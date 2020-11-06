Отдых не во вред
Что такое устойчивый туризм и кто продвигает его в России
Отдых не во вред
Что такое устойчивый туризм и кто продвигает его в России
Путешествовать более осмысленно и при этом приносить пользу или как минимум не вредить — таков главный принцип устойчивого туризма. Компании, которые разделяют принципы устойчивого туризма, отталкиваются при создании своих продуктов и сервисов от этого запроса туристов. Концепция, которая целенаправленно продвигается во всем мире уже полтора десятка лет, в России пока только начинает развиваться. Но участники рынка говорят, что у страны есть все шансы развивать новый тренд на устойчивый туризм.
Rusbase выяснил, какой вклад туристы вносят в развитие территорий и как Москва может стать мировым центром устойчивого туризма.
Rusbase выяснил, какой вклад туристы вносят в развитие территорий и как Москва может стать мировым центром устойчивого туризма.
Что значит устойчивость в туризме?
Сегодня понятие устойчивости в туризме включает в себя несколько аспектов: снижение углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы, увеличение экономической пользы для местных сообществ. Но стремление к достижению этих целей не означает, что теперь люди путешествуют ради того, чтобы сохранять природу и местные сообщества. «Устойчивый» турист не едет на Камчатку только для того, чтобы собрать разбросанный у сопки мусор. Он по-прежнему едет туда, чтобы насладиться видами и отдохнуть, покататься на серфе и поесть свежей рыбы. И при этом не навредить, а по возможности и принести пользу: у ответственного туризма не «все для блага туриста», а «благо для всех». Пользу получают и турист, и местные сообщества, и окружающая среда, и бизнес.
Устойчивый туризм, несмотря на относительно недавнюю историю термина, оброс множеством мифов. Есть два главных заблуждения, связанных с этим понятием. Первый миф гласит, что такой вид туризма – только для экоактивистов и волонтеров. Второй утверждает, что устойчивый туризм – это не бизнес, а разновидность альтруизма, то есть он не должен приносить прибыли. Оба утверждения ошибочны.
Спрос на устойчивость в туристических услугах растет во всем мире и в России в том числе, говорят участники рынка. Рядовые горожане требуют от местных властей ставить во дворах контейнеры для раздельного мусора, автомобилисты всё чаще интересуются электрокарами, а туристы отказываются от путешествий самолетами и хотят, чтобы в отелях использовались возобновляемые источники энергии. И бизнес реагирует на эти изменения.
Устойчивый туризм, несмотря на относительно недавнюю историю термина, оброс множеством мифов. Есть два главных заблуждения, связанных с этим понятием. Первый миф гласит, что такой вид туризма – только для экоактивистов и волонтеров. Второй утверждает, что устойчивый туризм – это не бизнес, а разновидность альтруизма, то есть он не должен приносить прибыли. Оба утверждения ошибочны.
Спрос на устойчивость в туристических услугах растет во всем мире и в России в том числе, говорят участники рынка. Рядовые горожане требуют от местных властей ставить во дворах контейнеры для раздельного мусора, автомобилисты всё чаще интересуются электрокарами, а туристы отказываются от путешествий самолетами и хотят, чтобы в отелях использовались возобновляемые источники энергии. И бизнес реагирует на эти изменения.
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Классический туризм подразумевает массовость. Массовость нарушает баланс. Так же, как мы двигались от массовой продукции к тому, что мы сейчас хотим фермерских продуктов, в туризме это тоже следующий этап развития.
Тренд на устойчивость подхватили крупные туроператоры. Такие игроки как Booking.com, Amadeus, TUI декларируют свои программы устойчивого туризма и sustainable-стратегии, работают со стартапами и сотрудничают с местными властями и сообществами.
