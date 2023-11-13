Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессами

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Как управлять проектами и бизнес-процессами

Анатомия Yandex Tracker

Современный бизнес сталкивается со множеством вызовов, которые требуют внутренних изменений. Чтобы сделать его работу слаженной, нужен инструмент для управления проектами, постановки и распределения задач, а также отслеживания эффективности работы команды и отдельных исполнителей. Например, Yandex Tracker. Рассказываем, какими возможностями располагает этот сервис и как с его помощью закрыть множество потребностей команды любого размера.
API
10
Администрирование
09
Автоматизации
08
SLA
07
Портфели
06
Дашборды
05
Диаграмма Ганта
04
Проект
03
Доска задач
02
Задачи и очереди
01
API
10
Администрирование
09
Автоматизации
08
SLA
07
Портфели
06
Дашборды
05
Диаграмма Ганта
04
Проект
03
Доска задач
02
Задачи и очереди
01
01
Задачи и очереди
Чтобы управлять работой команды с помощью Yandex Tracker, нужно разбить ее на небольшие части — задачи. Они описывают работу, которую требуется выполнить. Например, добавление новой функции в приложение, обращение клиента в службу поддержки, разработка нового логотипа, заявка на командировку. У задачи есть название, исполнитель, сроки и другие параметры.

Очередь группирует задачи по темам (процесс, продукт и так далее) или командам и дает настроить для них свой уникальный рабочий процесс. Она также задает условия работы с задачами. Настройки очереди определяют процесс работы с задачами определенного типа: статусы, через которые проходит задача, условия перехода между статусами, автоматизации, права доступа и так далее.

02
Доска задач
Доски задач помогают управлять задачами, следить за их статусом и контролировать результаты. В Yandex Tracker есть доски двух типов: простая, а также с бэклогом и спринтами. Первая подойдет командам без опыта в Agile и позволит распределять задачи по колонкам в зависимости от их статуса.

Доска с бэклогом и спринтами, помимо отображения статусов задач, включает в себя инструменты Agile для управления спринтами, покер планирования для командной оценки сложности задач и диаграмму сгорания задач. Также здесь можно вести бэклог (список задач, которые нужно выполнить по тому или иному продукту). Доска задач проекта создается автоматически при создании проекта.

03
Проект
Проекты — выделенный в отдельную группу набор задач, нацеленный на общий результат и имеющий понятный дедлайн. Проекты не привязаны к очереди задач, поэтому с их помощью удобно группировать задачи нескольких команд, работающих над общей целью.

В проекте доступны вехи (milestones) — это тип задач с одной датой (дедлайн). Вехи позволяют отслеживать прогресс по проекту и визуально подсветить завершение больших этапов работы. Также есть вкладки с доской задач и диаграммой Ганта. На диаграмме Ганта проекта можно отслеживать критический путь — он подсвечивает общую продолжительность проекта и визуально выделять наиболее критические задачи для завершения в срок.

Диаграмма Ганта
В проекте автоматически создается диаграмма Ганта, демонстрирующая статус выполнения задач с течением времени. Горизонтальные отрезки обозначают временные сроки выполнения работ. Для того, чтобы руководителю проекта и исполнителям было проще ориентироваться, можно произвольно раскрасить задачи по типу, очереди, исполнителю или другому признаку.

Диаграмма Ганта помогает при планировании, позволяет оценить ресурсы, делает наглядной последовательность задач. В Yandex Tracker ее можно построить для проекта, очереди или списка задач, найденных с помощью фильтра. Даты начала и окончания работы можно задать или изменить прямо на диаграмме.

04
Дашборды
Дашборды — наглядный и эффективный инструмент для визуализации данных по проекту или очереди. На дашбордах для команд удобно собирать информацию о движении проекта, статистику по задачам и отслеживать данные на графиках. Дашборд собирается из виджетов, как конструктор.
05
06
Портфели
В Yandex Tracker можно объединять проекты общей направленности в портфели. Они помогают структурировать деятельность и управлять ей. В портфель могут входить как проекты, так и другие портфели.

Страница портфеля содержит информацию о команде, также на ней отображается текущее состояние портфеля и указаны проекты, которые в него входят.

07
SLA
SLA (Service Level Agreement) — согласованный уровень качества предоставления услуги. В Yandex Tracker это набор условий, которые задают временные рамки для задач. Например, можно задать время, за которое сотрудник должен выполнить задачу, ответить на комментарий и так далее. При выполнении заданных условий запускается таймер. Если исполнитель не уложится в срок, Tracker отправит уведомление об этом.

Таймеры активны согласно заданному в настройках графику работы, в нерабочие часы и праздничные дни отсчет времени не ведется. Благодаря SLA можно, например, повысить эффективность службы поддержки, задав временные рамки для обработки обращений.

08
Автоматизации
Для повторяющихся действий в Yandex Tracker есть функции автоматизации при помощи триггеров, автодействий, шаблонов и макросов. Автоматизации позволяют сократить количество ручных действий сотрудников и увеличить скорость работы.

Триггеры — автоматические действия, которые применяются к задачам при наступлении определенных событий. Например, можно назначить исполнителя задачи после изменения статуса задачи или добавления условия. Также при помощи триггеров можно отправлять комментарии или HTTP-запросы в автоматическом режиме.

Автодействия инициируются самостоятельно с заданной периодичностью. С их помощью можно изменять параметры задач, удовлетворяющих условиям фильтра, а также создавать новые задачи по шаблону.

Шаблоны — заготовки для типовых задач или комментариев. С их помощью также можно поддерживать единый стиль оформления задач и уменьшить количество ошибок при их постановке.

Макросы — запрограммированный набор действий над задачей, доступный по одному клику. Например, можно одновременно оставить комментарий, добавить исполнителя и изменить статус задачи. Это экономит время.







09
Администрирование
У пользователей Yandex Tracker бывают разные права доступа. За добавление пользователей и настройку прав отвечает администратор. Права доступа в Tracker бывают двух типов: глобальные (администратор, сотрудник с полным доступом, сотрудник с правом чтения) и права доступа к отдельным элементам структуры Tracker. От прав доступа зависит, какие действия может выполнять пользователь.
10
API
Для управления Yandex Tracker можно использовать HTTP-запросы к REST API. Этот API разработан для веб-сервисов и приложений, взаимодействующих с задачами организации от лица пользователя.

Yandex Tracker API позволяет искать, создавать и редактировать задачи и доски задач, просматривать настройки очереди, а также добавлять и редактировать поля задач.

Важно учесть, что доступные действия через API определяются правами доступа того пользователя, от имени которого осуществляются запросы. Доступ приложений к Yandex Tracker API предоставляется по протоколу OAuth 2.0. Если приложение разработано на языке Python, можно использовать Python-клиент.



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Автор: Артем Багдасаров
Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
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Наталия Рябцева
Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессами