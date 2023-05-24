Итоги премии RB Digital Awards 2023

Независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе. Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации. Поставщик или заказчик цифровой трансформации может подать кейс на номинации Премии бесплатно.
ПОБЕДИТЕЛИ
На этой странице представлены конкурсные заявки компаний.
Мы опубликовали кейсы без изменений — в том виде, в котором их получили жюри.
Кейсы опубликованы с согласия компаний-победителей.
©RB.RU, 2023
HR и внутренние коммуникации
Кейсы повышения эффективности процессов внутренних коммуникаций и HR с помощью новых технологий — когда компании удалось улучшить какие-либо показатели с помощью цифровых технологий или сервисов.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: М.Видео-Эльдорадо
- Подрядчик: ООО «Верме»
- Кейс: Маркейтплейс рабочего времени «Биржа смен»
Чтобы объединить магазины, которым нужны временные сотрудники, и штатных сотрудников, не полностью занятых на основном рабочем месте, придумали Биржу смен. Магазин создаёт смены, а сотрудник может их забронировать и выйти на временную работу в магазин. Благодаря Бирже смен сотрудник сможет больше заработать, а компания получает на местах в магазине качественных временных сотрудников, что позволяет сохранить высокий уровень обслуживания клиентов.
Номинант
- Компания: Альфа-Банк
- Подрядчик: –
- Кейс: Alfa People – единое приложение для всех внутренних сервисов.
Разработка HR Tech продукта, который решил проблему с единой точкой входа ко всем внутренним сервисам. Alfa People – это Web и мобильное приложение, где собрали все самое необходимые HR и IT-сервисы: просмотр зарплаты, планирование отпусков, бронирование парковки и коворкинга, заказ справок и копий документов.
Номинант
- Компания: Группа “Самолет”
- Подрядчик: Skillaz
- Кейс: Как Группа "Самолет" при помощи Skillaz внедрила российское ПО вместо иностранного за 1,5 месяца
Решение было внедрено вовремя, что помогло Группе "Самолет" продолжить автоматизированный подбор персонала без сбоев.
Рекрутеры продолжили работу с всеми кандидатами в Skillaz с минимальными ограничениями в функционале по сравнению с предыдущим решением, которое дорабатывалось несколько лет.
Путь кандидата стал более дружелюбным и современным.
Процесс подбора стал прозрачнее и удобнее для руководителей.
Рекрутеры продолжили работу с всеми кандидатами в Skillaz с минимальными ограничениями в функционале по сравнению с предыдущим решением, которое дорабатывалось несколько лет.
Путь кандидата стал более дружелюбным и современным.
Процесс подбора стал прозрачнее и удобнее для руководителей.
Номинант
- Компания: СДЭК
- Подрядчик: –
- Кейс: Mattermost — единое информационное поле CDEK
Мессенджер Mattermost позволил уйти от разрозненных каналов коммуникации к единому, удобному для всех сотрудников (по опыту IT-департамента). Он сократил время для поиска нужных контактов и, соответственно, решения рабочих задач, а также решил вопрос безопасности и конфиденциальности корпоративной информации при увольнении сотрудников.
Номинант
- Компания: Норильский никель
- Подрядчик: –
- Сбалансированная команда - это эффективное управление любым процессом
Проект демонстрирует возможности как без инвестиционных вложений, через предотвращение конфликтов рабочих в бригадах влиять на повышение эффективности производства, за счет правильного подбора членов бригады под конкретные измеримые требования: скорость производства, количество брака.
Уникальность разработки в том, что она применима в условиях кадрового голода и дефицита человеческих ресурсов, так как для балансировки не требуется набор новых работников.
Уникальность разработки в том, что она применима в условиях кадрового голода и дефицита человеческих ресурсов, так как для балансировки не требуется набор новых работников.
Номинант
- Компания: Кофемания
- Подрядчик: –
- Кейс: Цифровизация массового подбора персонала в рестораны премиального сегмента
Создан портал https://rabota.coffeemania.ru/, на который направляются лиды из всех каналов (диджитал рекламные кампании, запросы в поддержку через email, мессенджеры и контакт-центр, запросы в ресторанах). Отклики, поданные на странице заводятся в облачную систему учёта откликов (Huntflow).
Максимально автоматизированы заполнение и обработка данных о соискателях, с учетом особенностей процесса подбора в ресторанах и паттернов поведения молодых специалистов.
Максимально автоматизированы заполнение и обработка данных о соискателях, с учетом особенностей процесса подбора в ресторанах и паттернов поведения молодых специалистов.
Номинант
- Компания: X5 Group
- Подрядчик: Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
- Кейс: Программа внутренних инноваций Х5 Idea Challenge
Кейс решает две основные задачи - в HR и повышении операционной эффективности бизнеса.
HR: развитие культуры внутреннего предпринимательства, поощрение инициатив сотрудников, поиск и продвижение талантов и лидеров внутри компании - бОльшая часть участников программы получили повышение после её завершения.
Операционная эффективность - внедрение инноваций, которые дают реальный экономический эффект
HR: развитие культуры внутреннего предпринимательства, поощрение инициатив сотрудников, поиск и продвижение талантов и лидеров внутри компании - бОльшая часть участников программы получили повышение после её завершения.
Операционная эффективность - внедрение инноваций, которые дают реальный экономический эффект
Маркетинг и продажи
Кейсы применения новых технологий в области маркетинга и продаж. Важно показать измеримый результат использования технологии, а не только факт ее внедрения.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: Россельхозбанк
- Подрядчик: РСХБ-Интех
- Кейс: Рекомендательная система для продажи фермерских продуктов
Разработали рекомендательную систему для платформы “Свое Родное”.
