Rusbase представляет карту российского рынка FoodTech

Мы выделили 5 категорий и 13 подкатегорий проектов на foodtech-рынке (подробные описания вы найдёте на карте):

Доставка

Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами.

Готовые наборы Продукты с рецептами Доставка из ресторанов Доставка из магазинов «От фермы до стола» «Тёмные» кухни

Сервис

Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, платформ для предзаказов и других решений.

Вендинг, ИИ и роботы Автоматизация в HoReCa Управление данными Оптимизация цепочки поставок Кейтеринг

Еда будущего

Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания.

Сокращение отходов

Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов.

Управление отходами Инновационная упаковка

Медиа и контент

Компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях.

Моей компании нет на карте! Что делать?

Если вы не нашли свою компанию на карте, но уверены, что должны здесь быть, пишите на [email protected] Заявки принимаются до 11 мая. В теме письма укажите «Карта FoodTech», в теле — название компании и её описание, ссылку на сайт, категорию, к которой вы себя относите (из представленных на карте), и логотип в формате jpg/png (на белом или прозрачном фоне).

Если вы не занимаетесь технологиями в сфере foodtech, но знаете компанию, которая точно должна быть на этой карте, присылайте название на [email protected]

Фото на обложке: © chiociolla / Фотобанк Фотодженика