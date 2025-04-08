Нюансы и риски при заказе кастомного решения: что нужно знать

Чтобы оценить сроки окупаемости кастомного решения, нужно понимать, какие задачи оно будет решать и какую выгоду принесет бизнесу. Для расчета учитывают следующие факторы.
- Сокращение операционных затрат. Автоматизация позволяет снизить издержки на ручной труд и повысить эффективность работы.
- Рост доходов. Улучшение клиентского опыта и ускорение процессов могут привести к увеличению продаж и лояльности клиентов.
- Косвенные выгоды. Сюда входит, например, повышение защищенности данных.
Срок окупаемости кастомного решения может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Это зависит от сложности проекта, масштабов бизнеса и других особенностей. Например, в некоторых случаях кастомное ПО окупается уже через шесть месяцев.
Кажущаяся дороговизна разработки кастомного софта компенсируется отсутствием лицензионных платежей и ограничений по количеству пользователей. А контроль над данными компании снижает риски утечек, что также положительно влияет на репутацию бизнеса.