Специфика платформы “Свое Родное” подразумевает геозависимую выдачу фермеров и их товаров. Это означает, что условный посетитель из Москвы увидит один набор фермеров, а пользователь из Владивостока - другой.
При этом фермеры могут иметь оффлайн точку продаж в том или ином городе или подключить доставку продуктов через СДЭК и доставлять их по всей стране, так они будут доступны везде, где поблизости есть пункты выдачи заказов СДЭК.
Специфика платформы “Свое Родное” подразумевает геозависимую выдачу фермеров и их товаров. Это означает, что условный посетитель из Москвы увидит один набор фермеров, а пользователь из Владивостока - другой.
При этом фермеры могут иметь оффлайн точку продаж в том или ином городе или подключить доставку продуктов через СДЭК и доставлять их по всей стране, так они будут доступны везде, где поблизости есть пункты выдачи заказов СДЭК.
Номинант
- Компания: Ингосстрах
- Подрядчик: CraftTalk
- Кейс: Автоматизация коммуникаций в текстовых каналах и управления знаниями в сфере страхования
Внедрение AI платформы «Всё в одном» для автоматизации коммуникаций в текстовых каналах и управления знаниями. Запуск обработки обращений, через мессенджеры и соцсети. Обработка чатов/мессенджеров/е-mail на одной платформе. Реализована клиентская оценка FCR и CSI на e-mail канале. Единая база знаний для операторов и чат бота.
Номинант
- Компания: ГК ФСК
- Подрядчик: Data Stories
- Кейс: Как достичь максимального уровня цифровой зрелости маркетинга
Реализованная по моделе 5А digital-трансформации маркетинга позволила ФСК выйти на максимальный уровень цифровой зрелости, обеспечив прирост выручки, а также увеличив участие диджитала в состоявшихся клиентских сделках, эффективность медийной рекламы, прозрачность бизнес-процессов и производительность всех вовлеченных в них команд. При этом снизилась доля рекламных расходов, окупаемость омниканального data-стека на базе CDP достигла плановых значений.
Номинант
- Компания: ВымпелКом (бренд билайн)
- Подрядчик: –
- Кейс: Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы»
Разработали инновационный digital-инструмент «Мобильные опросы» для проведения маркетинговых исследований онлайн с привлечением технологий Big Data для поиска нужной целевой аудитории. Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
Номинант
- Компания: Burger King
- Подрядчик: Mindbox
- Кейс: Burger King вырастил продажи в полтора раза благодаря ML-алгоритмам
Запуск персональных предложений, которые подбирал ML-алгоритм. Персональные предложения высвечивались в мобильном приложении или в киоске — стойке в ресторане, где можно самостоятельно сделать заказ.
Алгоритм учитывает предпочтения покупателя и подбирает оптимальную рекомендацию. Если сравнивать показатели продаж, то алгоритм продает в полтора раза больше, чем кассир.
Алгоритм учитывает предпочтения покупателя и подбирает оптимальную рекомендацию. Если сравнивать показатели продаж, то алгоритм продает в полтора раза больше, чем кассир.
Номинант
- Компания: Перекрёсток
- Подрядчик: GoodsForecast
- Кейс: Внедрение системы предупреждения упущенных продаж GoodsForecast.OSA в сети магазинов Перекресток
Решение обеспечивает аналитику и предупреждение упущенных продаж.
Данную систему интегрировали с микросервисом «Перекрёстка», который обеспечивает обмен сигналами и обратную связь с торговыми точками. На текущий момент команда X5 Group и GoodsForecast прорабатывают восстановление спроса на основе сигналов с последующей обратной интеграцией с целью увеличения точности прогноза в системе автозаказа сети «Перекрёсток».
Данную систему интегрировали с микросервисом «Перекрёстка», который обеспечивает обмен сигналами и обратную связь с торговыми точками. На текущий момент команда X5 Group и GoodsForecast прорабатывают восстановление спроса на основе сигналов с последующей обратной интеграцией с целью увеличения точности прогноза в системе автозаказа сети «Перекрёсток».
Номинант
- Компания: Альфа-Банк
- Подрядчик: –
- Кейс: Кэшбэк-платформа
Кэшбэк-платформа, которая позволяет автоматизировать процесс подключения партнёров. Теперь сегмент малого и среднего бизнеса могут разместить своё предложение в мобильном приложении Альфа-Банка и платить не за показы, а за привлечённых клиентов. Предлагать свои товары и услуги тем, кого точно они заинтересуют.
Номинант
- Компания: СБЕР
- Подрядчик: –
- Кейс: Модуль подготовки контента SberNBA.Creator
SberNBA.Creator – онлайн-сервис, объединяющий заказчиков и исполнителей контента в едином пространстве для создания персонализированных коммуникаций на клиентов в разных каналах (SMS, PUSH, e-mail, баннеры, лендинги и пр.). Это внутрикорпоративный сервис для сотрудников группы Сбер.
Решение позволило автоматизировать процесс за счет внедрения AI-алгоримов, сократить T2M, снизить риск-факторы и повысить отклик на коммуникации за счет персонализации контента.
Решение позволило автоматизировать процесс за счет внедрения AI-алгоримов, сократить T2M, снизить риск-факторы и повысить отклик на коммуникации за счет персонализации контента.
Номинант
- Компания: Ростелеком
- Подрядчик: –
- Кейс: Цифровая экосистема B2C
Ускорение создания и запуска ОТТ-продуктов для «Ростелекома».
Максимизация трафика в digital-точке контакта и превращение ее в специализированную «витрину» ОТТ продуктов с возможностью таргетирования. Кейс цифровизации канала продаж для огромной федеральной государственной компании с большим легаси-ландшафтом и сложными процессами.
