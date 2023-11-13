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Done — или пропал

Как наладить эффективную работу над проектами в компании

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Done — или пропал

Как наладить эффективную работу над проектами в компании

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Очередной рабочий день. Сделав глоток утреннего кофе, сотрудник заходит в рабочую почту, открывает письмо от коллеги — и с ужасом понимает, что в потоке задач упустил одну из них. Теперь сдачу проекта, скорее всего, придется перенести…

Эта зарисовка — страшный сон ответственных работников, а для некоторых компаний — повседневная реальность, в которой теряются деньги из-за неэффективности. Однако проблему можно легко решить с помощью современных сервисов для совместной работы. Дело за малым — выбрать подходящий. Вместе с Yandex Tracker рассказываем о нюансах.
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Рассказываем, как из множества сервисов выбрать подходящий для своей организации.
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Наталия Рябцева
Done — или пропал: как наладить эффективную работу над проектами в компании