Консервативный или агрессивный

Выделяют три основных инвестиционных профиля: консервативный, умеренный и агрессивный. Для каждого характерен специфический стиль поведения на фондовом рынке и отношение к риску. Определить свой профиль важно, так как это позволит выбрать наиболее подходящие финансовые инструменты для достижения инвестиционных целей.