Максимизация трафика в digital-точке контакта и превращение ее в специализированную «витрину» ОТТ продуктов с возможностью таргетирования. Кейс цифровизации канала продаж для огромной федеральной государственной компании с большим легаси-ландшафтом и сложными процессами.
Номинант
- Компания: Московский кредитный банк
- Подрядчик: VisionLabs
- Кейс: Реализация экспериментальной системы видео-аналитики в инновационном отделении МКБ "Нева Тауэрс"
Кейс оцифровывает традиционно "слепых" участков клиентского пути, клиентского сервиса и работы сотрудников отделений. А также дает подтверждение для бизнес-подразделений о применимости "цифрового зрения" для их решения аналитических и сценарных задач, а не только для биометрии.
Это первый в банковской индустрии опыт комплексного использования видео-аналитики для одновременного решения совершенно разных бизнес-задач, не ограниченных биометрией и кейсами безопасности.
Это первый в банковской индустрии опыт комплексного использования видео-аналитики для одновременного решения совершенно разных бизнес-задач, не ограниченных биометрией и кейсами безопасности.
Корпоративный пилот
Лучший пилот в корпоративном бизнес-акселераторе. Кейсы сотрудничества корпорации и внешнего стартапа. Важно, что оцениваются кейсы внедрения корпорацией технологии внешнего стартапа, а не внутреннего, и уже должен быть промежуточный или конечный результат сотрудничества. Кейс должен быть реализован в рамках корпоративного акселератора. Податься может как корпорация, так и сам стартап: награждаются оба участника кейса.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: СберРешения
- Подрядчик: Dbrain
- Кейс: СберРешения совместно с Dbrain автоматизировали найм сотрудников
Технология распознавания на основе искусственного интеллекта извлекает данные из документов соискателей и превращает в электронные. Решение было внедрено на базе разработки компании Dbrain — победителя международного акселератора Сбера — Sber500. На входе у сотрудника — стопки документов, на выходе — полностью заполненные формы в 1C. Скорость распознавания документов выросла в 3 раза, нагрузка на сотрудников — существенно снизилась.
Номинант
- Компания: МегаФон
- Подрядчик: RevGames
- Кейс: Геймцентр в мобильном личном кабинете МегаФона
В одном из разделов мобильного личного кабинета МегаФона сделали подраздел, куда добавили три казуальные игры, которые разработали совместно с партнерами. В играх можно получить призы от МегаФона и партнеров. Плюс совершить внутриигровые покупки.
Номинант
- Компания: Трубная металлургическая компания
- Подрядчик: ООО «3Д Инновации»
- Кейс: VR тренажер по настройке АУЗК
VR-тренажер позволяет обучаться настройке установки АУЗК в виртуальной реальности, обучая как механическим навыкам калибровки установки, так и навыкам дефектоскописта. Обучение в виртуальной реальности не требует остановки производства, не отнимает дополнительного времени инструкторов, устраняет риски связанный с техникой безопасности. Режим экзамена позволяет проконтролировать степень усвояемости материала.
Номинант
- Компания: Акселератор ВТБ
- Подрядчик: RevGames
- Кейс: Геймификация контакт-центра ВТБ: компьютерная игра «Башня пяти стихий»
Специально для команды контакт-центра технологической компанией RevGames была разработана фентези-игра «Башня пяти стихий», доступная в веб-версии на рабочем месте сотрудника. Участниками пилота стали 163 сотрудника контакт-центра: им предстояло пройти виртуальный квест — примерить на себя роль одного из персонажей, подняться на вершину башни и завладеть сокровищами.
Пилотный проект был признан успешным: департамент клиентского обслуживания банка планирует в ближайшее время масштабировать тестирование предложенных командой Акселератора ВТБ игровых механик на весь штат контакт-центра (более 1 тыс. сотрудников).
Пилотный проект был признан успешным: департамент клиентского обслуживания банка планирует в ближайшее время масштабировать тестирование предложенных командой Акселератора ВТБ игровых механик на весь штат контакт-центра (более 1 тыс. сотрудников).
Номинант
- Компания: Акселератор ВТБ
- Подрядчик: ООО "Раппорт Топ"
- Кейс: «Тренажер эмпатии» для контакт-центров
В процессе общения сотрудника с тренажером система анализирует параметры его речи и дает рекомендации по ее корректировке в зависимости от того или иного типа диалога или обучающей ситуации.
“Речевой” модуль был интегрирован в программу обучения для сотрудников контакт-центра (длится 4 недели). Работа с Диалог.Симулятором выпадает на конец недели, в качестве домашнего задания. Тренажер доступен в веб-версии для мобильных и стационарных устройств.
“Речевой” модуль был интегрирован в программу обучения для сотрудников контакт-центра (длится 4 недели). Работа с Диалог.Симулятором выпадает на конец недели, в качестве домашнего задания. Тренажер доступен в веб-версии для мобильных и стационарных устройств.
Цифровые услуги
Кейсы успешной оцифровки услуг и отношений с клиентами — когда компания переводит один или несколько процессов работы с клиентом в цифру и повышает этим их эффективность. Важно показать измеримый результат работы, который отображает «было — стало», — не обязательно рост в продажах.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: ГЛК "Шерегеш"
- Подрядчик: VisionLabs
- Кейс: Биометрический ski pass на горнолыжном курорте
Виртуальный Face Pass автоматически распознает туриста даже в горнолыжной экипировке – шлеме, балаклаве и очках. Внедрение бесконтактного способа прохода через турникет стало частью масштабной работы по обновлению инфраструктуры курорта. Помимо улучшения пользовательского опыта, система также способна увеличить средний чек за счет персональных предложений, увеличить коэффициент конверсии лояльности и отслеживать кросс-продажи.
Номинант
- Компания: Правительство Москвы
- Подрядчик: Департамент информационных технологий города Москвы
- Кейс: Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений
Данный сервис служит в качестве самопроверки организации на соблюдение требований законодательства РФ и города Москвы, а также является дополнительным профилактическим механизмом в отношении подконтрольных субъектов.Сервис гарантирует полную анонимность – данные о результатах тестирования не передаются контрольно-надзорным органам.
Номинант
- Компания: Объединенная металлургическая компания
- Подрядчик: RDN Group
- Кейс: Цифровые сервисы ОМК - курс на клиента
Цифровые сервисы ОМК направлены на повышение операционной эффективности взаимодействия между клиентом и поставщиком. Они позволяют в режиме “одного окна” быстро, круглосуточно и эффективно взаимодействовать и решать проблемы клиентов.
В результате был разработан не один продукт, а целая экосистема цифровых сервисов, в основе которых стремление к обоюдной операционной эффективности взаимодействия во всех точках касания.
В результате был разработан не один продукт, а целая экосистема цифровых сервисов, в основе которых стремление к обоюдной операционной эффективности взаимодействия во всех точках касания.
Номинант
- Компания: Северсталь-ЦЕС
- Подрядчик: ITECH
- Кейс: Цифровой сервис управления запросами в ОЦО — Тикетинг-система Северсталь-ЦЕС
Разработка и внедрение системы управления запросами, которая позволяет автоматизировать работу с входящими документами, обращениями и задачами в рамках взаимодействия с бизнес-единицами «Севергрупп».
Для построения системы управления запросами был разработан продукт с дружелюбным интерфейсом и интеграцией с внутренними системами ЦЕС на базе Битрикс24.
Уникальный для рынка продукт на базе отечественного ПО для автоматизации работы Объединенного центра обслуживания.
Для построения системы управления запросами был разработан продукт с дружелюбным интерфейсом и интеграцией с внутренними системами ЦЕС на базе Битрикс24.
Уникальный для рынка продукт на базе отечественного ПО для автоматизации работы Объединенного центра обслуживания.
Номинант
- Компания: СберНПФ
- Подрядчик: –
- Кейс: Цифровая «Пенсионная витрина» СберНПФ
В сервисе информация о страховой и накопительной пенсиях аккумулируется благодаря интеграции с сервисом "Госуслуги", это позволяет получить точные данные по пенсиям пользователей. Кроме того, на площадке сервиса внедрена возможность подключить инструменты для формирования самостоятельных накоплений на пенсию – индивидуальный пенсионный план, в том числе отслеживать по нему средства, пополнять счет, подключить автоплатеж.
Номинант
- Компания: МТС
- Подрядчик: VisionLabs
- Кейс: Биометрическая аутентификация клиентов в салонах сотовой связи
В решении использованы биометрическая платформа LUNA PLATFORM и IP-камеры на рабочих местах.
Возможность беспаспортного обслуживания — это удобство и комфорт клиента, лучший опыт по получению сервиса: быстрый, безопасный, надежный. А значит — повышение лояльности абонента и увеличение срока его взаимодействия с компанией. Биометрическая аутентификация сокращает время, которое затрачивается на обслуживание абонента, делает возможным удаленное обслуживание с подтверждением личности, удаленный доступ к услугам.
Возможность беспаспортного обслуживания — это удобство и комфорт клиента, лучший опыт по получению сервиса: быстрый, безопасный, надежный. А значит — повышение лояльности абонента и увеличение срока его взаимодействия с компанией. Биометрическая аутентификация сокращает время, которое затрачивается на обслуживание абонента, делает возможным удаленное обслуживание с подтверждением личности, удаленный доступ к услугам.
Номинант
- Компания: Банк ВТБ
- Подрядчик: –
- Кейс: Управление персональными данными клиентов ВТБ Онлайн в режиме самообслуживания
Внедрение решения позволило упростить клиентам взаимодействие с банком как для идентификации, так и для получения новых банковских продуктов онлайн. При этом за счет интеграции решения с государственными информационными системами формируется хранилище консистентных и юридических значимых данных для предиктивной аналитики, что позволяет формировать индивидуальные предложения для клиентов и повышать кросс-продажи.
Номинант
- Компания: Корпорация «МСП»
- Подрядчик: Notamedia
- Кейс: Цифровая платформа МСП
Цифровая платформа МСП (МСП.РФ) — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто только планирует начать бизнес, созданная АО «Корпорацией «МСП» совместно с Минэкономразвития России. Обеспечено создание «цифровых двойников» услуг государственных ведомств и коммерческих организаций, объединенных в единую экосистему со сквозной авторизацией через ЕСИА «Госуслуги».
Номинант
- Компания: Московский Кредитный Банк
- Подрядчик: –
- Кейс: Виртуальная банковская карта МКБ в чат-боте Telegram
В банке была разработана собственная платформа Open API, позволяющая по модели BaaS создавать банковские продукты:
- под брендом партнёра
- в цифровых каналах партнёра
- для клиентов партнёра
Для быстрого запуска продуктов был разработан собственный white label чат-бот, для выпуска и управления виртуальными картами.
- под брендом партнёра
- в цифровых каналах партнёра
- для клиентов партнёра
Для быстрого запуска продуктов был разработан собственный white label чат-бот, для выпуска и управления виртуальными картами.
Номинант
- Компания: Альфа-Банк
- Подрядчик: –
- Кейс: Предодобренная ипотека
После внедрения цифрового клиентского пути "Предодобренная ипотека":
- клиент альфа-банка всегда имеет предодобренное решение в Мобильном банке
- для получения лимита достаточно дать согласие на лимит и приложить скан паспорта при необходимости
Клиенту не требуется:
- заполнять 25 полей на себя+25 полей на созаемщика
- прикладывать пакет документов
- привлекать созаемщика (80% случаев одобренного лимита достаточно).
