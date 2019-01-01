Основанная Леонидом Исаковичем компания «Академсервис» работала на рынке въездного туризма в сфере B2B с начала 1990-х. Позднее она одной из первых создала собственную b2b-онлайн-систему бронирования — acase.ru.

По словам Леонида Исаковича, начиналось все с обычной брошюры: «В конце 90-х годов мы с коллегами приехали в Японию, где встречались с нашим партнером <…> В номере я увидел журнал, в котором были представлены всевозможные отели Японии. <…> Меня очень заинтересовала эта идея, и, вернувшись в Россию, мы издали свою первую брошюру, в которую входило 25-30 отелей. Тогда для рынка это была ценная брошюра, ведь во времена, когда интернет только начинал свое шествие по миру, получать информацию о гостиницах страны было крайне проблематично».

На сегодняшний день в системе acase.ru представлено более 4500 отелей в 700 городах России и стран ближнего зарубежья. «Академсервис» оказывает услуги 12 тыс. агентам и компаниям: от размещения в отелях, приобретения авиа- и ж/д-билетов, VIP-сервиса в аэропортах до предоставления визовой поддержки, переводчиков, организации экскурсий.

Известно, что «Академсервис» занимался размещением приезжих на многих знаковых мероприятиях — например, на Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

Леониду Исаковичу принадлежит 90% ООО «Академсервис», остальные 10% — Евгении Липец.