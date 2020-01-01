Карта FoodTech-рынка России
На карте представлено более 120 компаний: игроки в сфере доставки, автоматизации ресторанов, «умного» вендинга и роботизации, производители искусственного мяса, суперфудов и инновационной упаковки и многие другие.
01
Компании, которые доставляют на дом продукты и готовые блюда
Доставка
02
Компании, которые оптимизируют деятельность игроков в индустрии питания
Cервис
03
Компании-производители суперфудов и другой еды нового поколения
Еда будущего
04
Компании, снижающие объём пищевых отходов
Сокращение отходов
05
Компании-агрегаторы информации о food-рынке
Медиа и контент
Доставка
Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами
Готовые наборы
Компании, которые привозят готовые наборы блюд
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Продукты с рецептами
Компании, которые привозят продукты с рецептами
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Доставка из ресторанов
Агрегаторы, которые доставляют еду из ресторанов
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Доставка из магазинов
Компании, которые привозят продукты из магазинов
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«От фермы до стола»
Компании, которые доставляют натуральные продукты
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«Тёмные» кухни
Рестораны, работающие только на доставку
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Cервис
Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, роботизации и других решений
Вендинг, ИИ и роботы
Роботизация и «умные» киоски
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Автоматизация в HoReCa
Решения для автоматизации кафе и ресторанов
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Управление данными
Решения для управления данными магазинов и ресторанов
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Оптимизация цепочки поставок
Цифровые логистические платформы
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Кейтеринг
Агрегаторы кейтеринга
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Еда будущего
Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания.
Компании-производители суперфудов и другой еды нового поколения
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Сокращение отходов
Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов
Управление отходами
Компании, которые сокращают объём пищевых отходов
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Инновационная упаковка
Компании-производители съедобной и биоразлагаемой упаковки
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Медиа и контент
В категорию входят компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях
Компании-агрегаторы информации о food-рынке
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