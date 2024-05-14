Объединение искусства и технологий:

Коллаборация VK и арт-кластера «Таврида» — во многом о том, что стартовать и развиваться в культуре, искусстве, в творческих индустриях может каждый. Главное — регулярно подпитываться вдохновляющей энергией и получать качественные знания в профессии и смежных областях. Мы расскажем о нескольких совместных проектах арт-кластера и ведущей технологической компании.
Приход цифровых технологий в творческие индустрии дал импульс появлению новых направлений и в целом изменил отрасль: сегодня сложно представить специалиста, который не использовал бы ИИ и другие технологии в поиске новых идей или непосредственно для создания digital-проектов.
VK и арт-кластер «Таврида» (проект от Росмолодёжи) представили свое видение того, как могут объединяться творчество и технологии. Компании сошлись на общем желании развивать творческие индустрии в России, предоставляя возможности для самореализации молодёжи. Их сотрудничество динамично развивается уже на протяжении пяти лет, а 2023 год выдался для них особенно продуктивным: совместные образовательные программы, технологические сервисы, творческие пространства, спецпроекты — результат плодотворного партнёрства брендов за предыдущий год.
VK и арт-кластер «Таврида» (проект от Росмолодёжи) представили свое видение того, как могут объединяться творчество и технологии. Компании сошлись на общем желании развивать творческие индустрии в России, предоставляя возможности для самореализации молодёжи. Их сотрудничество динамично развивается уже на протяжении пяти лет, а 2023 год выдался для них особенно продуктивным: совместные образовательные программы, технологические сервисы, творческие пространства, спецпроекты — результат плодотворного партнёрства брендов за предыдущий год.
Вдохновение от «Маруси»
Умение вдохновляться — важная составляющая творческого процесса. Источниками вдохновения могут быть путешествия, природа, предметы искусства, новые места, например, музеи, театры, кино. «Таврида.АРТ» и VK предлагают свой вариант — вдохновляться историями творческих людей, которые достигли успехов в своей нише.
Проект представляет собой коллекцию аудиозаписей, в которых ведущие эксперты и резиденты арт-кластера «Таврида» делятся опытом, рассказывают о своем творческом пути, дают советы и напутствия тем, кто ещё в поиске и только начинает карьеру.
Для того, чтобы послушать воодушевляющие истории, достаточно сказать умной колонке VK Капсуле с Марусей: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды».
Проект представляет собой коллекцию аудиозаписей, в которых ведущие эксперты и резиденты арт-кластера «Таврида» делятся опытом, рассказывают о своем творческом пути, дают советы и напутствия тем, кто ещё в поиске и только начинает карьеру.
Для того, чтобы послушать воодушевляющие истории, достаточно сказать умной колонке VK Капсуле с Марусей: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды».
Больше мотивационных историй — в подкасте «Вдохновение от Тавриды» ВКонтакте
Игорь Чапурин
Дизайнер
Часовой эксперт
Виктор Манкаш
Лина Дембикова
Селебрити-стилист
Мэган Виртанен
Историк моды
Антон Копылов
PR-директор
Михаил Егошин
Директор по развитию
Владимир Ханжин
Директор
Сергей Давыдов
Клоун
Игорь Летин
Музыкант
Как креатору развивать личный бренд
Сильный личный бренд необходим для построения карьеры. Причем это справедливо и для предпринимателя, и офисного работника, и свободного художника.
В творческих индустриях высокая конкуренция. Чтобы добиться успеха, нужно выделиться из массы талантливых людей, заявив о своей уникальности. У творческого специалиста с яркой индивидуальностью больше шансов зарекомендовать себя в качестве влиятельного эксперта в своей области, привлечь новую аудиторию и получить интересные предложения по работе.
В творческих индустриях высокая конкуренция. Чтобы добиться успеха, нужно выделиться из массы талантливых людей, заявив о своей уникальности. У творческого специалиста с яркой индивидуальностью больше шансов зарекомендовать себя в качестве влиятельного эксперта в своей области, привлечь новую аудиторию и получить интересные предложения по работе.
В этом блоке вместе с Вячеславом Прохоровым, куратором образовательной программы «Личный бренд» от VK Education, Skillbox и Академии творческих индустрий «Меганом», рассказываем, с чего начать развитие личного бренда.
Понимание своей индивидуальности — первый шаг на пути к построению личного бренда. Подумайте, что делает вас особенным и отличает от коллег, почему вы интересны аудитории — как реальной, так и потенциальной. Если сделать это самостоятельно затруднительно, можно попросить людей, знающих вас, дать оценку вашему творчеству и навыков.
После проведенного самоанализа и сбора обратной связи кратко и ясно сформулируйте суть вашего личного бренда: кто вы, чем занимаетесь, в чем ваша уникальность. Это нужно, чтобы понять, что ценного вы можете предложить своей аудитории и клиентам.
После проведенного самоанализа и сбора обратной связи кратко и ясно сформулируйте суть вашего личного бренда: кто вы, чем занимаетесь, в чем ваша уникальность. Это нужно, чтобы понять, что ценного вы можете предложить своей аудитории и клиентам.
Поймите свою ценность
Для деятеля культуры и искусства потребители и ценители его творчества — некая опора, ведь любому художнику нужен зритель. Важно поддерживать связь с этими людьми, говорить с ними на одном языке, спрашивать их мнение, учитывать запрос.
Благодаря большому количеству разнообразных онлайн-платформ представители творческих индустрий имеют прямой доступ к своей аудитории. И, чтобы понять, кто эти люди и чем они живут, не нужно проводить длительные исследования — достаточно отслеживать, как подписчики и вообще пользователи реагируют на ваш контент: сколько ставят лайков, что пишут в комментариях. Еще один способ познакомиться со своей аудиторией — просить подписчиков задавать вопросы и отвечать на них, общаться с ними в прямом эфире.
Благодаря большому количеству разнообразных онлайн-платформ представители творческих индустрий имеют прямой доступ к своей аудитории. И, чтобы понять, кто эти люди и чем они живут, не нужно проводить длительные исследования — достаточно отслеживать, как подписчики и вообще пользователи реагируют на ваш контент: сколько ставят лайков, что пишут в комментариях. Еще один способ познакомиться со своей аудиторией — просить подписчиков задавать вопросы и отвечать на них, общаться с ними в прямом эфире.
Найдите целевую аудиторию
Онлайн-платформы позволяют не только общаться с аудиторией — они служат своего рода цифровым портфолио. Для публикации работ, творческих моментов, мыслей можно также использовать персональный сайт.
Контент может быть любым, но важно, чтобы он был качественным, визуально привлекательным, регулярным и отражал индивидуальность автора. Например, как работать с контентом ВКонтакте можно узнать в сообществе «ВКонтакте с авторами».
Взаимодействие с подписчиками так же важно для продвижения на онлайн-платформах, как и создание контента — так что оперативно отвечайте на их комментарии и сообщения.
Контент может быть любым, но важно, чтобы он был качественным, визуально привлекательным, регулярным и отражал индивидуальность автора. Например, как работать с контентом ВКонтакте можно узнать в сообществе «ВКонтакте с авторами».
Взаимодействие с подписчиками так же важно для продвижения на онлайн-платформах, как и создание контента — так что оперативно отвечайте на их комментарии и сообщения.
Активно присутствуйте в онлайне
Занимайтесь нетворкингом
Помимо всего прочего для построения личного бренда необходимо взаимодействие с коллегами по цеху. Для поиска полезных контактов можно посещать отраслевые мероприятия и вступать в профессиональные онлайн-сообщества. Помимо общения и обмена идеями вы будете в курсе последних новостей и тенденций в индустрии.
Совместные проекты с другими деятелями дадут возможность продемонстрировать свои навыки, заявить о себе и получить новые работы в портфолио. Привлекайте к сотрудничеству людей со схожим видением и ценностями и будьте открыты к встречным предложениям.
Совместные проекты с другими деятелями дадут возможность продемонстрировать свои навыки, заявить о себе и получить новые работы в портфолио. Привлекайте к сотрудничеству людей со схожим видением и ценностями и будьте открыты к встречным предложениям.
Искренность и последовательность — важные элементы в построении личного бренда креатора. Будьте верны себе и своему уникальному стилю и последовательно доносите свои ценности и идеи до аудитории на всех платформах.
Будьте честны во взаимодействии с подписчиками: делитесь личной историей, чтобы создать с ними более глубокую и крепкую связь.
Будьте честны во взаимодействии с подписчиками: делитесь личной историей, чтобы создать с ними более глубокую и крепкую связь.
Будьте искренними и последовательными
Успешная карьера в творческой индустрии требует не только таланта, но и непрерывного саморазвития. В Академии «Меганом» разработаны курсы для представителей разных творческих направлений.
На 2024 год запланировано проведение 42 программ по семи ключевым направлениям: театр, литература и новые медиа, музыка, кино и анимация, дизайн, гастрономическое искусства и управление в сфере культуры и искусства.
Обучение проходит офлайн, онлайн и в гибридном формате. Изучить программу и подать заявку можно на сайте.
На 2024 год запланировано проведение 42 программ по семи ключевым направлениям: театр, литература и новые медиа, музыка, кино и анимация, дизайн, гастрономическое искусства и управление в сфере культуры и искусства.
Обучение проходит офлайн, онлайн и в гибридном формате. Изучить программу и подать заявку можно на сайте.
Искусство шагов
«Таврида.АРТ» — не только платформа, объединяющая проекты для раскрытия творческого потенциала молодых деятелей культуры и искусства. Это ещё и арт-парк в Крыму с более 30 впечатляющими арт-объектами и инсталляциями, созданными архитекторами и дизайнерами со всей России. Там же проходит ежегодный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».
В прошлом году VK и «Таврида.АРТ» запустили челлендж, в рамках которого нужно было пройти максимальное количество шагов по арт-парку в дни фестиваля. Замер происходил с помощью мини-приложения «Шаги ВКонтакте». По итогам челленджа участники прошли более 31 млн шагов за четыре дня!
В прошлом году VK и «Таврида.АРТ» запустили челлендж, в рамках которого нужно было пройти максимальное количество шагов по арт-парку в дни фестиваля. Замер происходил с помощью мини-приложения «Шаги ВКонтакте». По итогам челленджа участники прошли более 31 млн шагов за четыре дня!
А сколько шагов в день проходите вы?
Отследите свои показатели в приложении «Шаги ВКонтакте» и посмотрите, что бы вы успели посмотреть и поделать в арт-парке за день
Узнать
А сколько шагов в день проходите вы?
Не спеша прогуляться, подышать морским воздухом
У вас немного времени на прогулки, поэтому вы не сможете посмотреть арт-объекты и инсталляции. Но это не помешает вам насладиться атмосферой арт-парка. Вы успеете взять круассан в кафе «Пицца.Кофе.Море», пройтись по набережной до пляжа фестивальной площадки «Тавриды» и подняться к серф-приюту.
Обойти все объекты арт-парка
Вы успели осмотреть все объекты арт-парка. Стартовали от входа КПП-2 и дошли до «Масок», чуть дальше увидели знаковый «Светофор», рассмотрели «Маяк», полюбовались видами вместе с «Человеком, смотрящим в море», остановились и сделали снимки на фоне «Стоунхенджа», очаровались красотой местных «Китов» и добрались до прекрасной «Ассоль». В конце экскурсии быстро добежали до объекта «Время» и через него вышли к конечной точке — «Солнцу Тавриды».
Насыщенно провести время в арт-парке
Вы успели осмотреть все объекты арт-парка: дошли до «Масок», увидели знаковый «Светофор», рассмотрели «Маяк», полюбовались видами вместе с «Человеком, смотрящим в море», остановились и сделали снимки на фоне «Стоунхенджа», очаровались красотой местных «Китов», улыбнулись прекрасной «Ассоль», через объект «Время» вышли к конечной точке — «Солнцу Тавриды». Дальше вы отправились на пляж «Ракета», чтобы сыграть в волейбол, а после — зажечь на танцполе под диджей-сет. Когда стало жарко от танцев, пошли освежиться напитком в кафе «Пицца.Кофе.Море». Передохнув, выдвинулись в сторону академии «Меганом» до входа на «Место встречи».
Подробности и регистрация — на сайте.
Интеграции VK на фестивале «Таврида.АРТ» в 2023 году запомнились яркими выступлениями артистов и блогеров, уникальными форматами и шоу. В этом году участников ждут не менее интересные активности и совместные проекты с VK. Присоединяйтесь 26−28 июля, чтобы зарядиться энергией творчества!
Как это было в 2023 году
Наталия Рябцева
Объединение искусства и технологийНаталия Рябцева