Рейтинг самых успешных предпринимателей в сфере TravelTech по обороту бизнеса в 2018 году
Аналитики отчитываются о небывалом росте TravelTech — по данным Data Insight 2018 года, с 2014 по 2019 рынок eTravel (онлайн-продажи туристических услуг) вырос почти в три раза — 1030 млрд рублей. В 2018 году рост составил 25%, в 2019-ом — 20%. Тем не менее, это вызвало и усиление конкуренции: независимых предпринимателей зажимают и собственные онлайн-сервисы поставщиков услуг (авиакомпаний, турфирм и пр.), и компании извне (ритейлеры, банки), открывающие свои travel-приложения. С помощью рейтинга мы пытались выяснить, кто на самом деле больше всех зарабатывает на этом непростом рынке.
Подробнее о методике составления рейтинга см. здесь. Мнения игроков о рынке TravelTech в России — здесь.
Комитет по туризму города Москвы объявил о старте хакатона Moscow Travel Hack для стартапов и команд разработчиков, которые создают уникальные цифровые решения в сфере туризма. Подавайте заявку на участие на сайте travelhack.moscow до 28 января 2020 года.
Леонид Исакович
«Академсервис»
5,1 млрд
Основанная Леонидом Исаковичем компания «Академсервис» работала на рынке въездного туризма в сфере B2B с начала 1990-х. Позднее она одной из первых создала собственную b2b-онлайн-систему бронирования — acase.ru.
По словам Леонида Исаковича, начиналось все с обычной брошюры: «В конце 90-х годов мы с коллегами приехали в Японию, где встречались с нашим партнером <…> В номере я увидел журнал, в котором были представлены всевозможные отели Японии. <…> Меня очень заинтересовала эта идея, и, вернувшись в Россию, мы издали свою первую брошюру, в которую входило 25-30 отелей. Тогда для рынка это была ценная брошюра, ведь во времена, когда интернет только начинал свое шествие по миру, получать информацию о гостиницах страны было крайне проблематично».
На сегодняшний день в системе acase.ru представлено более 4500 отелей в 700 городах России и стран ближнего зарубежья. «Академсервис» оказывает услуги 12 тыс. агентам и компаниям: от размещения в отелях, приобретения авиа- и ж/д-билетов, VIP-сервиса в аэропортах до предоставления визовой поддержки, переводчиков, организации экскурсий.
Известно, что «Академсервис» занимался размещением приезжих на многих знаковых мероприятиях — например, на Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
Леониду Исаковичу принадлежит 90% ООО «Академсервис», остальные 10% — Евгении Липец.
Макс Крайнов
Aviasales и Travelpayouts
2,7 млрд *
Туристический мета-поисковик Aviasales (управляется компанией Go Travel Un Limited) появился в 2007 году. Изначально он представлял собой личный блог путешественника Константина Калинова, где аккумулировались спецпредложения авиакомпаний, однако со временем вырос в одну из крупнейших систем поиска авиабилетов и отельных номеров. В 2014 году в него инвестировал $10 млн iTech Capital, получив миноритарную долю в компании.
В 2018 году через Aviasales было забронировано отелей и билетов на $1,4 млрд — за год сумма выросла на 40%.
В 2011 году был также запущен проект Travelpayouts как партнерская сеть Aviasales. В 2018 году аффилиатная сеть сгенерировала продаж туристических услуг на $300 млн. Это офферы от 50 сервисов вроде BlaBlaCar, Viator, Kayak, Musement, «Туту.ру» и так далее. Всего в Travelpayouts зарегистрировано 200 тыс. аффилиатов со всего мира.
Макс Крайнов, управляющий директор Aviasales: «Мы точно не смотрим на одну Россию. Бизнес-модель Aviasales успешно адаптируется на развивающихся рынках, и мы рассчитываем, что их доля дорастёт до 50% в сплите доходов. На домашнем же рынке нас не устроит ничего, кроме лидерства. Уже сейчас мы занимаем 53% в поисковом сегменте. Если собрать всех пассажиров, нашедших билеты через нас, получится под 200 “боингов” в день, этого бы хватило на авиакомпанию вроде S7».
Денис Матюхин
«Аэроклуб»
2,7 млрд
Агентство «Аэроклуб» занимается оптимизацией расходов в сфере делового туризма: через онлайн-систему или мобильное приложение компании могут организовать командировки, а сотрудники — выбрать билеты на самолет или поезд, варианты трансферов и проживания, а также подготовить документы на визу.
Агентство было основано Денисом Матюхиным в 1994 году. До этого Матюхин занимал должность начальника транспортного отдела в «Нико Тур», одном из старейших операторов в сфере делового туризма.
Денис Матюхин не привлекал сторонних инвесторов и сегодня остается 100%-м владельцем бизнеса. Команда «Аэроклуба» насчитывает 524 сотрудника.
«Аэроклуб» также управляет сервисом Anywayanyday, но в компании утверждают, но не являются его владельцем, поэтому его выручка не включена.
Денис Матюхин: «”Аэроклуб” и дальше будет развивать IT-экспертизу в области Big Data, искусственного интеллекта и машинного обучения. Также компания планирует сохранить стабильный рост в 25-30% в год и усилить лидерские позиции на рынке делового туризма».
Сергей Фаге
Ostrovok.ru (группа ETG)
1,9 млрд *
В 2010 году выпускники Стэнфордского и Оксфордского университетов Сергей Фаге и Кирилл Махаринский основали группу компаний Emerging Travel. В нее входят российские сервисы онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и B2B.Ostrovok. До запуска компании Фаге и Махаринский работали в Кремниевой Долине и имели опыт успешных запусков стартапов.
Общая сумма инвестиций в Emerging Travel превышает $60 млн. Среди инвесторов — фонды General Catalyst Partners и Frontier Ventures, Юрий Мильнер, сооснователи социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев и др.
В компании сегодня работает 850 человек. Состав современных собственников не раскрывается, но известно, что основатели остались в совладельцах.
По итогам 2018 года сумма всех бронирований, совершенных на площадках Emerging Travel Group, составила $713 млн. Раскрывая итоги третьего квартала, компания заявляла об ожидаемой нетто-выручке в $30 млн.
Ostrovok.ru: «Мы работаем над тем, чтобы сделать Emerging Travel Group по-настоящему международной компанией — чтобы доля наших зарубежных брендов RateHawk и ZenHotels занимала 50-60% в структуре оборота компании. При этом на российском рынке мы намерены сохранять лидирующие позиции».
Петр Кутис
Onetwotrip
1,5 млрд *
В 2011 году бывший топ-менеджер Anywayanyday Петр Кутис вместе с группой единомышленников запустил свой сервис организации путешествий Onetwotrip. Компания зарегистрирована в Лондоне, российское юрлицо на 100% принадлежит OTT Service Ltd.
В общей сложности Onetwotrip привлек около 50 млн инвестиций, среди инвесторов: Phenomen Ventures ($9 млн), Atomico ($16 млн), Goldman Sachs ($8 млн), «Банк Санкт-Петербург» ($3 млн). В 2015–2016 в несколько раундов в сервис вложился фонд Vostok New Ventures, которому принадлежит 16,3% компании. В своем отчете за 2018 год фонд оценил fair value этого пакета в $16,5 млн. Аудиторию своего сервиса Onetwotrip оценивает в 4 млн.
В 2015 году Петр Кутис отошел от оперативного управления компанией и позднее запустил в США новый стартап FinalPrice, который также представляет собой сервис по бронированию, но работающий по подписке. Михаил Соколов сменил Кутиса на посту CEO и продолжает руководить Onetwotrip.
Алексей Крылов
Hotelbook.ru
1,4 млрд
Hotelbook.ru входит в UTS Group (Universal Travel Services), которая была основана в 1994 году для оказания услуг в сфере образовательного туризма.
Основателем и 100%-ым владельцем Нotelbook.ru, запущенного в 2014 году, является Алексей Крылов. Эта система бронирования включает 500 тыс. отелей, расположенных в 236 странах мира, а также 420 авиакомпаний.
Предприниматель также развивает b2b-проект Hotelbook.pro — cистему онлайн-бронирования отелей и услуг для туристических агентств. Его партнером по проекту выступает Максим Крикунчик, которому принадлежит 25% ООО «Хотелбук-Сервис».
Сергей Богачев
«Авиа Центр»
1,2 млрд *
«Авиа Центр» создан Сергеем Богачевым и Александром Григорьевым, который на сегодняшний момент является членом совета директоров «Ингосстраха». Компания работает на рынке b2b и считается одним из крупнейших консолидаторов по продаже авиа- и железнодорожных билетов в России, в ее сети — около 3000 турагентств, розничные точки МТС, Tele2 и «Почты России». По некоторым источникам, ей также принадлежит сервис «Авиакасса».
За 2018 год «Авиа центр» продал 3,8 млн авиа- и железнодорожных билетов более чем на 50 млрд руб.
В начале 2019 года стало известно, что долю в компании приобрела китайская Ctrip, которой также принадлежит сервис Skyscanner. По данным «Контур.Фокуса», основное юрлицо компании ООО «Авиа центр» на 56,2% принадлежит Александру Григорьеву, на 18,8%— Сергею Богачеву и на 25% — сингапурской «Ситрип Эйр Тикетинг».
Дмитрий Храпов
Tutu.ru
1,1 млрд
В 2002 году Дмитрий Храпов, будучи на четвертом курсе МГУ, вместе с одногруппником Юрием Титовым основал агентство по разработке сайтов MindBridge. Затем его силами создали сайт Tutu.ru. Изначально на нем располагалось расписание московских электричек, которое ежедневно обновлялось вручную: Дмитрий с Юрием сами ездили на вокзалы и фотографировали табло. Когда аудитория сайта достигла 3 тыс. человек в день, команда начала зарабатывать на рекламе.
В 2006 году партнеры начали продавать билеты, работая как курьерская служба, с 2008 года — начали торговлю онлайн, постепенно расширяя деятельность. Сегодня Tutu торгует еще и авиабилетами, автобусными билетами, предлагает бронь отелей и пакетные туры. В Tutu работают 379 сотрудников.
С 2012 года выручка компании выросла почти в 12 раз, ресурс считается крупнейшим по торговле железнодорожными билетами после сайта РЖД.
Дмитрий Алиферка
Bronevik.com
869 млн
Екатеринбургский сервис Bronevik.com был запущен многопрофильной компанией IBC Service Network. Последняя с 1999 года занималась корпоративным туризмом — организацией поездок из городов Урала в другие регионы России и СНГ.
Евгений Чупахин, на тот момент генеральный директор IBC Service Network, комментировал запуск «Броневика» следующим образом: «Так как продажа билетов становится все менее привлекательной (авиакомпании урезают или полностью убирают комиссию), приоритетным для нас является бронирование гостиниц, а без интернет-технологий в наше время продавать что-либо крайне затруднительно».
По состоянию на 2018 год база «Броневика» включала 12 тыс. объектов размещения в 1700 городах. В компании работают 125 сотрудников.
Точный состав собственников «Броневика» не раскрывается, известно только, что это резиденты РФ. Дмитрий Алиферка возглавляет компанию с 2013 года.
Сергей Пирожников
Kupibilet.ru
664,6 млн
Сергей Пирожников основал портал Kupibilet в 2011 году, вложив личные $15 тыс. (до того предприниматель занимался разными бизнесами от торговли мороженым до создания игр для социальных сетей).
Компания специализируется на торговле авиабилетами, а также предлагает «смарт-маршруты», подбирая пересадки с помощью собственного алгоритма. В Kupibilet работает 215 человек, оборот компании (GMV) за 2018 год составил 24 млрд рублей.
Сергей Пирожников известен еще и как экс-депутат Заксобрания Карелии, в 2016 году он баллотировался на пост мэра Петрозаводска.
