Здоровье — главный актив: как восстановить силы в условиях постоянной нагрузки

Предприниматели и топ-менеджеры платят за успех высокую цену — свое здоровье. В погоне за результатами они годами игнорируют тревожные сигналы: хроническую усталость, бессонницу, скачки давления и эмоциональное выгорание. Но как восстановить силы, если каждая минута расписана, а длительный отпуск — несбыточная мечта? Вместе с Центром управления здоровьем «Марциаль» расскажем о методах, которые работают даже при самом плотном графике.

Как повышенные нагрузки влияют на здоровье

Бизнес можно сравнить с бесконечным марафоном, где каждая победа, как и в большом спорте, дается ценой собственного здоровья. По данным Университета Тренто, почти девять из 10 владельцев компаний преследуют тревожность и чувство опустошенности, а каждый третий сталкивается с эмоциональным выгоранием.

Ежедневно предпринимателям и топ-менеджерам приходится решать огромный объем задач: от стратегических переговоров с инвесторами до рутинных операционных вопросов вроде задержек поставок или поломок оборудования. Многие месяцами не видят выходных, потому что боятся остановиться из-за страха сорвать дедлайны по заказам, потерять клиентов или проиграть конкурентам.

К этому добавляется финансовая неопределенность. «А хватит ли денег на аренду?», «Что, если ключевой заказчик уйдет?» — эти и подобные мысли не отпускают даже ночью.

В результате стресс становится хроническим, приводя к проблемам со здоровьем: скачки давления перерастают в гипертонию, бессонница вызывает гормональные сбои, а постоянное напряжение приводит к мигреням и мышечным спазмам. Психика тоже страдает: тревожность становится нормой, творческий потенциал угасает, а решения принимаются на автопилоте.

Из-за всего этого начинают падать личная эффективность и бизнес-показатели. А еще страдают отношения с близкими: предприниматели признаются, что из-за работы они часто пропускают семейные праздники, ссорятся с партнерами и теряют друзей.

И чем дольше игнорировать последствия регулярных переработок, тем сложнее будет вернуться в ресурсное состояние. Но выход есть — даже если сложно оставить все дела и уйти в отпуск.

Как перезагрузить организм и восстановить баланс

При проблемах со здоровьем, вызванных стрессом, правильное решение — обратиться за помощью специалистов. Однако классическая медицина в этом случае часто ограничивается сценарием, который предусматривает обследование и устранение только симптомов.

Центр управления здоровьем «Марциаль» предлагает принципиально иное решение — интегративный подход, объединяющий доказательную медицину и ультрасовременные технологии. Здесь организм рассматривают как единую систему, поэтому врачам удается найти первопричину отклонений (а не фокусироваться на симптомах), а затем — разработать персональный план восполнения энергии, утраченной за годы переработок.

Все начинается с глубокой диагностики организма, которая охватывает все аспекты здоровья: от анализа микробиоты кишечника до исследования вариабельности сердечного ритма и оценки психоэмоционального статуса. На основе полученных результатов для гостя разрабатывают индивидуальный план восстановления.

Оздоровительная методика центра основана на принципах Майер-терапии. Ее основал австрийский доктор-натуропат Франц Ксавьер Майер, который утверждал, что здоровье человека начинается со здорового кишечника. Поэтому восстановление организма в «Марциале» проходит благодаря воздействию на пищеварительную систему — с опорой на четыре «О»: отдых, очищение, обучение и осознанность:

отдых — снижение нагрузки на пищеварительную систему за счет щадящего питания и режима. Смысл в том, чтобы дать отдохнуть кишечнику от сложно перевариваемой пищи;

— снижение нагрузки на пищеварительную систему за счет щадящего питания и режима. Смысл в том, чтобы дать отдохнуть кишечнику от сложно перевариваемой пищи; очищение — мягкие детокс-протоколы без жестких ограничений. Вместо голодания — сбалансированное меню из сезонных экологически чистых продуктов региона, которое сохраняет равновесие между пользой и вкусом;

— мягкие детокс-протоколы без жестких ограничений. Вместо голодания — сбалансированное меню из сезонных экологически чистых продуктов региона, которое сохраняет равновесие между пользой и вкусом; обучение — мастер-классы по осознанному питанию, лекции о здоровье, сессии с психологом, где учат управлять эмоциями;

— мастер-классы по осознанному питанию, лекции о здоровье, сессии с психологом, где учат управлять эмоциями; осознанность — формирование новых привычек для поддержания здоровья после завершения программы.