Образцовой компанией в новой индустрии стала канадская G Adventures. Она была основана еще в 1990 году как оператор приключенческих туров в Южную Америку. Сейчас это транснациональная компания с офисами в 28 странах мира. В 2018 году она была признана одной из самых инновационных компаний по версии Fast Company. G Adventures сотрудничает с обществом National Geographic Society и разрабатывает с ним программу путешествий в 80 локаций по всему миру. Основатель G Adventures Брюс Пун Тип создал одноименную некоммерческую организацию, которая продвигает ценности устойчивого туризма и способствует развитию уязвимых сообществ в Южной и Центральной Америке.
В качестве примера того, что решения, направленные на устойчивое развитие, могут быть экономически выгодными, можно привести сеть отелей Marriott. Гостям здесь предлагают отказаться от ежедневной смены постельного белья и полотенец, если им этого не нужно. За это клиент получает бонусы на карту лояльности. Выигрывают все: отель немало экономит, постоялец получает бонусы, и тот и другой – делают свой вклад в сохранение ресурсов.
Образцовой компанией в новой индустрии стала канадская G Adventures. Она была основана еще в 1990 году как оператор приключенческих туров в Южную Америку. Сейчас это транснациональная компания с офисами в 28 странах мира. В 2018 году она была признана одной из самых инновационных компаний по версии Fast Company. G Adventures сотрудничает с обществом National Geographic Society и разрабатывает с ним программу путешествий в 80 локаций по всему миру. Основатель G Adventures Брюс Пун Тип создал одноименную некоммерческую организацию, которая продвигает ценности устойчивого туризма и способствует развитию уязвимых сообществ в Южной и Центральной Америке.
В качестве примера того, что решения, направленные на устойчивое развитие, могут быть экономически выгодными, можно привести сеть отелей Marriott. Гостям здесь предлагают отказаться от ежедневной смены постельного белья и полотенец, если им этого не нужно. За это клиент получает бонусы на карту лояльности. Выигрывают все: отель немало экономит, постоялец получает бонусы, и тот и другой – делают свой вклад в сохранение ресурсов.
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Можно вводить даже в массовом туризме некоторые меры, которые будут стимулировать нас вести себя определенным образом. И нередко это будет супервыгодно для самой компании.
Как развивают устойчивый туризм
в Москве
в Москве
Между тем ценности устойчивого развития продвигают и крупные российские компании. Например, авиакомпания S7 Airlines совместно с аэропортом Домодедово с февраля 2020 года сортирует все отходы, которые остаются от комплектов бортового питания. В компании подсчитали, что каждые сутки со всех рейсов S7 собирают до 1,5 тонн отходов только от питания пассажиров. Теперь их будут сортировать и цивилизованно утилизировать. Каждый месяц авиакомпания с аэропортом планирует таким образом отправлять на переработку 45 тонн мусора.
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В 2020 году мы также планируем сфокусировать свое внимание на экологичности процессов, связанных с обслуживанием на борту. Частичная переработка мусора — лишь первый, но крайне значимый наш шаг в этом направлении.
Устойчивый туризм – это не только знакомство с заповедными уголками природы и культурой малых народов. Это в целом про погружение и аутентичный опыт, которые может дать конкретное место.
Москва с ее общеизвестными туристическими точками притяжения тоже может стать и становится центром устойчивого туризма. Ведь уникальные культурные очаги и уязвимые экосистемы есть и в мегаполисах. Пока что возможности столицы скорее разобщены. Но отдельные элементы будущей общей инфраструктуры уже просматриваются: при желании в городе можно проложить новые маршруты по местам с необычным опытом.
Москва с ее общеизвестными туристическими точками притяжения тоже может стать и становится центром устойчивого туризма. Ведь уникальные культурные очаги и уязвимые экосистемы есть и в мегаполисах. Пока что возможности столицы скорее разобщены. Но отдельные элементы будущей общей инфраструктуры уже просматриваются: при желании в городе можно проложить новые маршруты по местам с необычным опытом.
