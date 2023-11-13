Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессами

Как управлять проектами и бизнес-процессами
Анатомия Yandex Tracker
Современный бизнес сталкивается со множеством вызовов, которые требуют внутренних изменений. Чтобы сделать его работу слаженной, нужен инструмент для управления проектами, постановки и распределения задач, а также отслеживания эффективности работы команды и отдельных исполнителей. Например, Yandex Tracker. Рассказываем, какими возможностями располагает этот сервис и как с его помощью закрыть множество потребностей команды любого размера.
01
Задачи и очереди
03
Проект
Диаграмма Ганта
04
Дашборды
05
06
Портфели
07
SLA
08
Автоматизации
09
Администрирование
10
API
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©RB.RU, 2023
Автор: Артем Багдасаров
Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
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Автор: Артем Багдасаров
Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
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Наталия Рябцева
Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессамиНаталия Рябцева