Сергей Пирожников: «Нашей гордостью являются не цифры продаж, а технологии. Смарт-маршруты позволяют нам стыковать абсолютно любые билеты между собой и находить за считанные секунды оптимальный маршрут, включающий даже разные виды транспорта. Особо отмечу, что мы как компания вышли на рынок намного позже других (в тот момент уже были широко известны Anywayanyday, Ozon.travel, OneTwoTrip), но быстро стали очень заметным игроком (мы сегодня крупнейший партнер Aviasales, лидер по продажам билетов авиакомпаний S7, “Победа”, Turkish Airlines и других). Мы первыми в мире научились добавлять в цепочки и обрабатывать билеты “туда-обратно”, сейчас это не умеет делать никто из конкурентов. Основным фактором роста в ближайшие годы для Kupibilet станет вывод технологии смарт-маршрутов на международные рынки (сначала Европа, далее Азия и Африка)».
Александр Сизинцев
Biletix
604,4 млн
С 2004 по 2012 гг. Александр Сизинцев занимал пост финансового директора холдинга «Випсервис» Вадима Мукоеда и Александра Спирина (компания известна как консолидатор по продаже авиа- и железнодорожных билетов). В 2011 году они втроем основали бизнес в сфере B2C — так появился Biletix. С 2012 года Александр Сизинцев полностью сосредоточился его на развитии, став генеральным директором Biletix.
В 2018 году он отошел от оперативного управления компании, возглавив «Транспортные автоматизированные информационные системы — ТАИС», однако остался ее совладельцем. Вадиму Мукоеду и Александру Спирину принадлежит по 35% «Билетикса», Александру Сизинцеву — 30%.
Известно, что Сизинцев — активный турист и путешественник, является мастером спорта международного класса по скалолазанию. Оборот (GMV) Biletix в 2018 году составил 11,6 млрд рублей.
Алексей Зарецкий
Travelata
600 млн *
Travelata — это онлайн-сервис по поиску, бронированию и продаже туров по России и за рубежом (OTA). Работа компании построена на анализе предложений от 120 туроператоров. По официальным данным, она предлагает туры в 60 стран и 128 тысяч отелей.
Сервис основали Алекс Зарецкий и Станислав Сацук, которые привлекли на развитие бизнеса в общей сложности $13,5 млн. В стартап инвестировали бизнес-ангел Бас Годски, Altair Игоря Рябенького, чешское онлайн-турагентство Invia.cz и MCI через Invia.cz.
С тех пор Travelata активно растет — в 2019 году выручка увеличилась на 90% по сравнению с прошлым годом. В этом году компания зафиксировала 13 млн уникальных посетителей.
Алекс Зарецкий: «За следующие 3-5 лет мы планируем вырасти еще в 10 раз. В 2020 году планируем еще удвоиться по количеству разработчиков и маркетологов. Онлайнизация и технологии будут продолжать захватывать рынок туризма».
Александр Галочкин
TravelLine
585 млн
IT-компания TravelLine появилась в 2008 году в Йошкар-Оле благодаря предпринимателю Александру Галочкину. Она разрабатывает онлайн-решения для гостиничного бизнеса — создает инструменты для управления отелем и его онлайн-дистрибуции. Также отдельно существует подразделение по разработке гостиничных сайтов. Сейчас офисы TravelLine работают не только в России, но и за рубежом: в США, Украине, Беларуси, Тунисе, Болгарии, Польше, Казахстане, Грузии, Киргизии и Индонезии. Среди клиентов компании — более 6 тыс. отелей в 40 странах мира. В 2018 году выручка TravelLine составила 585 млн рублей.
Александр Галочкин: «Мы активно развиваем свою продуктовую линейку, создавая экосистему отельных продуктов на все случаи жизни. Мы как компания находимся в самом близком контакте с отелями, по сути, помогаем им распоряжаться своим инвентарем. Это дает нам возможность открывать новые каналы дистрибуции, пробовать новые модели взаимодействия, оцифровывать процессы, сокращать скорость доставки ценности конечному потребителю — гостю отеля. Все это позволяет смотреть в будущее с огромным оптимизмом и строить большие планы развития».
Дмитрий Салихов
I’way
435,2 млн
I’way — сервис организации трансферов из аэропортов, по собственному утверждению, работает в 670 городах.
Компания была создана в 2009 году в Новосибирске Дмитрием Салиховым и Дмитрием Сарайкиным. Салихов тогда попал под сокращение на основном месте работы (он был региональным представителем в компании по торговле посудой) и решил начать свое дело. Изначально оно носило название «Сибирская трансферная компания».
Одним из первых известных клиентов компании стал «Академсервис». В 2017 году трансфер от I’way стал предлагать «Аэрофлот».
Дмитрий Малютин
Level.Travel
431 млн
В 2011 году предприниматели Дмитрий Малютин и Эллин Толстов основали сервис для бронирования туров онлайн Level.Travel. Первые инвестиции были привлечены компанией спустя год. В финансировании проекта принял участие предприниматель Сергей Ватутин, а также несколько бизнес-ангелов. Суммарный объем инвестиций составил $4 млн. Однако основатели сервиса по-прежнему сохраняют контрольный пакет — более 50% — и управление компанией.
Система предлагает туры в 35 стран, 500 регионов и более 44 000 отелей с вылетом из 46 российских городов, следует из данных сайта Level.Travel. В 2018 году объем бронирований компании составил 3,5 млрд рублей.
Дмитрий Милютин: «На рынке пакетных туров будет продолжаться активный переток аудитории в онлайн, а в TravelTech’e расти объем инвестиций. Наш сегмент (пакетные туры) переживает очень интересный этап: в то время, как многие билетные и отельные агрегаторы уже вышли на своеобразное плато в развитии, онлайн-сегмент организованного туризма в ближайшие несколько лет ждет стремительный взлет. В России всего 7% туров продается онлайн, в то время как в Германии, где структура рынка похожа на нашу, эта доля составляет уже 40%. Очевидно, что онлайн-сегмент организованного туризма в России имеет огромный потенциал к взлету и будет стремительно расти в ближайшие несколько лет».
