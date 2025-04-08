Кастомные решения vs «коробки»: что выбрать бизнесу

«Компания столкнулась с высокой нагрузкой на сотрудников из-за необходимости взаимодействовать с множеством систем при доставке товаров от маркетплейсов конечным потребителям. Для оптимизации процесса разработали кастомное решение, которое обеспечило интеграцию с онлайн-площадками, упростило сборку заказов и создание заявок на перевозку. Продукт взял на себя все взаимодействия с различными API (Application Programming Interface, который обеспечивает связь между программами, сервисами и приложениями), внутренними и внешними подсистемами, а также предоставил пользователям удобный интерфейс. В результате удалось централизовать управление заказами, снизить операционные издержки и ускорить логистические процессы. Этот пример наглядно демонстрирует, как кастомные решения помогают бизнесу повысить эффективность, избавляясь от громоздких и неинтегрированных рабочих процессов».