Тест: нужен ли вам сервис для совместной работы

Сервисы для совместной работы предлагают ряд инструментов для постановки и отслеживания статуса задач. Без них сложно представить успешную реализацию проектов в крупных компаниях. Однако аудитория подобных сервисов довольно широкая.
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©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
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Автор: Ирина Печёрская
Фото на обложке: Shutterstock / Visual Generation
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Наталия Рябцева
Тест: нужен ли вам сервис для совместной работыНаталия Рябцева