Сегодня понятие устойчивости в туризме включает в себя несколько аспектов: снижение углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы, увеличение экономической пользы для местных сообществ. Но стремление к достижению этих целей не означает, что теперь люди путешествуют ради того, чтобы сохранять природу и местные сообщества. «Устойчивый» турист не едет на Камчатку только для того, чтобы собрать разбросанный у сопки мусор. Он по-прежнему едет туда, чтобы насладиться видами и отдохнуть, покататься на серфе и поесть свежей рыбы. И при этом не навредить, а по возможности и принести пользу: у ответственного туризма не «все для блага туриста», а «благо для всех». Пользу получают и турист, и местные сообщества, и окружающая среда, и бизнес.



Устойчивый туризм, несмотря на относительно недавнюю историю термина, оброс множеством мифов. Есть два главных заблуждения, связанных с этим понятием. Первый миф гласит, что такой вид туризма – только для экоактивистов и волонтеров. Второй утверждает, что устойчивый туризм – это не бизнес, а разновидность альтруизма, то есть он не должен приносить прибыли. Оба утверждения ошибочны.



Спрос на устойчивость в туристических услугах растет во всем мире и в России в том числе, говорят участники рынка. Рядовые горожане требуют от местных властей ставить во дворах контейнеры для раздельного мусора, автомобилисты всё чаще интересуются электрокарами, а туристы отказываются от путешествий самолетами и хотят, чтобы в отелях использовались возобновляемые источники энергии. И бизнес реагирует на эти изменения.

