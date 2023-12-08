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Мошенники, кризисы, нехватка знаний
Почему россияне боятся инвестировать
Набившее оскомину выражение «деньги должны работать» всегда будет актуально, особенно в турбулентные времена: люди стараются сберечь накопления от инфляции и скачков курса валюты.

Самым привычным и понятным способом сохранения капитала долго были банковские вклады. Однако, как показывает время, депозиты могут проигрывать фондовому рынку. Например, индексу Мосбиржи, который, несмотря на все потрясения, за последние полтора года уверенно обогнал и инфляцию, и депозиты, а за 10 месяцев этого года вырос на 50%.

Но несмотря на то, что на рынке существуют финансовые инструменты, которые доказали свою эффективность, россияне по-прежнему боятся инвестировать. Почему — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова*.
Для миллионов людей в странах с высокой культурой инвестирования вклады в фондовый рынок — обыденное дело. Тогда как в России далеко не все понимают, что это такое. Многие думают, что они работают по принципу казино. Давайте разбираться по порядку.

Акция — это доля в компании. Когда мы покупаем акции, то приобретаем часть реального бизнеса, за которым стоят заводы, нефтепроводы, магазины, здания и земли, сотрудники, патенты, контракты и технологии. Когда в новостях пишут, что состоялась крупная сделка и одна компания купила другую, это значит, что акции одной компании перешли к новому владельцу.

Но и у простого человека есть точно такая же возможность покупать доли в разных компаниях. Сейчас это очень просто делать: достаточно скачать приложение «СберИнвестиции».
У начинающих инвесторов есть возможность выиграть до 5 млн рублей на инвестиции. Для этого нужно до 15 декабря 2023 года скачать приложение «СберИнвестиции», открыть и пополнить там брокерский счет, купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей. Итоги станут известны до 29 декабря включительно. Вне зависимости от результатов всем участникам акции зачислят на брокерский счет виртуальную акцию Сбера, которую можно будет обменять на деньги. Также им не нужно будет платить комиссию брокеру в течение первых трех месяцев инвестирования. Все подробности — на сайте.
Зачем компании продают акции
Продавая акции на бирже, бизнес привлекает деньги на развитие. Если бизнес-план реализуется, цели достигаются и компания растет, инвесторы могут рассчитывать на получение дивидендов.

На рынке есть множество различных акций: можно стать совладельцем как молодых компаний, которые только появляются на бирже, так и крупных, уникальных бизнесов, акции которых давно торгуются и входят в сотни тысяч инвестиционных портфелей.

Кроме того, государство стимулирует выводить часть акций компаний с госучастием на биржу, чтобы граждане могли участвовать в их развитии. Это необходимо для создания полноценного механизма привлечения средств от частных инвесторов в бизнес через биржу, а не через традиционные источники финансирования. В развитых экономиках доля капитала, привлекаемого через продажу ценных бумаг, гораздо выше, чем в России. Допустим, в США сотни, даже тысячи первичных размещений акций на фондовом рынке в год.
Почему растет цена акций
Бизнес создается для заработка денег. Если мы покупаем доли в компаниях с хорошо выстроенными процессами, понятным бизнес-планом, сильным и мотивированным менеджментом, то вправе ожидать роста финансовых показателей.

Рассмотрим гипотетический пример. На биржу вышла компания, у которой сто магазинов, два склада и тысяча сотрудников. Ее акции справедливо оценены рынком. По итогам трех лет мы видим, что все бизнес-показатели год от года растут: стало больше магазинов, растут хорошими темпами оборот, выручка и прибыль. Соответственно увеличивается и прибыль на акцию. Совет директоров рекомендует выплатить акционерам дивиденды.

Будут ли расти в цене такие акции? На мой взгляд, будут, потому что бизнес возвращает инвесторам вложения в виде дивидендов. Другие же покупатели на рынке видят темпы роста компании и надеются, что и в дальнейшем стоимость акций станет выше и увеличится размер дивидендов. Спрос растет, может расти и стоимость акций. Покупка акций — это уже устоявшаяся практика инвестирования в бизнес.
Новичкам, когда они приходят на биржу, лучше инвестировать в акции и облигации крупнейших компаний с многолетней историей: они не имеют права останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах, а обязаны двигаться вперед и расти.

Бизнес — всегда вызов, всегда сложности и огромная конкуренция. Ни один человек не в силах быть экспертом в нескольких принципиально разных областях, следить за всеми новшествами и изменениями в законодательстве. Но инвесторы могут переложить эту задачу на компании и их сотрудников.

Если купить акции всего десяти крупнейших компаний, то можно оказаться соакционером бизнесов, о которых регулярно говорят в деловых изданиях. Эти компании живо реагируют на все перемены, ищут новые пути развития и увеличения заработка. К примеру, во время инфляции компании повышают цены на свои товары и услуги, тем самым помогая акционерам и инвесторам сберегать деньги.

Есть надежный индикатор состояния экономики и фондового рынка стран — индексы. В России это индекс Мосбиржи — расчетный показатель, который сообщает суммарную стоимость входящих в него акций. Чем дороже стоят ценные бумаги входящих в него компаний, тем выше значение индекса. Важно, что это не просто расчетная модель, а конкретные акции, за которыми стоят реальные компании.
Самым привычным и понятным способом сохранения капитала долго были банковские вклады. Однако, как показывает время, депозиты сильно проигрывают фондовому рынку. Например, индексу Мосбиржи, который, несмотря на все потрясения, в последние полтора года уверенно обогнал и инфляцию, и депозиты. За 10 месяцев этого года индекс вырос на 50%! С момента своего появления в 1997 он вырос на 3100%, а в среднем растет на 14% в год! И это на фоне всех кризисов, рецессий и дефолтов.

Мы в Сбере видим, что россияне приходят в инвестиции и изучают эту сферу. В России число граждан, у которых есть брокерский счет, уже свыше 28,5 млн человек. И за последний год аудитория приложения «СберИнвестиции» выросла примерно в четыре раза. Однако если сравнивать с другими странами, то в России активных частных инвесторов по-прежнему не очень много в процентном соотношении.

Мы за годы работы c клиентами выделили основные страхи, которые беспокоят россиян и мешают им инвестировать. Давайте поговорим о них подробнее.
Почему россияне не инвестируют: главные страхи
Разобрав страхи, мы видим, что большинство из них навеяно отсутствием у россиян знаний об инвестициях и реального опыта в них. Соответственно, чтобы перестать опасаться инвестировать и открыть для себя эффективный инструмент для сохранения и приумножения капитала, нужно просто начать.

А начать действительно просто. Специально для начинающих инвесторов Сбер запустил акцию, в рамках которой можно выиграть от 5 тысяч до 5 млн рублей на инвестиции, а также получить виртуальную акцию Сбера и не платить комиссию брокера в течение трех месяцев. Для этого достаточно скачать приложение «СберИнвестиции», открыть первый брокерский счет в Сбере и купить любые акции или облигации на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Все подробности — на сайте.


*Управляющий директор — директор управления электронных рынков Сбербанка.
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Автор: СберИнвестиции
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Наталия Рябцева
Мошенники, кризисы, нехватка знаний