Done — или пропал: как наладить эффективную работу над проектами в компании

Очередной рабочий день. Сделав глоток утреннего кофе, сотрудник заходит в рабочую почту, открывает письмо от коллеги — и с ужасом понимает, что в потоке задач упустил одну из них. Теперь сдачу проекта, скорее всего, придется перенести…



Эта зарисовка — страшный сон ответственных работников, а для некоторых компаний — повседневная реальность, в которой теряются деньги из-за неэффективности. Однако проблему можно легко решить с помощью современных сервисов для совместной работы. Дело за малым — выбрать подходящий. Вместе с Yandex Tracker рассказываем о нюансах.