Банку не требуется ждать пока клиент обратится с запросом, а может самостоятельно формировать и подогревать спрос.
- клиент альфа-банка всегда имеет предодобренное решение в Мобильном банке
- для получения лимита достаточно дать согласие на лимит и приложить скан паспорта при необходимости
Клиенту не требуется:
- заполнять 25 полей на себя+25 полей на созаемщика
- прикладывать пакет документов
- привлекать созаемщика (80% случаев одобренного лимита достаточно).
Банку не требуется ждать пока клиент обратится с запросом, а может самостоятельно формировать и подогревать спрос.
Кибербезопасность
Кейсы в области кибербезопасности — примеры повышения уровня кибербезопасности компаний. Для оценки кейса важно, чтобы он был завершен или достиг промежуточного результата, которым компания может поделиться.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: Positive Technologies
- Подрядчик: –
- Краудсорсинговая платформа для привлечения специалистов по ИБ (этичных хакеров)
Этичные хакеры выбирают клиента в зависимости от своих навыков. Клиент платит только за результат обнаружение уязвимости, а не за время, потраченное этичным хакером Краудсорсинговая программа запускается на неограниченный промежуток времени, что позволяет постоянно отслеживать уязвимости в системах клиента.
Номинант
- Компания: Group-IB
- Подрядчик: –
- Кейс: Group-IB Attack Surface Management
Attack Surface Management (ASM) представляет собой процесс постоянного обнаружения, инвентаризации или классификации безопасности и определения приоритетов различных цифровых активов, которые могут хранить, передавать и обрабатывать важные данные.
Решение Group-IB с помощью данных киберразведки Threat Intelligence обеспечивает полный мониторинг всех доступных извне цифровых активов организации, выявляет уязвимости, приоритезирует критические риски.
Решение Group-IB с помощью данных киберразведки Threat Intelligence обеспечивает полный мониторинг всех доступных извне цифровых активов организации, выявляет уязвимости, приоритезирует критические риски.
Номинант
- Компания: Банк ВТБ
- Подрядчик:
- Кейс: Безопасный вход в интернет-банк ВТБ Онлайн по биометрическим данным
Внедрение решения по входу в интернет-банк ВТБ Онлайн по биометрическим данным позволило обеспечить доступность, комфорт и безопасность использования клиентами финансовых продуктов в условиях санкционном политики иностранных производителей ПО и магазинов приложений.
Номинант
- Компания: МегаФон
- Подрядчик: –
- Кейс: Голосовой Антифрод - защита финансовых организаций и их клиентов от мошенничества (соц инженерия)
Во внутренней сети МегаФона развернут программно-аппаратный комплекс, анализирующий звонки абонентов МегаФона и Скартел и выявляющий абонентов с подозрительным поведением.
ПАК может по API передавать данные о попытках звонков мошенников абонентам МегаФона и Скартел, являющихся клиентами определенного банка.
Уникальность кейса заключается в реализации функционала, который помогает банкам эффективно защищать денежные средства своих клиентов от мошенничества с использованием соц. инженерии.
ПАК может по API передавать данные о попытках звонков мошенников абонентам МегаФона и Скартел, являющихся клиентами определенного банка.
Уникальность кейса заключается в реализации функционала, который помогает банкам эффективно защищать денежные средства своих клиентов от мошенничества с использованием соц. инженерии.
Номинант
- Компания: Ростелеком
- Подрядчик: –
- Кейс: «Феникс» - безопасный репозиторий артефактов
Безопасный репозиторий всех open-source артефактов от «Ростелекома» позволяет снизить риск критичных ситуаций, возникающих из-за специально заложенных уязвимостей или недокументированных возможностей.
Номинант
- Компания: СёрчИнформ
- Подрядчик: –
- Кейс: Контур информационной безопасности СёрчИнформ
«Контур информационной безопасности СёрчИнформ» – инструмент, который позволяет защитить предприятие от внутренних угроз решает следующие задачи:
1. Берёт под контроль все информационные потоки.
2. Проверяет содержимое переписок и вложений.
3.Оповещает о нарушениях политик безопасности.
4.Помогает расследовать инциденты и предупреждать утечки.
1. Берёт под контроль все информационные потоки.
2. Проверяет содержимое переписок и вложений.
3.Оповещает о нарушениях политик безопасности.
4.Помогает расследовать инциденты и предупреждать утечки.
Логистика и транспорт
Кейсы повышения эффективности логистических процессов с помощью новых технологий — когда компании удалось улучшить бизнес-показатели путем оцифровки процессов. Результатом может быть измеримое сокращение финансовых или временных затрат и т. д.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: Sitronics Group
- Подрядчик: –
- Кейс: Беспилотное управление судами
Внедрение технологии позволяет снизить стоимость эксплуатации судов, влияние человеческого фактора, предотвращает аварии и экологические катастрофы. С этой технологией можно управлять караваном судов и точнее прогнозировать морскую логистику, что немаловажно для развития такого стратегического для страны проекта как Северный морской путь.
Номинант
- Компания: Cloud
- Подрядчик: –
- Кейс: Миграция CRAFTER.Online из зарубежного облака в Cloud. Микросервисная инфраструктура
Компания разработала цифровую платформу CRAFTER.ONLINE для легкого управления автопарком, удобного поиска рейсов и автоматизации всех логистических процессов. В онлайн-режиме конечный пользователь может управлять рейсами, формировать отчетные документы, оперативно получать обратную связь и многое другое. Для этого нужно зайти на сайт платформы carrier.crafter.online и зарегистрироваться.
Цифровая платформа изначально строилась по принципам Cloud Native и работала на базе облачных сервисов Amazon Web Services®.
