Кастом того стоит: почему все больше компаний предпочитают его «коробкам»

Современный рынок предлагает множество готовых решений для самых разных задач. Но при этом разработчики отмечают, что спрос на софт, соответствующий индивидуальным потребностям бизнеса, только растет. Эксперты связывают это в первую очередь со стремлением компаний к технологической независимости и повышению конкурентоспособности.
Разберем, какие преимущества есть у кастомных решений, когда они становятся действительно необходимыми и как минимизировать риски при заказе кастома, чтобы получить максимальный результат. Разобраться в этих вопросах помогут представители группы ЛАНИТ
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