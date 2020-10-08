Олег Семибратов, Mozen

«Весной 2020 г. в рамках акселератора мы представили B2C продукт с платными сценариями путешествий, количество которых к сентябрю этого же года превысило 400 маршрутов.»

2-й набор StartupDrive

«Когда мы прошли отбор в акселератор, мы очень быстро включились в работу и реализовали B2B2C продукт для десятков тысяч наших клиентов. Спустя месяц работы мы добились хорошего роста, и этот тренд укрепляется день ото дня.»

2-й набор StartupDrive

Андрей Шатилов, CarTaxi

1-й набор StartupDrive

«Весной 2019 г. в рамках акселератора мы реализовали функционал, благодаря которому водители эвакуаторов могут заправляться и оплачивать топливо онлайн прямо в нашем приложении. К сентябрю этого же года количество заправок составило более 600 штук.»