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Кастомные решения vs «коробки»:

что выбрать бизнесу
В последние годы вендоры отмечают рост спроса на индивидуальную разработку. Все больше компаний, в основном среднего и крупного масштаба, выбирают кастомные решения вместо коробочных, несмотря на их доступность и скорость внедрения. В чем кастом выигрывает у «коробок» и в каких случаях ИТ-продукт, сделанный специально для заказчика, — необходимость, разбираемся вместе с экспертами группы ЛАНИТ.
Содержание:
  • Что такое кастомные решения
  • Почему бизнес выбирает кастом вместо «коробки»
  • Кастомная разработка — в тренде
  • Возможность развивать продукт
  • Безопасность
  • Уникальность и эффективность
  • Независимость от вендоров
  • Рост конкуренции: компании ищут способы выделиться на рынке
  • Недоступность импортных решений: многие переходят на собственную разработку
  • Изменение потребностей бизнеса: уникальные задачи требуют уникальных решений
Что такое кастомные решения
Кастомные решения создаются индивидуально под задачи и потребности заказчика. В отличие от коробочных решений, кастомные более гибкие и учитывают уникальные бизнес-процессы, особенности ИТ-инфраструктуры, технические требования и стратегические цели организации.
Дмитрий Медведев
«Такие решения максимально эффективные, так как проектируются с учетом всех нюансов работы компании. В результате повышается производительность и снижаются операционные затраты».
директор департамента прикладных решений компании «ЛАНИТ–ТЕРКОМ»
Анна Процко, бизнес-партнер «ЛАНИТ — Би Пи Эм», сравнивает разработку кастомных и коробочных решений с проектированием жилого квартала:
Анна Процко
«"Коробка" — типовой проект, в котором все дома идентичны: с однообразной архитектурой и планировкой. Чтобы его реализовать, мы берем готовые блоки и собираем согласно чертежам — быстро и просто. А кастомное решение — это индивидуальная разработка, которая учитывает все пожелания заказчика: от расположения комнат до архитектурного стиля — а также его привычки, образ жизни и эстетические предпочтения. Здесь готовые блоки уже не подходят — есть отдельные кирпичики, из которых мы потихоньку строим дом. Это дольше и дороже, но в итоге получается результат, который идеально подходит клиенту».
бизнес-партнер «ЛАНИТ — Би Пи Эм»
Заказчиком кастомных решений в основном выступает средний и крупный бизнес. Анна Процко отмечает: «Крайне редко среднему и крупному бизнесу для ключевых процессов может подойти «коробка». Чем больше у компании сложных процессов и чем выше требования к гибкости и безопасности продукта, тем выше вероятность, что стандартных решений окажется недостаточно. А вот небольшие компании со стандартизированными процессами вполне могут обойтись готовыми предложениями».

Создание кастомного ПО требует значительных инвестиций, и может показаться, что перенастройка «коробки» под нужды компании — выгодная альтернатива. Однако это заблуждение.
Сергей Ильин
«Адаптация готового продукта под специфические потребности организации требует значительных затрат времени и ресурсов. Это как перестраивать типовой дом под индивидуальный запрос: стены уже стоят, и любая переделка будет сложной и дорогостоящей. Кроме того, коробочные решения неизбежно теряют эффективность при масштабировании бизнеса, так как возможности готового софта ограничены».
руководитель отдела разработки программного обеспечения ЛАНИТ
Таким образом, кастомные решения — стратегический актив, который помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным и готовым к изменениям. В следующем разделе подробнее разберем, почему все больше компаний выбирают индивидуальную разработку вместо коробочного ПО и какие преимущества они получают.
Почему бизнес выбирает кастом вместо «коробки»
Возможность развивать продукт
Кастомные решения, в отличие от коробочных, не имеют технических и лицензионных ограничений. Они позволяют легко добавлять и изменять функционал по мере необходимости, а также без проблем интегрируются с другими системами.

