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Консервативный или агрессивный: какой вы инвестор
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Выделяют три основных инвестиционных профиля: консервативный, умеренный и агрессивный. Для каждого характерен специфический стиль поведения на фондовом рынке и отношение к риску. Определить свой профиль важно, так как это позволит выбрать наиболее подходящие финансовые инструменты для достижения инвестиционных целей.
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Автор: Ирина Печёрская
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Наталия Рябцева
Консервативный или агрессивный