Цифровая платформа изначально строилась по принципам Cloud Native и работала на базе облачных сервисов Amazon Web Services®.
Номинант
- Компания: Whoosh
- Подрядчик: –
- Кейс: Автоматизация принятия решений на основе динамических данных Whoosh
Панель автоматизации принятия решений (разработанная In-house) на основе анализа и визуализации динамических данных.
Панель позволяет управлять эффективно управлять парком средств индивидульной мобильности, проводить аналитику поведения пользователей, территорий городов и операционных процессов. Инструмент дает возможность проводить анализ динамических данных в браузере любого офисного ноутбука.
Панель позволяет управлять эффективно управлять парком средств индивидульной мобильности, проводить аналитику поведения пользователей, территорий городов и операционных процессов. Инструмент дает возможность проводить анализ динамических данных в браузере любого офисного ноутбука.
Номинант
- Компания: М.Видео-Эльдорадо
- Подрядчик: –
- Кейс: ComSpace – интегрированная платформа управления товарными категориями
Преследуя цель автоматизировать эти процессы и одновременно стать дата-ориентированной компанией, Группа М.Видео-Эльдорадо разработала собственную платформу ComSpace, которая на базе алгоритмов машинного обучения формирует оптимальный ассортимент, ежедневно корректирует цены с учетом действий конкурентов и рассчитывает оптимальный объем закупки и пополнения стоков логистических и розничных объектов обеих сетей.
Номинант
- Компания: СберСтрахование
- Подрядчик: –
- Кейс: Страхование грузов на блокчейн-платформе "Цунами"
СберСтрахование запустила потоковое страхование грузов на высокотехнологичной блокчейн-платформе «Цунами» в конце 2020 года. Благодаря технологии клиенты компании могут застраховать доставляемые по всему миру грузы без ограничений по параметрам и количеству в режиме реального времени. Электронный полис формируется сразу после декларирования перевозки — получить его можно в личном кабинете либо по электронной почте.
Номинант
- Компания: ДАТАПАКС
- Подрядчик: –
- Кейс: Платформа совместных поездок на автомобильном транспорте
Платформа совместных поездок предоставляет гибкую модели перевозки пассажиров, которая подстраивается под потребности пассажира.
Разработка системы производится на открытом программном коде, по принципу построения - архитектура является микросервисной. Это позволяет оперативно масштабировать решение, гибко развивать новые возможности и подстраиваться под географическую специфику и отраслевые изменения.
Разработка системы производится на открытом программном коде, по принципу построения - архитектура является микросервисной. Это позволяет оперативно масштабировать решение, гибко развивать новые возможности и подстраиваться под географическую специфику и отраслевые изменения.
Номинант
- Компания: СДЭК
- Подрядчик: –
- Кейс: СДЭК Курьер — повышение эффективности курьеров
Кейс решает проблему, когда курьеру приходится тратить время на то, чтобы позвонить каждому клиенту и подтвердить его готовность получить заказ или готовность заказа для приема.
Также решает проблему, при которой сильно страдала оперативность поступления информации по заказу в систему, что приводило к неточности данных при движении груза по сети, увеличивался риск потери груза.
Также решает проблему, при которой сильно страдала оперативность поступления информации по заказу в систему, что приводило к неточности данных при движении груза по сети, увеличивался риск потери груза.
Номинант
- Компания: СберТройка
- Подрядчик: –
- Кейс: Билетная система «СберТройки» на базе карты «Тройка» в регионах России
Билетное решение «СберТройки» внедрено и работает в 24 регионах России. Это позволяет пассажирам оплачивать проезд одним носителем - транспортной картой «Тройка» - в своем городе, а также в других регионах, где внедрена единая билетная система «СберТройки». Таким образом, пассажиру не нужно думать и переживать о том, где и как оплачивать проезд в других городах и регионах.
Номинант
- Компания: ООО «Среда»
- Подрядчик: –
- Кейс: Первое внедрение полностью Российского программного продукта в области автомобильных сервисов V2X
Продукт является лидером российского рынка по числу реализованных приложений и сервисов V2X и по числу поддерживаемых аппаратных платформ V2X. Наш программный продукт также обеспечивает цифровизацию и накопление данных высокой точности о транспортной ситуации для определения узких мест и выдачи точечных рекомендаций по оптимизации дорожной инфраструктуры.
Промышленность
Кейсы повышения эффективности производственных и промышленных процессов с помощью новых технологий. Важно дать измеримую оценку, как использование технологии или сервиса улучшило конкретные показатели деятельности компании.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: Северсталь
- Подрядчик: –
- Кейс: Компьютерное зрение для предотвращения разрушения цепи на конвейерах горячекатаных рулонов
Комплекс моделей компьютерного зрения позволяет в режиме реального времени распознавать расшплинтовку пальцев и трещины звеньев цепи, а также обрыв цепи на конвейерах горячекатаных рулонов для своевременного устранения нежелательных событий и сокращения простоев стана 2000. С момента внедрения системы удалось полностью уйти от аварийных простоев из за расшплинтовки пальцев цепей, трещин звена и снизить время реагирования на обрыв цепи КГКР.
Номинант
- Компания: Rightech
- Подрядчик: –
- Кейс: Цифровой сотрудник
Для решения проблемы внедрили систему мониторинга персонала на предприятии и обеспечили всех сотрудников носимыми комплектами с возможностью передачи сигнала тревоги в случае происшествия. Оперативный диспетчер получает уведомления об отклонениях состояния сотрудников (повышенный пульс, отсутствие средств индивидуальной защиты в опасных зонах, сигнал тревоги).
Номинант
- Компания: Норильский никель
- Подрядчик: TraceAir
- Кейс: Дроны на Хвостохранилище ТОФ
В результате использования технологии аэромониторинга ТОФ получил объективные данные, некоторые из которых невозможно быстро получить традиционным способом. Также была увеличена безопасность труда на предприятии (поскольку физический контроль таких параметров, как площади намыва хвостов опасно мониторить, т.к для этого надо находиться на пляже намыва, в чаше хвостохранилища ТОФ).
Номинант
- Компания: Группа НЛМК
- Подрядчик: Axenix
- Кейс: ОКО-СОРТ - цифровой сервис приёмки металлолома с использованием компьютерного зрения
ОКО-СОРТ - система приёмки металлолома с использованием компьютерного зрения, которая определяет класс и процент засоренности приходящего лома. Она введена в промышленную эксплуатацию на предприятии НЛМК-Калуга, которое входит в группу НЛМК.
Система делает послойную фото- и видео-фиксацию разгружаемых вагонов, выдает оценку по классу и засоренности лома, а также обозначает наличие негабарита и взрывоопасных предметов.
Система делает послойную фото- и видео-фиксацию разгружаемых вагонов, выдает оценку по классу и засоренности лома, а также обозначает наличие негабарита и взрывоопасных предметов.
Номинант
- Компания: Группа НЛМК
- Подрядчик: Рэдмедробот МСК
- Кейс: Анализ гранулометрического состава руды и детектирование негабарита на конвейерах
Автоматическая система анализа грансостава реализована в виде программно-аппаратного комплекса. Система принимает на вход поток изображений с видеокамеры, установленной над конвейером.
Умная видеоаналитика непрерывно анализирует видимый слой руды.
За счет применения технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта система в автоматическом режиме выдает информацию о фракционном составе дробленой руды на конвейере и выявляет негабаритные куски породы.
Умная видеоаналитика непрерывно анализирует видимый слой руды.
За счет применения технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта система в автоматическом режиме выдает информацию о фракционном составе дробленой руды на конвейере и выявляет негабаритные куски породы.
Номинант
- Компания: ООО ЕвразТехника ИС
- Подрядчик: –
- Кейс: Цифровой помощник сталевара на основе ML
Были созданы ML модели прогнозирования качества стали по всем требованиям химического состава стали. Модели используются для формирования рекомендаций сталевару по добавлению определенного количества добавочных материалов для достижения требований по хим. составу. Программа реализована для 4 агрегатов печь-ковш, ежегодный эффект от применения исчисляется в экономии добавок на несколько сотен миллионов долларов.
Номинант
- Компания: Группа НЛМК
- Подрядчик: Videomatrix
- Кейс: Цифровизация контроля качества стальной полосы с применением ИИ и машинного зрения
Автоматизация контроля качества полосы с помощью машинного зрения и искусственного интеллекта на отечественном ПО. Умная видеоаналитика непрерывно снимает полосу и анализирует кадры на предмет дефектов, измеряет ширину. Затем создает паспорт рулона. Полученные данные позволяют сформировать рекомендации для максимально точной оптимизации и работы по обработке полосы на следующем этапе, что также влияет на улучшение технологического процесса, удобство работы с полосой и повышение качества продукции.
Номинант
- Компания: АК «АЛРОСА»
- Подрядчик: ИНЛАЙН ГРУП
- Кейс: ТО и Ремонт карьерной техники
Проведение ТО и контроля качества на мобильных устройствах предполагает строгое выполнение регламента работ, на экране устройства выводится пошаговое руководство к действию для сотрудника.
Появление AR очков и Планшетов повысило эффективность и прозрачность операций, кратно снизило вероятность ошибки в следствие человеческого фактора, а значит, существенно повысило надежность оборудования и карьерной техники.
Появление AR очков и Планшетов повысило эффективность и прозрачность операций, кратно снизило вероятность ошибки в следствие человеческого фактора, а значит, существенно повысило надежность оборудования и карьерной техники.
Номинант
- Компания: Datana
- Подрядчик: –
- Кейс: Система детектирования шлака при выпуске металла из ДСП
Для снижения попадания шлака в ковш Datana внедрила на АЭМЗ комплексное решение собственной разработки Datana Sense. Решение отслеживает выпуск стали, визуально подсвечивая шлак в потоке, а при превышении допустимого уровня выдает светозвуковой сигнал. Контроль выпуска производится с помощью инфракрасной камеры дальнего спектра, которая позволяет «видеть» сквозь задымлённость, и модуля искусственного интеллекта, точно детектирующего наличие печного шлака в потоке.
Номинант
- Компания: Газпром нефть
- Подрядчик: ЛАНИТ-ТЕРКОМ
- Кейс: Цифровой двойник сейсморазведочных работ
Система охватывает полный комплекс бизнес-процессов и инструментов, применяемых в сейсморазведке для планирования и эффективного мониторинга всего цикла работ.
Основные принципы, заложенные в платформе: повышение качества данных, ускорение и прозрачность процессов.
Цифровой двойник создан с использованием свободного ПО и совместим с отечественными операционными системами.
Основные принципы, заложенные в платформе: повышение качества данных, ускорение и прозрачность процессов.
Цифровой двойник создан с использованием свободного ПО и совместим с отечественными операционными системами.
Операционная деятельность
Кейсы повышения эффективности операционной деятельности с помощью новых технологий.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: Х5 Group
- Подрядчик: HeadPoint
- Кейс: Контроль работы холодильного оборудования в ФТС «Пятёрочка» с помощью российской IoT-платформы InOne
Платформа InOne позволила не только автоматизировать все процессы контроля эксплуатационных параметров холодильного оборудования и взаимодействия с корпоративными системами Х5 Group, но и значительно снизить нагрузку на сотрудников, которые отвечают за эксплуатацию холодильного оборудования. Предложенное решение может использоваться для холодильного оборудования различных марок.