Андрей Вершинин
«Слетать.ру»
294,8 млн
Андрей Вершинин с середины 1990-х занимался программированием, в том числе разработкой систем документооборота в компании «Кодекс». Проработав там с перерывами около десяти лет, он решил заняться своим бизнесом и стал представителем разработчика программного обеспечения для туристической отрасли «САМО-Софт». Позднее стал продавать софт по поиску туров сам и создал промосайт Sletat.ru, на котором представители агентств могли посмотреть, как работает его продукт.
Как он рассказывал РБК, в 2014 году продажи упали, и он решил создать b2c-бизнес — сеть турагентств, начал продавать франшизу. Сегодня «Слетать.ру» включает 4 направления: систему поиска туров (1,5 млн посетителей в месяц), IT-компанию, центр бронирования и сеть турагентств.
По состоянию на 2018 год сеть «Слетать.ру» включала 575 офисов в 223 городах. В головном офисе компании работают больше 300 сотрудников.
Алексей Черепахин
Tvil.ru
200 млн *
Один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья Tvil был основан супругами Алексеем Черепахиным и Оксаной Шустиковой в 2011 году. К идее создать онлайн-сервис раннего бронирования отелей, квартир и домов по аналогии с Airbnb их подтолкнул неудачный отдых в черноморской гостинице.
Бизнес строился не быстро, и предприниматели даже замораживали проект, но в 2014 году Tvil впервые вышел в плюс. Сегодня Алексею Черепахину принадлежит 75% компании, Оксане Шустиковой — 25%, а команда насчитывает 70 человек. Объем бронирований Tvil в 2018 году составил 2 млрд рублей.
Алексей Черепахин: «Из достижений могу выделить то, что мы нашли бизнес-модель, которая, в отличие от зарубежных сервисов, очень удобна для мини-отелей, квартир и домов. Еще мы первыми подключили объекты жилья в Крыму. Когда туда пришел Booking.com, у нас уже было более 5 тысяч подключенных объектов. В будущем сервисы бронирования все больше будут интегрированы в бизнес отелей и посуточного жилья, появятся компании по облачному управлению отелями и квартирами. Конкуренция и прозрачность заставят уйти с рынка непрофессиональных игроков, и доверие к жилью в частном секторе увеличится».
Александр Першиков
GetTransfer.com
190 млн *
GetTransfer.com был основан Александром Першиковым в 2015 году для удаленной организации трансферов. Компания управляет одноименным приложением, присутствует на рынке 150 стран. За 2018 год GetTransfer.com, по собственным данным, обеспечила более 240 тыс. трансферов.
В GetTransfer.com инвестировали фонд S7 Group, Emery Capital Ивана Савельева и Алексея Шахматова и Castel Capital. Последний раунд на $8 млн компания привлекла в 2019 году, на тот момент она была оценена в $60 млн. Головной офис компании базируется на Кипре.
Данил Фоменко
Nemo.Travel
180 млн
Nemo.travel — разработчик софта для онлайн-организации b2c- и b2b-продаж авиабилетов, ж/д-билетов, бронирования отелей, продажи страховок, а также дополнительных сервисов.
Сервис был основан Данилом Фоменко, Дмитрием Новиковым и Алексеем Шелухиным. В настоящее время софаундерам принадлежит 44,1% компании, 51% — «Сирене-Трэвел» и 4,9% распределены между ключевыми менеджерами компании. Кроме России у Nemo.travel есть офисы на Украине и в Испании, суммарно в компании работает 80 человек.
Данил Фоменко также является основателем платформы для управления командировками и мероприятиями BizOnTrip. В 2018 году ее выручка составила 10,4 млн рублей.
Дмитрий Новиков, CEO Nemo.Travel: «Основным достижением компании считаю то, что нам удалось собрать и организовать достаточно большую, профессиональную и компетентную команду, способную справляться с самыми разными задачами. Вторым важным достижением мы считаем четкий выстроенный контур эксплуатации и поддержки, способность предоставлять нашим клиентам прогнозируемый сервис, соответствующий высоким стандартам качества и безопасности. Наша стратегия основана на укреплении своих позиций в России и в странах СНГ. Несмотря на активное развитие международных продаж мы, прежде всего, локальный игрок».
Константин Победкин
OnlineTours
180 млн *
Онлайн-тревел-агентство (OTA) OnlineTours основано Константином Победкиным и Алексеем Жебелевым в 2012 году. Они были друзьями со школы, вместе работали в IBS консультантами по внедрению информационных систем. Позднее к проекту присоединился Матвей Герман, ставший генеральным директором.
В общей сложности компания привлекла около $9 млн инвестиций, последний раз — в 2014 году. Тогда OnlineTours привлек $7 млн от венчурных фондов e.ventures, Global Founders Capital, Holtzbrinck Ventures, а также InVenture Partners.
Компания заявляла, что ее объем бронирований в 2017 составлял 1,5 млрд руб.
Леонид Исакович
«Академсервис»
5,1 млрд
Основанная Леонидом Исаковичем компания «Академсервис» работала на рынке въездного туризма в сфере B2B с начала 1990-х. Позднее она одной из первых создала собственную b2b-онлайн-систему бронирования — acase.ru.
По словам Леонида Исаковича, начиналось все с обычной брошюры: «В конце 90-х годов мы с коллегами приехали в Японию, где встречались с нашим партнером <…> В номере я увидел журнал, в котором были представлены всевозможные отели Японии. <…> Меня очень заинтересовала эта идея, и, вернувшись в Россию, мы издали свою первую брошюру, в которую входило 25-30 отелей. Тогда для рынка это была ценная брошюра, ведь во времена, когда интернет только начинал свое шествие по миру, получать информацию о гостиницах страны было крайне проблематично».
