Объединение искусства и технологий:

Как креатору развивать личный бренд

Сильный личный бренд необходим для построения карьеры. Причем это справедливо и для предпринимателя, и офисного работника, и свободного художника.



В творческих индустриях высокая конкуренция. Чтобы добиться успеха, нужно выделиться из массы талантливых людей, заявив о своей уникальности. У творческого специалиста с яркой индивидуальностью больше шансов зарекомендовать себя в качестве влиятельного эксперта в своей области, привлечь новую аудиторию и получить интересные предложения по работе.

Понимание своей индивидуальности — первый шаг на пути к построению личного бренда. Подумайте, что делает вас особенным и отличает от коллег, почему вы интересны аудитории — как реальной, так и потенциальной. Если сделать это самостоятельно затруднительно, можно попросить людей, знающих вас, дать оценку вашему творчеству и навыков.



После проведенного самоанализа и сбора обратной связи кратко и ясно сформулируйте суть вашего личного бренда: кто вы, чем занимаетесь, в чем ваша уникальность. Это нужно, чтобы понять, что ценного вы можете предложить своей аудитории и клиентам.

Поймите свою ценность

Для деятеля культуры и искусства потребители и ценители его творчества — некая опора, ведь любому художнику нужен зритель. Важно поддерживать связь с этими людьми, говорить с ними на одном языке, спрашивать их мнение, учитывать запрос.



Благодаря большому количеству разнообразных онлайн-платформ представители творческих индустрий имеют прямой доступ к своей аудитории. И, чтобы понять, кто эти люди и чем они живут, не нужно проводить длительные исследования — достаточно отслеживать, как подписчики и вообще пользователи реагируют на ваш контент: сколько ставят лайков, что пишут в комментариях. Еще один способ познакомиться со своей аудиторией — просить подписчиков задавать вопросы и отвечать на них, общаться с ними в прямом эфире.

Найдите целевую аудиторию





Контент может быть любым, но важно, чтобы он был качественным, визуально привлекательным, регулярным и отражал индивидуальность автора. Например, как работать с контентом ВКонтакте можно узнать в сообществе



Взаимодействие с подписчиками так же важно для продвижения на онлайн-платформах, как и создание контента — так что оперативно отвечайте на их комментарии и сообщения. Онлайн-платформы позволяют не только общаться с аудиторией — они служат своего рода цифровым портфолио. Для публикации работ, творческих моментов, мыслей можно также использовать персональный сайт.Контент может быть любым, но важно, чтобы он был качественным, визуально привлекательным, регулярным и отражал индивидуальность автора. Например, как работать с контентом ВКонтакте можно узнать в сообществе «ВКонтакте с авторами» Взаимодействие с подписчиками так же важно для продвижения на онлайн-платформах, как и создание контента — так что оперативно отвечайте на их комментарии и сообщения.

Активно присутствуйте в онлайне

Занимайтесь нетворкингом

Помимо всего прочего для построения личного бренда необходимо взаимодействие с коллегами по цеху. Для поиска полезных контактов можно посещать отраслевые мероприятия и вступать в профессиональные онлайн-сообщества. Помимо общения и обмена идеями вы будете в курсе последних новостей и тенденций в индустрии.



Совместные проекты с другими деятелями дадут возможность продемонстрировать свои навыки, заявить о себе и получить новые работы в портфолио. Привлекайте к сотрудничеству людей со схожим видением и ценностями и будьте открыты к встречным предложениям.

Искренность и последовательность — важные элементы в построении личного бренда креатора. Будьте верны себе и своему уникальному стилю и последовательно доносите свои ценности и идеи до аудитории на всех платформах.



Будьте честны во взаимодействии с подписчиками: делитесь личной историей, чтобы создать с ними более глубокую и крепкую связь.

Будьте искренними и последовательными