясения не помешали индексу вырасти в 30 раз.
При этом на бирже инвестировать можно и в валюту. И делать это проще и выгоднее, чем покупать ее в обменнике. Еще на бирже можно вкладываться в драгметаллы.
При этом на бирже инвестировать можно и в валюту. И делать это проще и выгоднее, чем покупать ее в обменнике. Еще на бирже можно вкладываться в драгметаллы.
Тоже понятный страх, но это неправда. Начать инвестировать можно хоть с 10 рублей. Главное в этом деле — не количество денег, а системный подход и регулярность. Если вы постоянно инвестируете даже небольшие суммы, то со временем можете накопить внушительный капитал.
В какой-то степени это правда. Но мы в «СберИнвестициях» помогаем инвесторам не утонуть в потоке информации и быстро пользоваться тем, что им действительно нужно.
В нашем приложении есть подборки активов от экспертов, умная лента новостей, которая показывает самое важное об инструментах в портфеле. Еще есть учебник с полезными и понятными каждому советами, а также телеграм-канал «СберИнвестиции» с инвест-идеями от аналитиков команды SberCIB Research.
В нашем приложении есть подборки активов от экспертов, умная лента новостей, которая показывает самое важное об инструментах в портфеле. Еще есть учебник с полезными и понятными каждому советами, а также телеграм-канал «СберИнвестиции» с инвест-идеями от аналитиков команды SberCIB Research.
Этот страх возник из-за киношного представления об инвестициях. Многие видят биржу, как место, где все сидят на телефонах, перекрикивают друг друга и безотрывно следят за сложными графиками на мониторах. Эдакий закрытый клуб для избранных в дорогих костюмах.
Но сегодня инвестиции доступны каждому: любой клиент Сбера может скачать приложение, открыть брокерский счет за несколько минут и начать инвестировать, то есть стать таким же участником рынка, как профессиональные инвесторы.
Но сегодня инвестиции доступны каждому: любой клиент Сбера может скачать приложение, открыть брокерский счет за несколько минут и начать инвестировать, то есть стать таким же участником рынка, как профессиональные инвесторы.
Это, конечно, больше похоже на конспирологическую теорию, но такой страх тоже имеет право на жизнь. На самом деле, как мы уже говорили, фондовый рынок — это обоюдовыгодная история. Он очень похож на обычный рынок, где люди покупают продукты: кому-то нужно получить деньги, кому-то товар.
Точно так же и здесь. Компании и государство привлекают на биржу финансирование, а инвесторы получают прибыль, если вложение оказалось удачным. Никаких фокусов — просто так работает экономика.
Точно так же и здесь. Компании и государство привлекают на биржу финансирование, а инвесторы получают прибыль, если вложение оказалось удачным. Никаких фокусов — просто так работает экономика.
Фондовый рынок в России, в отличие от других стран, еще достаточно молодой, поэтому инвестиции у населения не так популярны. Тогда как, например, в США инвестирует примерно каждый второй.
Однако в России количество инвесторов растет: с конца прошлого года число пользователей приложения «СберИнвестиции» увеличилось в четыре раза. Поэтому мы уверенно можем сказать, что инвестиции становятся все популярнее.
Однако в России количество инвесторов растет: с конца прошлого года число пользователей приложения «СберИнвестиции» увеличилось в четыре раза. Поэтому мы уверенно можем сказать, что инвестиции становятся все популярнее.
Несмотря на то, что на фондовом рынке много готовых решений, куда просто инвестировать и которые позволяют, грубо говоря, забыть о деньгах на какое-то время, мы советуем начинать с обучения. Потому что любые инвестиции — это риск. В приложении «СберИнвестиции» есть удобный учебник, который поможет разобраться во всех активах.
Разобрав страхи, мы видим, что большинство из них навеяно отсутствием у россиян знаний об инвестициях и реального опыта в них. Соответственно, чтобы перестать опасаться инвестировать и открыть для себя эффективный инструмент для сохранения и приумножения капитала, нужно просто начать.
А начать действительно просто. Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и не платить комиссию брокера в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции», открыть первый брокерский счет в Сбере и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Все подробности — на сайте.
*Управляющий директор — директор управления электронных рынков Сбербанка.
А начать действительно просто. Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и не платить комиссию брокера в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции», открыть первый брокерский счет в Сбере и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Все подробности — на сайте.
*Управляющий директор — директор управления электронных рынков Сбербанка.
© RB.RU, 2023
Автор: СберИнвестиции
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Автор: СберИнвестиции
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Наталия Рябцева
Мошенники, кризисы, нехватка знанийНаталия Рябцева