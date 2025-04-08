Нюансы и риски при заказе кастомного решения: что нужно знать

Пока бизнес небольшой, ему достаточно коробочных решений. Но вместе с развитием компании растут сложность процессов и объем задач. «Коробки» здесь уже не справляются, так как могут быть адаптированы не под все специфические ожидания бизнеса: имеют ограничения для интеграций с другими инструментами и при внедрении новых функций.



Как следствие, организация вынуждена нанимать все больше сотрудников для выполнения операций и упирается в потолок своего развития. И не потому, что клиенты уходят или рынок сокращается, а потому, что имеющиеся инструменты не способны удовлетворить реальные потребности бизнеса.



Именно в такой момент пора задуматься о кастомном решении. Оно дает необходимую гибкость, возможность автоматизировать процессы, оптимизировать ручной труд и вывести предприятие на новый уровень.