Номинант
- Компания: группа НЛМК
- Подрядчик: Бастион-Интегратор
- Кейс: Развитие системы управления проектами ProjectLab
ProjectLab – система управления проектами. Весь жизненный цикл проекта от идеи до «выхода в свет» поэтапно отражается в системе и абсолютно прозрачен для всех заинтересованных лиц. В ProjectLab ведется основная информация по проектам: этап, бюджет, сроки, план-график, ответственные, риски и другие данные. Своевременное отражение информации по проектам и инициативам включено в КПЭ специалистов Проектного офиса, поэтому статус проектов регулярно обновляется.
Номинант
- Компания: ЕВРАЗ
- Подрядчик: Manage.one
- Кейс: Автоматизация юридических процессов ЕВРАЗ
Проект решил проблемы разрозненной работы подразделений юридической функции ЕВРАЗА и сложного поиска необходимой юридической практики внутри компании, ручного создания типовых документов, траты времени юристов на консультирование коллег.
Номинант
- Компания: Магнит
- Подрядчик: Mad Brains
- Кейс: Мобильное приложение для автоматизации работы сотрудников сети Магнит
Теперь сотрудникам не нужно использовать несколько программ или подписывать кипу бумаг. Собрать заявки, контролировать исполнение, вести учет оборудования, удобно фильтровать, искать тикеты и комментировать сотрудники могут в смартфоне из любой точки.
Для разработки мобильного приложения «Магнит» мы использовали существующий backend, но значительно доработали его методы, чтобы они покрывали задуманный функционал.
Для разработки мобильного приложения «Магнит» мы использовали существующий backend, но значительно доработали его методы, чтобы они покрывали задуманный функционал.
Номинант
- Компания: Сбер
- Подрядчик: ADV
- Кейс: Супермаркет данных» в «Сбере»: единое окно для заказа данных с доставкой пользователю
Это сложный архитектурный проект с каталогизацией данных и их дистрибуцией (в том числе потоковых данных) в формате подписки, выдерживающий высокие нагрузки, соответствующий требованиям кибербезопасности и реализованный в формате удобного и интуитивного self-сервиса.
Номинант
- Компания: Ростелеком
- Подрядчик: ООО "НПФ Беркут"
- Кейс: Лаборатория гипотез
Оптимизация сроков и ресурсов происходит за счет легкости создания MVP, простого тестирования продуктовых гипотез и объединения сразу нескольких подходов к разработке: no-code, low-code и pro-code, то есть работы в гибридной 3D-модели.
Номинант
- Компания: S7 Airlines
- Подрядчик: KOTELOV
- Кейс: iPad-приложение для бортпроводников
Если данные изменяются при наличии интернета, механизм синхронизации запускается автоматически. Чтобы приложение Cabin crew pad эффективно выполняло свои функции в автономном режиме создано хранилище данных, шифруемое операционной системой.
Еще одной идеей разработчика для уменьшения мобильного трафика стало размещение редко изменяемых данных, в том числе и документов, в самом приложении. Актуализация информации в этом случае решается за счет подгрузки только обновившихся данных, которая происходит во время старта приложения.
Еще одной идеей разработчика для уменьшения мобильного трафика стало размещение редко изменяемых данных, в том числе и документов, в самом приложении. Актуализация информации в этом случае решается за счет подгрузки только обновившихся данных, которая происходит во время старта приложения.
Номинант
- Компания: LG Electronics RUS
- Подрядчик: –
- Кейс: Клиент-ориентированная система MARS
Система MARS – это комплексное IT-решение, позволившее выйти на качественно новый уровень в обслуживании наших клиентов
ин из лидеров рынка в сфере потребительской электроники, наши продукты широко представлены на территории РФ и СНГ, и в случае возникновения неисправности после покупки нашей продукции, для нас очень важно устранить поломку в кратчайший срок.
ин из лидеров рынка в сфере потребительской электроники, наши продукты широко представлены на территории РФ и СНГ, и в случае возникновения неисправности после покупки нашей продукции, для нас очень важно устранить поломку в кратчайший срок.
Номинант
- Компания: АО «ТВЭЛ»
- Подрядчик: DM Solutions
- Кейс: Система интеллектуальной проверки технических отчетов и технической документации
Система позволила исключить типовые ошибки в технических проектах и отчётах. Повысить качество научно-технической документации за счёт автоматической проверки простых типовых ошибок (правописание, нумерация, форматы, абзацы, заголовки, колонтитулы и т.п.).
Сократить время и трудозатраты на верификацию научно-технической документации за счёт автоматизированной проверки смысловых ошибок
Сократить время и трудозатраты на верификацию научно-технической документации за счёт автоматизированной проверки смысловых ошибок
Номинант
- Компания: Яблочков
- Подрядчик: ООО «Тандер Софт»
- Кейс: Система мониторинга состояния зарядных станций «Яблочков»
Компания «Яблочков» внедрила софт для объединения зарядных станций в централизованную цифровую систему управления и мониторинга с возможностью отслеживания состояния внутренних систем.
Система спроектирована на основе микросервисной архитектуры с использованием специфических СУБД, предназначенных для работы с большими данными.
Система спроектирована на основе микросервисной архитектуры с использованием специфических СУБД, предназначенных для работы с большими данными.
Поставщик года
Кейсы компаний в области импортозамещения. Решение, которое наилучшим образом заменило иностранную технологию. На номинацию нельзя подаваться отдельно. Победитель будет выбран из всего лонг-листа премии.
ПОБЕДИТЕЛЬ
- Компания: ООО "Бобдей Софт"
Наталия Рябцева
Итоги премии RB Digital Awards 2023Наталия Рябцева