Карта FoodTech-рынка России

Компании, которые доставляют готовые наборы блюд на дом

Компании, которые доставляют продукты с рецептами на дом

Компании-агрегаторы, которые доставляют еду из ресторанов на дом

Компании, которые доставляют продукты из магазинов на дом

Компании, которые отбирают и доставляют натуральные продукты на дом

Рестораны, работающие только на доставку

Решения для автоматизации документооборота, закупок, складского учёта, меню и других направлений

Решения, которые позволяют управлять данными о клиентах, ценах и ассортименте

Цифровые логистические платформы и онлайн-площадки для оптовой торговли

Компании-агрегаторы, которые позволяют быстро заказать кейтеринг для мероприятий

Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания.

Компании, которые сокращают объём пищевых отходов в кафе и ресторанах, например, предлагая пользователям нераспроданные блюда заведений со скидками

Компании-производители съедобной, биоразлагаемой и другой инновационной упаковки

Компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях

Доставка Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами Готовые наборы Компании, которые привозят готовые наборы блюд Узнать больше Продукты с рецептами Компании, которые привозят продукты с рецептами Узнать больше Доставка из ресторанов Агрегаторы, которые доставляют еду из ресторанов Узнать больше Доставка из магазинов Компании, которые привозят продукты из магазинов Узнать больше «От фермы до стола» Компании, которые доставляют натуральные продукты Узнать больше «Тёмные» кухни Рестораны, работающие только на доставку Узнать больше

Cервис Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, роботизации и других решений Вендинг, ИИ и роботы Роботизация и «умные» киоски Узнать больше Автоматизация в HoReCa Решения для автоматизации кафе и ресторанов Узнать больше Управление данными Решения для управления данными магазинов и ресторанов Узнать больше Оптимизация цепочки поставок Цифровые логистические платформы Узнать больше Кейтеринг Агрегаторы кейтеринга Узнать больше

Еда будущего Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания. Компании-производители суперфудов и другой еды нового поколения Узнать больше

Сокращение отходов Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов Управление отходами Компании, которые сокращают объём пищевых отходов Узнать больше Инновационная упаковка Компании-производители съедобной и биоразлагаемой упаковки Узнать больше