На каких tech-креаторов подписаться в российском TikTok?

Мы собрали семь tech-креаторов, которые смогли интегрироваться в востребованную сегодня нишу и добились успеха в TikTok. Они делают обзоры на новые гаджеты и автомобили, раскрывают полезные функции iOS и Android, помогают научиться программированию на Java и Python, устранять неисправности техники и многое другое.

Формат коротких видеороликов в TIkTok удобен для зрителей: динамично, ярко и нескучно креаторы за несколько секунд делают обзоры новинок и делятся полезными туториалами. Сегодня на платформе можно найти кулинарные рецепты, фитнес-тренировки, уроки английского, научные эксперименты и другой познавательный материал. Вовлеченность зрителей привлекает на платформу и авторов, которые готовы делиться с подписчиками своими знаниями и опытом в самых разных сферах.

@romancev768 — 1,3 млн подписчиков

Популярный техноблог, на который стоит подписаться тем, кто любит продукцию Apple. Автор рассказывает обо всех новинках «яблочной» компании, сравнивает начинку гаджетов и делится практическими советами: например, как отказаться от навязчивых рассылок, почистить EarPods или даже превратить iPhone в Samsung.

@prog.man — 529 тыс подписчиков

Профессиональный программист и блогер в коротких и простых видеороликах помогает сделать первые шаги в Java и Python и разбирает код с наглядными примерами. А чтобы привлечь внимание своих подписчиков, предлагает им разные эксперименты: например, вычислить IP собеседника и его местоположение всего в несколько кликов.

@jc_ru — 218 тыс подписчиков

Креатор Илья Казаков в своем TikTok-аккаунте делает обзоры на дорогие автомобили и всевозможные гаджеты: смартфоны, умные колонки, роботы-пылесосы и так далее. У креатора захватывающий и познавательный контент, который точно поможет его подписчикам при покупке техники и автомобилей — видеоролики в аккаунте набрали уже более 2 млн лайков от пользователей.

@dr.fix — 130 тыс подписчиков

Автор аккаунта работает в сервисном центре и каждый день ремонтирует телефоны, планшеты и ноутбуки. Иногда попадается и что-то поинтереснее — например, блок питания для майнинговой фермы. Видеоролики креатора — это некие туториалы для тех, кому нужно починить что-то несложное вроде сенсорного экрана на дешевом китайском планшете.

@lifegoodd — 627 тыс подписчиков

Креатор Антон в своих видеороликах отвечает на самые каверзные вопросы об использовании Apple, рассказывает пользователям о полезных функциях современных гаджетов и делится инструкциями о том, как их настроить. Например, как найти свой айфон или как создать свою игру. Его видеоролики набрали уже более 10 млн лайков.

@tvoi.lifehacker — 281 тыс подписчиков

Практически брат-близнец предыдущего креатора с точки зрения тематики контента. Лайфхаки у Димы Тоцкого отличаются, поэтому можно подписаться сразу на обоих авторов и узнавать в два раза больше интересного про Android и iOS.

@dodogiggles — 285,3 тыс подписчиков

В своем аккаунте Даша рассказывает о скрытых возможностях тех продуктов, которыми мы пользуемся каждый день: смартфонах на Android и iOS, «Алисы» от Яндекса или браузера Google Chrome. Короткие и вместе с тем содержательные видеоролики автора помогут лучше использовать потенциал любимых гаджетов и софта.

Даша также поделилась своей историей успеха с редакцией Rusbase.

Я решила, наверное, как и многие, начать свой блог в период карантина, но сначала пробовала зайти в Instagram и вести блог через Stories. Сначала мне нравилось, но очень быстро я стала выгорать, так как нужно было создавать контент в рамках определенного формата, и органического роста в этой соцсети уже нет. Но благодаря Instagram я узнала о курсе по развитию в TikTok. Реклама попала точно в мои боли: свобода творчества, органический рост на платформе, можно достаточно быстро набрать аудиторию. И я поняла, что это моя возможность.

В самом начале я снимала по три ролика в день, но ничего не заходило. У ребят, с которыми я начинала вести TikTok, уже в первую неделю была первая тысяча подписчиков. А у меня было всего человек 50, и количество никак не менялось. Но я поставила цель — набрать за месяц 1000 подписчиков. Если не наберу — начну новый канал.

Я продолжала снимать ради «золотого» ролика, который «зайдет». И где-то через 2,5 недели так и случилось — ролик «6 вопросов, которые опасно задавать Сири» набрал более миллиона просмотров за сутки, и на меня сразу подписалось почти 13 тысяч человек.

Что касается контента, сначала я хотела вести канал на тему дизайна, так как я сама UX/UI дизайнер, но вскоре поняла, что мне близка тема технологий, гаджетов, приложений и сайтов в целом. Я часто зависала в YouTube на каналах техно-блогеров и мечтала оказаться на их месте. И благодаря TikTok получила такую возможность. Также я заметила, что как только стала рассказывать о том, что мне действительно интересно, ролики начали набирать просмотры, а я стала получать положительный отклик от аудитории.

Я не выбирала стиль своих видеороликов, просто старалась быть собой. Например, у меня есть особенность коверкать некоторые слова и я называю клавишу «Enter» — «Интер», а также люблю жестикулировать. Все эти мои естественные особенности вызвали бурную реакцию у аудитории. Возможно, так в какой-то степени у меня получилось создать свой стиль и быть узнаваемой.

Я считаю, что TikTok дает возможность каждому раскрыть свои способности и выразить себя, поделиться своим творчеством. А все, что для этого нужно, — хорошая камера на смартфоне, дневной свет либо кольцевая лампа и горящие глаза. Пока я вкладываю в TikTok только свою энергию и время, а это огромный плюс по сравнению с другими платформами, где этого будет недостаточно и нужно дополнительно платить за продвижение.

Фото: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock