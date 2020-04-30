«У меня были деньги и усталость от работы». Герой подкаста «Как (не) работать» — об инвестициях и путешествиях

Rusbase Young запустил новый подкаст «Как (не) работать». В нём мы общаемся с теми, кто нашёл альтернативу традиционным трудовым отношениям, режиму работы 5/2 и офису.

Начнём с того, что я десять лет проработал в «Лаборатории Касперского». Три года назад я проснулся и понял, что хочу уволиться и уехать в кругосветку. Мне не было страшно — к этой ситуации давно шёл. Просто так сложилось, что у меня были деньги, которые я мог потратить, и усталось от того, что я хожу в офис и занимаюсь тем, что уже не приносит мне удовольствия.

У меня не было конкретных претензий к компании или области деятельности, я просто подумал, что хочу перемен. Поэтому было очень нелогично оставаться на работе и не кайфовать. Мне кажется, если ты не кайфуешь от жизни, то всё остальное теряет смысл.

Разумеется, у меня были накопления, и несколько месяцев я думал, что с ними делать. Я мог бы купить квартиру: все говорят тебе об этом, потому что это стабильно. Но я считаю, что это несостоятельная история. Допустим, ты покупаешь её на уровне котлована, потом идёт строительство, затем надо квартиру принять, сделать в ней ремонт, дальше ты можешь её сдать — и получать профит в 10%. Это ничто, ты не сможешь на это жить.

Поэтому я решил инвестировать. Когда я уже уволился, я потратил месяца два-три на то, чтобы понять, как работают компании, формировал свой портфель. У меня не было никаких знаний об инвестициях, только опыт работы в технологической компании. Сначала я читал Википедию, чтобы понять, как устроен денежный поток, как компании зарабатывают, с чем связана цена акций.

Как выглядит жизнь в путешествии

Мне нужно было просыпаться с открытием сессии — в 9:30 по нью-йоркскому времени, когда это было необходимо. Но если я закупался на длительный период и решал, что в этот месяц не буду совершать манипуляций с акциями, то я, естественно, не просыпался по будильнику.

Я начал писать книгу. Поэтому, если я не исследовал город, то шёл в коворкинг или кафе с ноутбуком, писал рассказ или заметку. А вечером шёл тусоваться с кем-то из людей, которых я встретил, либо просто шёл домой. В каждом городе пытался найти зал для бокса или для йоги, потому что я очень люблю этим заниматься.

А ещё я не пью алкоголь — это снижает огромное количество затрат:) Так получается, что почти все путешественники бухают, и у них статья расходов на алкоголь одна из самых больших, иногда даже сопоставимая с жильём. Когда ты в кураже тусуешься, тебе кажется, что коктейль дешёвый, но из-за этого ты пьёшь больше.

Про смену привычек

У меня исчезла разница между будним днём и выходными, несмотря на то, что нью-йоркская биржа работает с понедельника по пятницу — мне всё равно не каждый день нужно этим заниматься. Для меня разницы между понедельником и субботой нет. Так как я не тусуюсь в принципе — не пью алкоголь и не хожу в бары — все кутежи, которые происходили в моей жизни, были рандомными и не зависели от дня недели.

При этом у меня ощущение, что я работал всегда. Мне нужно было постоянно смотреть всякие статьи, читать твиттер Трампа, чтобы понять, куда движется экономика. Самое смешное, что твиттер Трампа влияет на рынок. Например, он может с утра написать что-то плохое про Amazon и у них акции начинают падать.

На что надо обращать внимание, когда занимаешься инвестициями

Мы очень часто принимаем историю за очень рискованную, хотя она такой не является. Есть выражение Баффета: «Если вы не можете спокойно наблюдать за тем, как ваш счёт уменьшается вдвое, значит, сток-маркет не для вас». И он чертовски прав. Нет идеального момента захода на рынок.

Ты себя учишь, что рынок может идти и вверх, и вниз, но в длительной перспективе ты будешь в плюсе, если ты умеешь анализировать.

У меня не было никакой подушки безопасности. Я разделил все акции на условные категории — безопасные акции (Microsoft) и акции, которые растут в год на 100-200% (AMD). Но это было не очень умное решение, сейчас я бы сделал по-другому: оставил часть денег, чтобы докупать какие-то акции, в которые я верю, когда корректируется рынок.

Для чего всё было нужно

Для меня очень важен момент созидательности. Человек эволюционировал таким образом, что когда мы что-то созидаем, то испытываем чувство счастья.

Биржа — это такая замкнутая система, в которой деньги приходят из одних рук в другие. Фактически это деньги из воздуха. И в этом есть некая уловка. Конечно, я потрудился, почитал статьи, проанализировал отчёты компаний, подсмотрел у кого-то классную идею.

Но для меня это всё равно деньги из воздуха. Поэтому к инвестициям отношусь так: сейчас они позволяют мне сфокусироваться на книге.