Таким образом, в программы центра входят: разноуровневая диета, оздоровительные и СПА-процедуры, термальный бассейн под открытым небом с целебной водой, богатой минеральными солями и биологически активными элементами, дыхательные, расслабляющие и телесные практики в специализированном ретрит-зале. На всех этапах гостя сопровождает персональный сертифицированный врач Майер-терапии, который контролирует процесс и оказывает поддержку.

Вот пример того, какие процедуры гость может проходить:

высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT) на аппарате BTL — магнитные волны проникают вглубь тела, стимулируя кровообращение, снимая воспаления и ускоряя регенерацию мышц, суставов и костей; оказывает лечебное воздействие и способствует эффективному восстановлению тканей после острых травм, операций и нарушений функционирования опорно-двигательной системы. Назначается и применяется неврологами, ортопедами, травматологами, ревматологами и физиотерапевтами;

— магнитные волны проникают вглубь тела, стимулируя кровообращение, снимая воспаления и ускоряя регенерацию мышц, суставов и костей; оказывает лечебное воздействие и способствует эффективному восстановлению тканей после острых травм, операций и нарушений функционирования опорно-двигательной системы. Назначается и применяется неврологами, ортопедами, травматологами, ревматологами и физиотерапевтами; ударно-волновая терапия Storz Medical — волны разрушают кальциевые отложения, усиливают микроциркуляцию крови и запускают процессы восстановления в мышцах, связках и сухожилиях; разработаны специальные протоколы лечения по ортопедии и урологии, а также экспресс методы решения косметологических проблем: патология подкожно жировой клетчатки и рубцов;

— волны разрушают кальциевые отложения, усиливают микроциркуляцию крови и запускают процессы восстановления в мышцах, связках и сухожилиях; разработаны специальные протоколы лечения по ортопедии и урологии, а также экспресс методы решения косметологических проблем: патология подкожно жировой клетчатки и рубцов; гидротерапия — струи воды под высоким давлением массируют ткани, а плазменные импульсы стимулируют выработку коллагена и эластина (души Виши, Шарко, подводный массаж, а также гидромассаж в ваннах);

— струи воды под высоким давлением массируют ткани, а плазменные импульсы стимулируют выработку коллагена и эластина (души Виши, Шарко, подводный массаж, а также гидромассаж в ваннах); составление индивидуального плана питания и тренировок , учитывающего цели, метаболизм и образ жизни;

, учитывающего цели, метаболизм и образ жизни; работа с телом, вниманием, психоэмоциональным фоном — комплекс методов для восстановления ментального и физического баланса.

Особую роль в терапии играет взаимодействие с природой. «Марциаль» расположен на берегу реки Туры в живописной местности недалеко от парка Заречный и многоуровневой набережной. Такая обстановка помогает гостям отключиться от повседневных забот и сосредоточиться на себе.

Сколько времени занимает восстановление?

Программы центра адаптированы для людей с насыщенным графиком. Доступны курсы продолжительностью 3, 7 и 10 дней. Даже трехдневная программа позволяет снять стресс, запустить детокс-процессы и освоить базовые техники самовосстановления. Подробнее о центре и его программах — на сайте.

Что делать после

Для долгосрочного сохранения энергии важно пересмотреть образ жизни. Вот несколько простых, но действенных шагов:

Цифровой детокс — отключайте уведомления после 20:00, ограничьте рабочие чаты, при приеме пищи убирайте все гаджеты, ТВ и все что может мешать осознанному принятию пищи.

Правило «одного вечера» — выделяйте хотя бы один день в неделю для семьи, хобби или отдыха.

Делегирование — анализируйте задачи, которые можно передать коллегам или автоматизировать.

Здоровые привычки — начните с малого: спите не менее семи часов, пейте больше воды, уделяйте хотя бы 15 минут физической активности в день.

Важно: чтобы новые привычки стали частью рутины, не пытайтесь изменить все сразу — начните с одного шага. Уже через месяц вы почувствуете, как повышается уровень энергии, а тревожность снижается.

Фото на обложке и в тексте: «Марциаль»

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