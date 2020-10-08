Совместный проект
Rusbase и StartupDrive
Rusbase и StartupDrive
Акселератор в сфере логистики и транспорта или финтеха от «Газпром нефти»
Индивидуальный подход в работе и планирование программы со стартапами
Эффективное взаимодействие
с «Газпром нефтью» и другими компаниями на нужных рынках
с «Газпром нефтью» и другими компаниями на нужных рынках
Нацеленность на настоящий результат и фокус на главном
Зачем бизнесу акселератор
StartupDrive?
StartupDrive?
StartupDrive проводит свой 3-й набор
в акселерационную программу
в акселерационную программу
43
600
1400
собственных нефтебаз в РФ и СНГ
бензовозов на линии ежедневно в России
и более cтанций в России и СНГ
Сбытовой бизнес «Газпром нефти»
11.5
млн участников программы лояльности
Опыт участников
Олег Семибратов, Mozen
«Весной 2020 г. в рамках акселератора мы представили B2C продукт с платными сценариями путешествий, количество которых к сентябрю этого же года превысило 400 маршрутов.»
2-й набор StartupDrive
«Когда мы прошли отбор в акселератор, мы очень быстро включились в работу и реализовали B2B2C продукт для десятков тысяч наших клиентов. Спустя месяц работы мы добились хорошего роста, и этот тренд укрепляется день ото дня.»
2-й набор StartupDrive
Андрей Шатилов, CarTaxi
1-й набор StartupDrive
«Весной 2019 г. в рамках акселератора мы реализовали функционал, благодаря которому водители эвакуаторов могут заправляться и оплачивать топливо онлайн прямо в нашем приложении. К сентябрю этого же года количество заправок составило более 600 штук.»
Валерий Бритаус, Road.Travel
Этапы акселератора
1
Прием заявок
До 31 октября проводится заявочный этап, для участия оставьте заявку на сайте акселератора и расскажите о вашем проекте
2
Объявление финалистов
24 декабря социальных сетях акселератора будут объявлены участники 3-го набора акселератора
3
Масштабрование
С 14 января по 14 апреля
участники проходят программу акселерации
участники проходят программу акселерации
Стань участником
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Продюсер: Анна Харалгина
Команда Rusbase