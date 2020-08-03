TikTok запускает конкурс для предпринимателей
Популярный сервис коротких видеороликов запускает конкурс для предпринимателей #ПокажиСвойБизнес. Владельцы маленьких компаний могут оригинально рассказать о своём деле, вдохновить других людей на создание бизнеса и получить полезные призы, сообщает пресс-служба TikTok.
В конкурсе три номинации:
- «Истории успеха» — расскажите о своём невероятном пути и как вы пришли к успешному воплощению бизнес идеи;
- «Креативность самопрезентации» — заявите о своём бизнесе оригинально и в стиле TikTok;
- «Народный выбор» — лучшего выбирают зрители с помощью голосования.
Победитель в каждой номинации получает денежный приз на продвижение в TikTok.
Для участия надо рассказать о своём бизнесе в формате креативного видеоролика. Лучших авторов определит экспертное жюри — специалисты из TikTok, Rusbase и сервиса доставки еды «Кухня на районе». Результаты объявят 27 августа.
Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab
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