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Во все наши маршруты по Москве мы стараемся включать какое-то взаимодействие с местными. Мы были бы рады включать в них поход в инклюзивную мастерскую или другой центр притяжения, где можно узнать, например, о культуре и как-то помочь определенной прослойке людей. Но у нас нелегко найти такие социальные проекты. А пока мы во время похода на ARTPLAY заходим в «Наивно? Очень», чтобы туристы смогли купить себе сувенир на память, сделанный руками художников-аутистов. И в каждый маршрут включаем посещение такого кафе, чтобы это был малый бизнес, местная кухня и интересная история владельцев.
CEO проекта «Заблудшие» Юлия Максимович говорит, что за примерами развития устойчивого туризма в Москве далеко ходить не надо: крупные московские парки уже сегодня предлагают отдых, который полностью вписывается в концепцию устойчивости.
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Достаточно полюбоваться парками столицы – ВДНХ, Парк Горького, Царицыно. Парки теперь – это про устойчивый туризм, где можно и повеселиться без вреда для экологии, катаясь на велосипедах, самокатах и роликах, и узнать что-то новое в музеях. Здесь есть стильные фудкорты, проходят выставки и фестивали. Однозначно это центр притяжения не только жителей города, но и гостей.
Ответственный туризм в Москве отражает общероссийскую ситуацию. Есть интересные инициативы, привлекательные места, но они существуют пока «сами по себе». Владельцы этих мест как правило не говорят о какой-то «устойчивости», хотя нередко заведения, проекты уже соответствуют принципам и стандартам устойчивости. В столице еще нет общей платформы и видения общих ценностей. И для того, чтобы устранить этот недостаток, в ExploRussia запустили проект «Школа Ответственного Туризма».
Развитие устойчивого туризма в Москве во многом зависит от усилий властей по созданию соответствующей инфраструктуры. Например, в Москве определенный вклад в сохранение городской экологии вносят альтернативные виды транспорта для жителей и туристов – каршеринг, прокат велосипедов и электросамокатов. Поэтому важно, чтобы места притяжения туристов были доступны и для этих видов транспорта.
Развитие устойчивого туризма в Москве во многом зависит от усилий властей по созданию соответствующей инфраструктуры. Например, в Москве определенный вклад в сохранение городской экологии вносят альтернативные виды транспорта для жителей и туристов – каршеринг, прокат велосипедов и электросамокатов. Поэтому важно, чтобы места притяжения туристов были доступны и для этих видов транспорта.
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Для городов, конечно, полезно, когда туристы перемещаются не на автомобилях, а на транспорте, который меньше влияет на плотность трафика (пробки), не создает дополнительных выбросов в атмосферу самим фактом передвижения. Присутствие туристов на электросамокатах повышает значимость построения инфраструктуры велодорожек в городе, от чего точно выиграют и сами горожане, предпочитающие альтернативные виды транспорта.
Один из важнейших трендов устойчивого туризма — коллаборации
Устойчивый туризм – явление межотраслевое и стимулирующее игроков к коллаборациям. В одной программе могут быть задействованы, кроме туроператора, местные производства, культурные учреждения, общественные организации и так далее. Все они могут вносить свой вклад в уникальный облик населенного пункта и региона и нести дополнительную полезность своему клиенту.
Кейс: «Из Турыша — с баночкой меда»
В глухую деревеньку в Свердловской области с населением 50 человек с недавних пор стали привозить группы туристов из-за границы. Здесь нет удивительных природных объектов или целебных источников. Здесь не упал метеорит и не находили следов снежного человека. Это самая обычная уральская деревушка. Точнее, она была обычной еще несколько лет назад.
Сейчас название Малый Турыш хорошо знают жители Москвы и Екатеринбурга. Сюда приезжали с концертом «Чайф», а изготовленные здесь сувениры и подарки везут во все уголки России.
