Инструкция: как выбрать сервис управления проектами в компании

Шаг 1

Чем больше команда, тем сложнее организовать работу. В небольших коллективах еще можно обойтись стандартными инструментами вроде таблиц Excel, однако даже самые простые сервисы управления проектами сделают рабочие процессы прозрачнее и эффективнее.



В больших командах возрастает количество горизонтальных связей как между работниками, так и между отделами. Поскольку структура становится разветвленной, делегирование задач усложняется (нет прямой иерархии, над одной задачей может работать несколько исполнителей из разных отделов). Также растет потребность в формализации процессов, чтобы все в команде понимали как свою зону ответственности, так и общую стратегию.

Автоматизация процессов в Yandex Tracker позволяет повысить прозрачность бизнеса и упростить межкомандное взаимодействие, поскольку участники проекта из разных подразделений работают в едином пространстве. Например, разработчик сможет быстро обработать запрос из отдела тестирования и передать правки техническому писателю.



Также можно отслеживать действия сотрудников и то, как они соотносятся с глобальной стратегией. С помощью SLA (Service Level Agreement) и дашбордов легко оценивать эффективность работы.



Для построения плана работы по конкретному направлению можно использовать Проекты и Портфели проектов. Портфель в Tracker — это набор проектов и других портфелей, объединенных в одно направление. Он позволит получить helicopter view и отслеживать прогресс, взаимосвязи между задачами и критические точки для того, чтобы реализовывать крупные кросс-командные проекты в срок.

Использование таск-менеджера полезно на перспективу — так как все процессы детально описываются, их будет проще масштабировать. Часто внедрение начинается с одного процесса, а после успешного «пилотирования» компании решают внедрить инструмент и в других подразделениях. Таким образом достигается единообразный подход к организации процессов и проектной деятельности, что помогает повышать прозрачность взаимодействия.





Это не только упростит процессы внутри команд и повысит их качество, но и улучшит кросс-командное взаимодействие. Коммуникация между разными отделами будет доступна в одном месте, а не разбросана по мессенджерам и почтовым ящикам. Рабочие процессы станут эффективнее за счет быстрой обратной связи и четкой постановки задач. Так, внедрение Yandex Tracker может повысить прозрачность процессов, автоматизировать рутинные операции и сэкономить время, сфокусировав команды на решении задач и принятии ключевых решений.Это не только упростит процессы внутри команд и повысит их качество, но и улучшит кросс-командное взаимодействие. Коммуникация между разными отделами будет доступна в одном месте, а не разбросана по мессенджерам и почтовым ящикам.

Кроме того, можно поставить целью повышение самостоятельности сотрудников. У них будет больше вводных для принятия самостоятельных решений, поскольку использование таск-менеджера повышает осведомленность об устройстве организации и протекающих в ней процессах.

Наконец, использование сервиса управления проектами поможет внедрить Agile-подходы, что в свою очередь повысит способность организации адаптироваться к изменяющимся внешним условиям.

Определить цели внедрения

С помощью Tracker можно настроить инструменты гибкой разработки: доску задач, спринты, диаграмму сгорания задач и покер планирования. Управляйте разработкой программного обеспечения с помощью любых гибких методологий, например, Скрам и Канбан.

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Управление большими командами

Снижение издержек

Повышение инициативности

Повышение эффективности работы

Внедрение современных подходов