На сегодняшний день в системе acase.ru представлено более 4500 отелей в 700 городах России и стран ближнего зарубежья. «Академсервис» оказывает услуги 12 тыс. агентам и компаниям: от размещения в отелях, приобретения авиа- и ж/д-билетов, VIP-сервиса в аэропортах до предоставления визовой поддержки, переводчиков, организации экскурсий.
Известно, что «Академсервис» занимался размещением приезжих на многих знаковых мероприятиях — например, на Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
Леониду Исаковичу принадлежит 90% ООО «Академсервис», остальные 10% — Евгении Липец.
Макс Крайнов
Aviasales и Travelpayouts
2,7 млрд *
Туристический мета-поисковик Aviasales (управляется компанией Go Travel Un Limited) появился в 2007 году. Изначально он представлял собой личный блог путешественника Константина Калинова, где аккумулировались спецпредложения авиакомпаний, однако со временем вырос в одну из крупнейших систем поиска авиабилетов и отельных номеров. В 2014 году в него инвестировал $10 млн iTech Capital, получив миноритарную долю в компании.
В 2018 году через Aviasales было забронировано отелей и билетов на $1,4 млрд — за год сумма выросла на 40%.
В 2011 году был также запущен проект Travelpayouts как партнерская сеть Aviasales. В 2018 году аффилиатная сеть сгенерировала продаж туристических услуг на $300 млн. Это офферы от 50 сервисов вроде BlaBlaCar, Viator, Kayak, Musement, «Туту.ру» и так далее. Всего в Travelpayouts зарегистрировано 200 тыс. аффилиатов со всего мира.
Макс Крайнов, управляющий директор Aviasales: «Мы точно не смотрим на одну Россию. Бизнес-модель Aviasales успешно адаптируется на развивающихся рынках, и мы рассчитываем, что их доля дорастёт до 50% в сплите доходов. На домашнем же рынке нас не устроит ничего, кроме лидерства. Уже сейчас мы занимаем 53% в поисковом сегменте. Если собрать всех пассажиров, нашедших билеты через нас, получится под 200 “боингов” в день, этого бы хватило на авиакомпанию вроде S7».
Денис Матюхин
«Аэроклуб»
2,7 млрд
Агентство «Аэроклуб» занимается оптимизацией расходов в сфере делового туризма: через онлайн-систему или мобильное приложение компании могут организовать командировки, а сотрудники — выбрать билеты на самолет или поезд, варианты трансферов и проживания, а также подготовить документы на визу.
Агентство было основано Денисом Матюхиным в 1994 году. До этого Матюхин занимал должность начальника транспортного отдела в «Нико Тур», одном из старейших операторов в сфере делового туризма.
Денис Матюхин не привлекал сторонних инвесторов и сегодня остается 100%-м владельцем бизнеса. Команда «Аэроклуба» насчитывает 524 сотрудника.
«Аэроклуб» также управляет сервисом Anywayanyday, но в компании утверждают, но не являются его владельцем, поэтому его выручка не включена.
Денис Матюхин: «”Аэроклуб” и дальше будет развивать IT-экспертизу в области Big Data, искусственного интеллекта и машинного обучения. Также компания планирует сохранить стабильный рост в 25-30% в год и усилить лидерские позиции на рынке делового туризма».
Сергей Фаге
Ostrovok.ru (группа ETG)
1,9 млрд *
В 2010 году выпускники Стэнфордского и Оксфордского университетов Сергей Фаге и Кирилл Махаринский основали группу компаний Emerging Travel. В нее входят российские сервисы онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru и B2B.Ostrovok. До запуска компании Фаге и Махаринский работали в Кремниевой Долине и имели опыт успешных запусков стартапов.
Общая сумма инвестиций в Emerging Travel превышает $60 млн. Среди инвесторов — фонды General Catalyst Partners и Frontier Ventures, Юрий Мильнер, сооснователи социальной сети «ВКонтакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев и др.
В компании сегодня работает 850 человек. Состав современных собственников не раскрывается, но известно, что основатели остались в совладельцах.
По итогам 2018 года сумма всех бронирований, совершенных на площадках Emerging Travel Group, составила $713 млн. Раскрывая итоги третьего квартала, компания заявляла об ожидаемой нетто-выручке в $30 млн.
Ostrovok.ru: «Мы работаем над тем, чтобы сделать Emerging Travel Group по-настоящему международной компанией — чтобы доля наших зарубежных брендов RateHawk и ZenHotels занимала 50-60% в структуре оборота компании. При этом на российском рынке мы намерены сохранять лидирующие позиции».
Петр Кутис
Onetwotrip
1,5 млрд *
В 2011 году бывший топ-менеджер Anywayanyday Петр Кутис вместе с группой единомышленников запустил свой сервис организации путешествий Onetwotrip. Компания зарегистрирована в Лондоне, российское юрлицо на 100% принадлежит OTT Service Ltd.
В общей сложности Onetwotrip привлек около 50 млн инвестиций, среди инвесторов: Phenomen Ventures ($9 млн), Atomico ($16 млн), Goldman Sachs ($8 млн), «Банк Санкт-Петербург» ($3 млн). В 2015–2016 в несколько раундов в сервис вложился фонд Vostok New Ventures, которому принадлежит 16,3% компании. В своем отчете за 2018 год фонд оценил fair value этого пакета в $16,5 млн. Аудиторию своего сервиса Onetwotrip оценивает в 4 млн.
В 2015 году Петр Кутис отошел от оперативного управления компанией и позднее запустил в США новый стартап FinalPrice, который также представляет собой сервис по бронированию, но работающий по подписке. Михаил Соколов сменил Кутиса на посту CEO и продолжает руководить Onetwotrip.
Алексей Крылов
Hotelbook.ru
1,4 млрд
Hotelbook.ru входит в UTS Group (Universal Travel Services), которая была основана в 1994 году для оказания услуг в сфере образовательного туризма.
Основателем и 100%-ым владельцем Нotelbook.ru, запущенного в 2014 году, является Алексей Крылов. Эта система бронирования включает 500 тыс. отелей, расположенных в 236 странах мира, а также 420 авиакомпаний.
Предприниматель также развивает b2b-проект Hotelbook.pro — cистему онлайн-бронирования отелей и услуг для туристических агентств. Его партнером по проекту выступает Максим Крикунчик, которому принадлежит 25% ООО «Хотелбук-Сервис».
Сергей Богачев
«Авиа Центр»
1,2 млрд *
«Авиа Центр» создан Сергеем Богачевым и Александром Григорьевым, который на сегодняшний момент является членом совета директоров «Ингосстраха». Компания работает на рынке b2b и считается одним из крупнейших консолидаторов по продаже авиа- и железнодорожных билетов в России, в ее сети — около 3000 турагентств, розничные точки МТС, Tele2 и «Почты России». По некоторым источникам, ей также принадлежит сервис «Авиакасса».
За 2018 год «Авиа центр» продал 3,8 млн авиа- и железнодорожных билетов более чем на 50 млрд руб.
В начале 2019 года стало известно, что долю в компании приобрела китайская Ctrip, которой также принадлежит сервис Skyscanner. По данным «Контур.Фокуса», основное юрлицо компании ООО «Авиа центр» на 56,2% принадлежит Александру Григорьеву, на 18,8%— Сергею Богачеву и на 25% — сингапурской «Ситрип Эйр Тикетинг».
Дмитрий Храпов
Tutu.ru
1,1 млрд
В 2002 году Дмитрий Храпов, будучи на четвертом курсе МГУ, вместе с одногруппником Юрием Титовым основал агентство по разработке сайтов MindBridge. Затем его силами создали сайт Tutu.ru. Изначально на нем располагалось расписание московских электричек, которое ежедневно обновлялось вручную: Дмитрий с Юрием сами ездили на вокзалы и фотографировали табло. Когда аудитория сайта достигла 3 тыс. человек в день, команда начала зарабатывать на рекламе.
В 2006 году партнеры начали продавать билеты, работая как курьерская служба, с 2008 года — начали торговлю онлайн, постепенно расширяя деятельность. Сегодня Tutu торгует еще и авиабилетами, автобусными билетами, предлагает бронь отелей и пакетные туры. В Tutu работают 379 сотрудников.
С 2012 года выручка компании выросла почти в 12 раз, ресурс считается крупнейшим по торговле железнодорожными билетами после сайта РЖД.
Дмитрий Алиферка
Bronevik.com
869 млн
Екатеринбургский сервис Bronevik.com был запущен многопрофильной компанией IBC Service Network. Последняя с 1999 года занималась корпоративным туризмом — организацией поездок из городов Урала в другие регионы России и СНГ.
Евгений Чупахин, на тот момент генеральный директор IBC Service Network, комментировал запуск «Броневика» следующим образом: «Так как продажа билетов становится все менее привлекательной (авиакомпании урезают или полностью убирают комиссию), приоритетным для нас является бронирование гостиниц, а без интернет-технологий в наше время продавать что-либо крайне затруднительно».
По состоянию на 2018 год база «Броневика» включала 12 тыс. объектов размещения в 1700 городах. В компании работают 125 сотрудников.
Точный состав собственников «Броневика» не раскрывается, известно только, что это резиденты РФ. Дмитрий Алиферка возглавляет компанию с 2013 года.
Сергей Пирожников
Kupibilet.ru
664,6 млн
Сергей Пирожников основал портал Kupibilet в 2011 году, вложив личные $15 тыс. (до того предприниматель занимался разными бизнесами от торговли мороженым до создания игр для социальных сетей).
Компания специализируется на торговле авиабилетами, а также предлагает «смарт-маршруты», подбирая пересадки с помощью собственного алгоритма. В Kupibilet работает 215 человек, оборот компании (GMV) за 2018 год составил 24 млрд рублей.
Сергей Пирожников известен еще и как экс-депутат Заксобрания Карелии, в 2016 году он баллотировался на пост мэра Петрозаводска.
Сергей Пирожников: «Нашей гордостью являются не цифры продаж, а технологии. Смарт-маршруты позволяют нам стыковать абсолютно любые билеты между собой и находить за считанные секунды оптимальный маршрут, включающий даже разные виды транспорта. Особо отмечу, что мы как компания вышли на рынок намного позже других (в тот момент уже были широко известны Anywayanyday, Ozon.travel, OneTwoTrip), но быстро стали очень заметным игроком (мы сегодня крупнейший партнер Aviasales, лидер по продажам билетов авиакомпаний S7, “Победа”, Turkish Airlines и других). Мы первыми в мире научились добавлять в цепочки и обрабатывать билеты “туда-обратно”, сейчас это не умеет делать никто из конкурентов. Основным фактором роста в ближайшие годы для Kupibilet станет вывод технологии смарт-маршрутов на международные рынки (сначала Европа, далее Азия и Африка)».
Александр Сизинцев
Biletix
604,4 млн
С 2004 по 2012 гг. Александр Сизинцев занимал пост финансового директора холдинга «Випсервис» Вадима Мукоеда и Александра Спирина (компания известна как консолидатор по продаже авиа- и железнодорожных билетов). В 2011 году они втроем основали бизнес в сфере B2C — так появился Biletix. С 2012 года Александр Сизинцев полностью сосредоточился его на развитии, став генеральным директором Biletix.
В 2018 году он отошел от оперативного управления компании, возглавив «Транспортные автоматизированные информационные системы — ТАИС», однако остался ее совладельцем. Вадиму Мукоеду и Александру Спирину принадлежит по 35% «Билетикса», Александру Сизинцеву — 30%.
Известно, что Сизинцев — активный турист и путешественник, является мастером спорта международного класса по скалолазанию. Оборот (GMV) Biletix в 2018 году составил 11,6 млрд рублей.
Алексей Зарецкий
Travelata
600 млн *
Travelata — это онлайн-сервис по поиску, бронированию и продаже туров по России и за рубежом (OTA). Работа компании построена на анализе предложений от 120 туроператоров. По официальным данным, она предлагает туры в 60 стран и 128 тысяч отелей.
Сервис основали Алекс Зарецкий и Станислав Сацук, которые привлекли на развитие бизнеса в общей сложности $13,5 млн. В стартап инвестировали бизнес-ангел Бас Годски, Altair Игоря Рябенького, чешское онлайн-турагентство Invia.cz и MCI через Invia.cz.
С тех пор Travelata активно растет — в 2019 году выручка увеличилась на 90% по сравнению с прошлым годом. В этом году компания зафиксировала 13 млн уникальных посетителей.
Алекс Зарецкий: «За следующие 3-5 лет мы планируем вырасти еще в 10 раз. В 2020 году планируем еще удвоиться по количеству разработчиков и маркетологов. Онлайнизация и технологии будут продолжать захватывать рынок туризма».
Александр Галочкин
TravelLine
585 млн
IT-компания TravelLine появилась в 2008 году в Йошкар-Оле благодаря предпринимателю Александру Галочкину. Она разрабатывает онлайн-решения для гостиничного бизнеса — создает инструменты для управления отелем и его онлайн-дистрибуции. Также отдельно существует подразделение по разработке гостиничных сайтов. Сейчас офисы TravelLine работают не только в России, но и за рубежом: в США, Украине, Беларуси, Тунисе, Болгарии, Польше, Казахстане, Грузии, Киргизии и Индонезии. Среди клиентов компании — более 6 тыс. отелей в 40 странах мира. В 2018 году выручка TravelLine составила 585 млн рублей.
Александр Галочкин: «Мы активно развиваем свою продуктовую линейку, создавая экосистему отельных продуктов на все случаи жизни. Мы как компания находимся в самом близком контакте с отелями, по сути, помогаем им распоряжаться своим инвентарем. Это дает нам возможность открывать новые каналы дистрибуции, пробовать новые модели взаимодействия, оцифровывать процессы, сокращать скорость доставки ценности конечному потребителю — гостю отеля. Все это позволяет смотреть в будущее с огромным оптимизмом и строить большие планы развития».
Дмитрий Салихов
I’way
435,2 млн
I’way — сервис организации трансферов из аэропортов, по собственному утверждению, работает в 670 городах.
Компания была создана в 2009 году в Новосибирске Дмитрием Салиховым и Дмитрием Сарайкиным. Салихов тогда попал под сокращение на основном месте работы (он был региональным представителем в компании по торговле посудой) и решил начать свое дело. Изначально оно носило название «Сибирская трансферная компания».
Одним из первых известных клиентов компании стал «Академсервис». В 2017 году трансфер от I’way стал предлагать «Аэрофлот».
Дмитрий Малютин
Level.Travel
431 млн
В 2011 году предприниматели Дмитрий Малютин и Эллин Толстов основали сервис для бронирования туров онлайн Level.Travel. Первые инвестиции были привлечены компанией спустя год. В финансировании проекта принял участие предприниматель Сергей Ватутин, а также несколько бизнес-ангелов. Суммарный объем инвестиций составил $4 млн. Однако основатели сервиса по-прежнему сохраняют контрольный пакет — более 50% — и управление компанией.
Система предлагает туры в 35 стран, 500 регионов и более 44 000 отелей с вылетом из 46 российских городов, следует из данных сайта Level.Travel. В 2018 году объем бронирований компании составил 3,5 млрд рублей.
Дмитрий Милютин: «На рынке пакетных туров будет продолжаться активный переток аудитории в онлайн, а в TravelTech’e расти объем инвестиций. Наш сегмент (пакетные туры) переживает очень интересный этап: в то время, как многие билетные и отельные агрегаторы уже вышли на своеобразное плато в развитии, онлайн-сегмент организованного туризма в ближайшие несколько лет ждет стремительный взлет. В России всего 7% туров продается онлайн, в то время как в Германии, где структура рынка похожа на нашу, эта доля составляет уже 40%. Очевидно, что онлайн-сегмент организованного туризма в России имеет огромный потенциал к взлету и будет стремительно расти в ближайшие несколько лет».
Андрей Вершинин
«Слетать.ру»
294,8 млн
Андрей Вершинин с середины 1990-х занимался программированием, в том числе разработкой систем документооборота в компании «Кодекс». Проработав там с перерывами около десяти лет, он решил заняться своим бизнесом и стал представителем разработчика программного обеспечения для туристической отрасли «САМО-Софт». Позднее стал продавать софт по поиску туров сам и создал промосайт Sletat.ru, на котором представители агентств могли посмотреть, как работает его продукт.
Как он рассказывал РБК, в 2014 году продажи упали, и он решил создать b2c-бизнес — сеть турагентств, начал продавать франшизу. Сегодня «Слетать.ру» включает 4 направления: систему поиска туров (1,5 млн посетителей в месяц), IT-компанию, центр бронирования и сеть турагентств.
По состоянию на 2018 год сеть «Слетать.ру» включала 575 офисов в 223 городах. В головном офисе компании работают больше 300 сотрудников.
Алексей Черепахин
Tvil.ru
200 млн *
Один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья Tvil был основан супругами Алексеем Черепахиным и Оксаной Шустиковой в 2011 году. К идее создать онлайн-сервис раннего бронирования отелей, квартир и домов по аналогии с Airbnb их подтолкнул неудачный отдых в черноморской гостинице.
Бизнес строился не быстро, и предприниматели даже замораживали проект, но в 2014 году Tvil впервые вышел в плюс. Сегодня Алексею Черепахину принадлежит 75% компании, Оксане Шустиковой — 25%, а команда насчитывает 70 человек. Объем бронирований Tvil в 2018 году составил 2 млрд рублей.
Алексей Черепахин: «Из достижений могу выделить то, что мы нашли бизнес-модель, которая, в отличие от зарубежных сервисов, очень удобна для мини-отелей, квартир и домов. Еще мы первыми подключили объекты жилья в Крыму. Когда туда пришел Booking.com, у нас уже было более 5 тысяч подключенных объектов. В будущем сервисы бронирования все больше будут интегрированы в бизнес отелей и посуточного жилья, появятся компании по облачному управлению отелями и квартирами. Конкуренция и прозрачность заставят уйти с рынка непрофессиональных игроков, и доверие к жилью в частном секторе увеличится».