Возможность раскрыть туристический потенциал этого места появилась с началом развития здесь необычного проекта – производства натуральных продуктов на основе меда, ягод, диких трав и фруктов. Предпринимательница Гузель Санжапова вместе с отцом содержит местную пасеку и в 2013 году запустила небольшое производство. Проект Cocco Bello и связанное с ним хозяйство за семь лет стали хорошо известны: основательница провела пять успешных краудфандинговых кампаний, в том числе по финансированию строительства культурного центра в деревне, а о меде с ягодами из уральской глубинки пишут ведущие бизнес-издания.
Коллаборация Гузель Санжаповой с компанией ExploRussia положила начало туристическому развитию Малого Турыша. Туроператор организовал приезд в деревню первой группы иностранных туристов. Сейчас успешный сельский стартап и ExploRussia создают уникальный для России пример кросс-отраслевого сотрудничества, основанного на ценностях устойчивого туризма.
Сейчас название Малый Турыш хорошо знают жители Москвы и Екатеринбурга. Сюда приезжали с концертом «Чайф», а изготовленные здесь сувениры и подарки везут во все уголки России.
Возможность раскрыть туристический потенциал этого места появилась с началом развития здесь необычного проекта – производства натуральных продуктов на основе меда, ягод, диких трав и фруктов. Предпринимательница Гузель Санжапова вместе с отцом содержит местную пасеку и в 2013 году запустила небольшое производство. Проект Cocco Bello и связанное с ним хозяйство за семь лет стали хорошо известны: основательница провела пять успешных краудфандинговых кампаний, в том числе по финансированию строительства культурного центра в деревне, а о меде с ягодами из уральской глубинки пишут ведущие бизнес-издания.
Коллаборация Гузель Санжаповой с компанией ExploRussia положила начало туристическому развитию Малого Турыша. Туроператор организовал приезд в деревню первой группы иностранных туристов. Сейчас успешный сельский стартап и ExploRussia создают уникальный для России пример кросс-отраслевого сотрудничества, основанного на ценностях устойчивого туризма.
Как устойчивый туризм набирает темпы роста
Во всем мире этот тренд стал расти после глобального экономического кризиса 2008 года. Тогда путешествующие люди захотели не привычного отдыха по принципу «все включено», а чего-то более осмысленного. И эта условная прослойка туристов стала расти.
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У каждого роста есть издержки. В экономике это называется экстерналии – внешние эффекты, которые влияют на других. И вот когда это влияние достаточно большое, то это уже неустойчивый рост. На мой взгляд, устойчивое развитие и устойчивый туризм – это когда ты стараешься минимизировать негативное влияние на остальные части системы. В данном случае это природа, население, локальные правила и традиции.
Отказ от пакетных туров, групповых поездок, пресловутого all inclusive и возврат к корням туризма, то есть к открытию нового, соприкосновению с местными жителями и обычаями – это стало первыми шагами в появлении современной концепции устойчивого туризма.
Где в России можно путешествовать
по-новому
по-новому
В России принципы устойчивости медленно, но верно проникают в коммерческий туризм. И здесь, как и везде, спрос рождает предложение. Путешественники, которые ищут аутентичного опыта и не любят проторенных маршрутов, были всегда. Но сейчас они формируют целую отдельную нишу. И в этой нише появляются свои провайдеры.
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Этот запрос, наверное, растет из некоего внутреннего, сформировавшегося ощущения, что путешествия для таких туристов – это гораздо большее. Сейчас количество путешествующих осознанно растет. Они приходят и говорят, что мы хотим поехать на Камчатку и не только увидеть вулканы, Мертвый лес и медведей, но и чтобы в этой поездке была еще какая-то польза для природы и местных сообществ. Да, это еще не массовый турист. Но все больше индивидуальных клиентов приходят именно с таким ожиданием.
