TikTok запускает конкурс для предпринимателей

Популярный сервис коротких видеороликов запускает конкурс для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес. Владельцы маленьких компаний могут оригинально рассказать о своём деле, вдохновить других людей на создание бизнеса и получить полезные призы, сообщает пресс-служба TikTok.

В конкурсе три номинации:

«Истории успеха» — расскажите о своём невероятном пути и как вы пришли к успешному воплощению бизнес идеи;

«Креативность самопрезентации» — заявите о своём бизнесе оригинально и в стиле TikTok;

«Народный выбор» — лучшего выбирают зрители с помощью голосования.

Победитель в каждой номинации получает денежный приз на продвижение в TikTok.

Для участия надо рассказать о своём бизнесе в формате креативного видеоролика. Лучших авторов определит экспертное жюри — специалисты из TikTok, Rusbase и сервиса доставки еды «Кухня на районе». Результаты объявят 27 августа.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab