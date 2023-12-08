Консервативный или агрессивный: какой вы инвестор
Тест
Выделяют три основных инвестиционных профиля: консервативный, умеренный и агрессивный. Для каждого характерен специфический стиль поведения на фондовом рынке и отношение к риску. Определить свой профиль важно, так как это позволит выбрать наиболее подходящие финансовые инструменты для достижения инвестиционных целей.
© RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
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Автор: Ирина Печёрская
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Наталия Рябцева
Консервативный или агрессивныйНаталия Рябцева