Иностранные туристы и россияне сейчас могут поехать в тур по Транссибирской магистрали. Программа была разработана с учетом требований устойчивости. Передвижение между городами – на поезде для снижения углеродного следа. Во время остановок – экскурсии и активности, присущие именно этому региону для соприкосновения с локальным культурным наследием.
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Мы придумали, что у нас на каждой остановке (а тур длится три недели) должна быть какая-то экскурсия, активность, которая, с одной стороны, была бы с вовлечением местных жителей, а с другой стороны, показывала бы особенности именно этого города или населенного пункта. Так у нас зародилось сотрудничество с прекрасной бурятской семьей в Улан-Удэ. Туристы приходят к ним в гости, вместе ужинают, глава семейства рассказывает им о традициях своего народа… В Красноярске туристы едут на сибирскую дачу, знакомятся с местным гостеприимством.
Еще один пример коллаборации в устойчивом туризме – это экскурсии на Даниловский рынок в Москве. Туристы здесь могут погрузиться в аутентичную атмосферу московского рынка и продегустировать с десяток местных продуктов. Во время экскурсии гостей проводят по торговым рядам, рассказывают об истории места, о том, что здесь можно было купить в разные эпохи. В определенных местах устроены точки дегустации. Причем организаторы тура заранее позаботились, чтобы в местах, где можно попробовать еду, туристам не предлагали пластиковую посуду.
Как будет развиваться устойчивый туризм в Москве и России
После пандемии коронавируса внутренний туризм в России получил новый шанс на развитие. Те люди, которые до сих пор не обращали внимания на возможности путешествовать внутри страны, были вынуждены это сделать, пока большинство границ оставались закрытыми. И многие из них не были разочарованы.
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В России туристический бизнес не может быть источником какого-то быстрого заработка. Не так много кейсов, где туристический проект получил большую прибыль на коротком промежутке времени. Если говорить про более длительный промежуток времени, то устойчивость – не только этическая, но и бизнес-необходимость. Низкая маржинальность бизнеса заставляет тебя думать о длительном периоде, а работая на длительном периоде, ты просто с точки зрения бизнеса должен думать о выполнении стандартов и соблюдении принципов устойчивого туризма. Без этого в отдаленной перспективе бизнес просто не выживет. Хотя это, конечно, право любого предпринимателя – следовать этим правилам или нет.
Абсолютно убежден, что потенциал для этого у нас есть. Но путь, который нам предстоит проделать, еще достаточно длинный. Если говорить о природном туризме, то, безусловно, у нас огромный потенциал. Сегодня мы видим очень большой интерес иностранцев, и он будет только расти с падением курса рубля, которое сделает туры в Россию еще более привлекательными».
Абсолютно убежден, что потенциал для этого у нас есть. Но путь, который нам предстоит проделать, еще достаточно длинный. Если говорить о природном туризме, то, безусловно, у нас огромный потенциал. Сегодня мы видим очень большой интерес иностранцев, и он будет только расти с падением курса рубля, которое сделает туры в Россию еще более привлекательными».
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Это можно условно сравнить с тем, что было с пищевой индустрией, когда ввели антисанкции. Сначала говорили: "Ах, как же я буду без итальянского сыра", а потом сами научились его варить. В туристической сфере тоже не будет другого выхода. Мы тоже говорим: «У нас нет инфраструктуры, у нас отвратительный сервис, у нас жутко высокие цены». Сейчас у нас не будет выбора. Нам придется научиться делать классный продукт для своих туристов.
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Мы вскоре увидим в авангарде движения за устойчивость бренды, которые меняют свое поведение, потому что там меняется руководство, приходят к управлению люди, которые разделяют эти ценности. И эти компании будут задавать тренды, а остальные подтянутся за ними.
Тренд на устойчивость в туризме продолжит укрепляться. Такие услуги пользуются растущим спросом. А для компаний это способ заявить о себе как об ответственном и дальновидном бизнесе. К тому же нередко это еще и способ дополнительно заработать.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Евгения Хрисанфова