Можно сказать, что кастомные решения живые: они развиваются вместе с компанией. А это особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка, когда бизнесу нужно оперативно реагировать на новые вызовы.
Сергей Ильин
«На протяжении почти 20 лет ЛАНИТ развивает проект для крупной финансовой организации. Он начался с небольшой программы, которая агрегировала данные из электронной почты. Срок реализации начального этапа составил всего пару месяцев. Однако рост бизнеса и ИТ-инфраструктуры заказчика потребовали развития проекта: добавлялись новые источники данных, проводились интеграции с внешними системами, создавались аналитические отчеты и витрины данных. Сегодня система содержит сотни миллионов записей, а ее пользователи — тысячи человек по всей стране. Ни одно коробочное решение не может так гибко, долго и качественно развиваться».
руководитель отдела разработки программного обеспечения ЛАНИТ
Безопасность
Кастомные решения более надежные, так как они проектируются с учетом всех требований информационной безопасности компании. Архитектура таких систем известна только разработчикам и заказчику, что также снижает риски компрометации информации и количество инцидентов из-за внешних атак. Это особенно важно в эпоху роста кибератак и ужесточения ответственности за утечку персональных данных.
Уникальность и эффективность
Кастомные решения уникальны — их нельзя просто купить или скопировать у конкурентов. Благодаря своей индивидуальности они позволяют бизнесу решать сложные задачи, повышая производительность и снижая операционные затраты.

Дмитрий Медведев также поделился кейсом — проектом для крупной российской торгово-логистической компании:
Дмитрий Медведев
«Компания столкнулась с высокой нагрузкой на сотрудников из-за необходимости взаимодействовать с множеством систем при доставке товаров от маркетплейсов конечным потребителям. Для оптимизации процесса разработали кастомное решение, которое обеспечило интеграцию с онлайн-площадками, упростило сборку заказов и создание заявок на перевозку. Продукт взял на себя все взаимодействия с различными API (Application Programming Interface, который обеспечивает связь между программами, сервисами и приложениями), внутренними и внешними подсистемами, а также предоставил пользователям удобный интерфейс. В результате удалось централизовать управление заказами, снизить операционные издержки и ускорить логистические процессы. Этот пример наглядно демонстрирует, как кастомные решения помогают бизнесу повысить эффективность, избавляясь от громоздких и неинтегрированных рабочих процессов».
директор департамента прикладных решений компании «ЛАНИТ–ТЕРКОМ»
Независимость от вендоров
Многие компании осознали, что зависимость от вендоров, особенно зарубежных, может быть рискованной. Кастомные решения позволяют бизнесу оставаться автономным и не сталкиваться с ограничениями, которые накладывают «коробки». Работая с кастомным софтом, компания имеет полный контроль над развитием системы и может оперативно вносить изменения.
Кастомная разработка — в тренде
Как отмечают эксперты ЛАНИТ, спрос на кастомные решения у среднего и крупного бизнеса продолжает расти. Это долгосрочный тренд, и вот почему.
Рост конкуренции: компании ищут способы выделиться на рынке
В условиях высокой конкуренции бизнесу нужно не только оптимизировать процессы, но и создавать уникальные решения. Кастомный софт позволяет выстраивать ИТ-инфраструктуру в соответствии со стратегическими целями, быстро адаптироваться к изменениям и предлагать клиентам лучший опыт.
Недоступность импортных решений: многие переходят на собственную разработку
После 2022 года многие компании столкнулись с ограничениями в использовании зарубежных «коробок». Коробочные решения иностранных вендоров оказались недоступны как для приобретения, так и для развития, поддержки. В итоге бизнес начал обеспечивать работоспособность ИТ-систем своими силами либо пробовал «пересоздать» решения на базе доступного open source. Это стало одной из причин роста спроса на кастомный софт, который позволяет компаниям оставаться независимыми от поставщиков.
Изменение потребностей бизнеса: уникальные задачи требуют уникальных решений
Средний и крупный бизнес все чаще сталкивается с задачами, которые невозможно решить с помощью коробочных продуктов. Например, некоторые компании уже внедрили технологии для полной автоматизации производства, логистики и складского хранения с минимальным участием персонала. Стандартные решения не справляются с такими запросами, поэтому бизнесу приходится создавать системы под свои нужды.

Сегодня кастомная разработка — необходимость для компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными. Переход на отечественный софт, динамичные изменения в экономике и стремление к уникальности стимулируют рост спроса на кастомные решения. Они позволяют бизнесу не только решать задачи сегодняшнего дня, но и закладывать основу для будущего роста.
Нюансы и риски при заказе кастомного решения: что нужно знать
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©RB.RU, 2025
Автор: Ирина Печёрская
Изображения созданы с помощью ИИ

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Наталия Рябцева
Кастомные решения vs «коробки»: что выбрать бизнесу