Кастомные решения vs «коробки»: что выбрать бизнесу

«"Коробка" — типовой проект, в котором все дома идентичны: с однообразной архитектурой и планировкой. Чтобы его реализовать, мы берем готовые блоки и собираем согласно чертежам — быстро и просто. А кастомное решение — это индивидуальная разработка, которая учитывает все пожелания заказчика: от расположения комнат до архитектурного стиля — а также его привычки, образ жизни и эстетические предпочтения. Здесь готовые блоки уже не подходят — есть отдельные кирпичики, из которых мы потихоньку строим дом. Это дольше и дороже, но в итоге получается результат, который идеально подходит клиенту».