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RB Digital Awards 2023

Независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе. Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Поставщик или заказчик цифровой трансформации может подать кейс на номинации Премии бесплатно.

ПОБЕДИТЕЛИ

Рекомендательная система для продажи фермерских продуктов
Россельхозбанк и РСХБ-Интех
Маркетинг и Продажи
Краудсорсинговая платформа для привлечения специалистов по ИБ (этичных хакеров)
Positive Technologies
Кибербезопасность
СберРешения совместно с Dbrain автоматизировали найм сотрудников
СберРешения и Dbrain
Корпоративный пилот
Биометрический ski pass на горнолыжном курорте
ГЛК "Шерегеш" и VisionLabs
Цифровые услуги
Контроль работы холодильного оборудования в ФТС «Пятёрочка» с помощью российской IoT-платформы InOne
Х5 Group и HeadPoint
Операционная деятельность
Компьютерное зрение для предотвращения разрушения цепи на конвейерах горячекатаных рулонов
"Северсталь", "Северсталь диджитал"
Промышленность

На этой странице представлены конкурсные заявки компаний.

Мы опубликовали кейсы без изменений — в том виде, в котором их получили жюри.


Кейсы опубликованы с согласия компаний-победителей.

©RB.RU, 2023

Наталия Рябцева
Итоги премии RB Digital Awards 2023