Александр Першиков
GetTransfer.com
190 млн *
GetTransfer.com был основан Александром Першиковым в 2015 году для удаленной организации трансферов. Компания управляет одноименным приложением, присутствует на рынке 150 стран. За 2018 год GetTransfer.com, по собственным данным, обеспечила более 240 тыс. трансферов.
В GetTransfer.com инвестировали фонд S7 Group, Emery Capital Ивана Савельева и Алексея Шахматова и Castel Capital. Последний раунд на $8 млн компания привлекла в 2019 году, на тот момент она была оценена в $60 млн. Головной офис компании базируется на Кипре.
Данил Фоменко
Nemo.Travel
180 млн
Nemo.travel — разработчик софта для онлайн-организации b2c- и b2b-продаж авиабилетов, ж/д-билетов, бронирования отелей, продажи страховок, а также дополнительных сервисов.
Сервис был основан Данилом Фоменко, Дмитрием Новиковым и Алексеем Шелухиным. В настоящее время софаундерам принадлежит 44,1% компании, 51% — «Сирене-Трэвел» и 4,9% распределены между ключевыми менеджерами компании. Кроме России у Nemo.travel есть офисы на Украине и в Испании, суммарно в компании работает 80 человек.
Данил Фоменко также является основателем платформы для управления командировками и мероприятиями BizOnTrip. В 2018 году ее выручка составила 10,4 млн рублей.
Дмитрий Новиков, CEO Nemo.Travel: «Основным достижением компании считаю то, что нам удалось собрать и организовать достаточно большую, профессиональную и компетентную команду, способную справляться с самыми разными задачами. Вторым важным достижением мы считаем четкий выстроенный контур эксплуатации и поддержки, способность предоставлять нашим клиентам прогнозируемый сервис, соответствующий высоким стандартам качества и безопасности. Наша стратегия основана на укреплении своих позиций в России и в странах СНГ. Несмотря на активное развитие международных продаж мы, прежде всего, локальный игрок».
Константин Победкин
OnlineTours
180 млн *
Онлайн-тревел-агентство (OTA) OnlineTours основано Константином Победкиным и Алексеем Жебелевым в 2012 году. Они были друзьями со школы, вместе работали в IBS консультантами по внедрению информационных систем. Позднее к проекту присоединился Матвей Герман, ставший генеральным директором.
В общей сложности компания привлекла около $9 млн инвестиций, последний раз — в 2014 году. Тогда OnlineTours привлек $7 млн от венчурных фондов e.ventures, Global Founders Capital, Holtzbrinck Ventures, а также InVenture Partners.
Компания заявляла, что ее объем бронирований в 2017 составлял 1,5 млрд руб.
|Место
|Имя
|Компания
|Деньги ( ₽ )
|1
|Леонид Исакович
|«Академсервис»
|5,1 млрд
|2
|Макс Крайнов
|Aviasales и Travelpayouts
|2,7 млрд *
|3
|Денис Матюхин
|«Аэроклуб»
|2,7 млрд
|4
|Сергей Фаге
|Ostrovok.ru (группа ETG)
|1,9 млрд *
|5
|Петр Кутис
|Onetwotrip
|1,5 млрд *
|6
|Алексей Крылов
|Hotelbook.ru
|1,4 млрд
|7
|Сергей Богачев
|«Авиа Центр»
|1,2 млрд *
|8
|Дмитрий Храпов
|Tutu.ru
|1,1 млрд
|9
|Дмитрий Алиферка
|Bronevik.com
|869 млн
|10
|Сергей Пирожников
|Kupibilet.ru
|664,6 млн
|11
|Александр Сизинцев
|Biletix
|604,4 млн
|12
|Алексей Зарецкий
|Travelata
|600 млн *
|13
|Александр Галочкин
|TravelLine
|585 млн
|14
|Дмитрий Салихов
|I’way
|435,2 млн
|15
|Дмитрий Малютин
|Level.Travel
|431 млн
|16
|Андрей Вершинин
|«Слетать.ру»
|294,8 млн
|17
|Алексей Черепахин
|Tvil.ru
|200 млн *
|18
|Александр Першиков
|GetTransfer.com
|190 млн *
|19
|Данил Фоменко
|Nemo.Travel
|180 млн
|20
|Константин Победкин
|OnlineTours
|180 млн *
Как мы составляли рейтинг
1. Под TravelTech подразумеваются сервисы:
— онлайн-бронирования билетов, отелей, туров, трансферов (за их показатель берется выручка с комиссий);
— разработчики платформ;
— сервисы trip on demand;
— сайты отзывов и рекомендаций.
Не входят в рейтинг перевозчики (РЖД, «Аэрофлот» и т.д.), а также компании, для которых онлайн-тревел — не основная деятельность: например, онлайн- и офлайн-ритейлеры (Ozon, «Связной»), маркетплейсы («Яндекс», «Авито») и т.д.
2. Рейтинг построен на основании данных по выручке компаний за 2018 год. Использованы данные, предоставленные самими компаниями, системы «Контур.Фокус» и оценка экспертов рынка.
Для маркетплейсов приведена выручка с комиссий, а не оборот.
При предоставлении цифр в долларах перевод в рубли осуществлен по среднегодовому курсу ЦБ в 62,9 руб. за доллар.
3. Участник рейтинга — основатель этого бизнеса, до сих пор владеет хотя бы небольшой долей.
4. Компания может быть зарегистрирована за рубежом, но Россия должна быть как минимум одним из главных рынков, сам основатель также должен быть из России.
* Цифры со звездочкой даны по оценке аналитиков, открытым базам и источникам в компании. Без звездочки — по данным компаний и системы «Контур.Фокус».
Над рейтингом работали: Дарья Рыжкова, Маргарита Арановская, Светлана Высоких, Инна Рейхард.