Анатомия Yandex Tracker: как управлять проектами и бизнес-процессами

Для повторяющихся действий в Yandex Tracker есть функции автоматизации при помощи триггеров, автодействий, шаблонов и макросов. Автоматизации позволяют сократить количество ручных действий сотрудников и увеличить скорость работы.



Триггеры — автоматические действия, которые применяются к задачам при наступлении определенных событий. Например, можно назначить исполнителя задачи после изменения статуса задачи или добавления условия. Также при помощи триггеров можно отправлять комментарии или HTTP-запросы в автоматическом режиме.



Автодействия инициируются самостоятельно с заданной периодичностью. С их помощью можно изменять параметры задач, удовлетворяющих условиям фильтра, а также создавать новые задачи по шаблону.



Шаблоны — заготовки для типовых задач или комментариев. С их помощью также можно поддерживать единый стиль оформления задач и уменьшить количество ошибок при их постановке.



Макросы — запрограммированный набор действий над задачей, доступный по одному клику. Например, можно одновременно оставить комментарий, добавить исполнителя и изменить статус задачи. Это экономит время.