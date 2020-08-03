Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG
Новости от партнеров Rusbase

TikTok запускает конкурс для предпринимателей

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Популярный сервис коротких видеороликов запускает конкурс для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес. Владельцы маленьких компаний могут оригинально рассказать о своём деле, вдохновить других людей на создание бизнеса и получить полезные призы, сообщает пресс-служба TikTok.

TikTok запускает конкурс для предпринимателей

В конкурсе три номинации:

  • «Истории успеха» — расскажите о своём невероятном пути и как вы пришли к успешному воплощению бизнес идеи;
  • «Креативность самопрезентации» — заявите о своём бизнесе оригинально и в стиле TikTok;
  • «Народный выбор» — лучшего выбирают зрители с помощью голосования. 

Победитель в каждой номинации получает денежный приз на продвижение в TikTok. 

Для участия надо рассказать о своём бизнесе в формате креативного видеоролика. Лучших авторов определит экспертное жюри — специалисты из TikTok, Rusbase и сервиса доставки еды «Кухня на районе». Результаты объявят 27 августа. 

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

03 августа 2020

Аудит проектов по разработке технологических продуктов

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма