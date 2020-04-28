Rusbase представляет карту российского рынка FoodTech
Rusbase в партнёрстве с The Untitled ventures, FoodPro.tech, Bestseller Fund и Skolkovo выпускает карту российских технологий в сфере FoodTech. На ней представлено более 120 компаний: игроки в сфере доставки, автоматизации ресторанов, «умного» вендинга и роботизации, производители искусственного мяса, суперфудов и инновационной упаковки и многие другие.
Мы выделили 5 категорий и 13 подкатегорий проектов на foodtech-рынке (подробные описания вы найдёте на карте):
Доставка
Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами.
- Готовые наборы
- Продукты с рецептами
- Доставка из ресторанов
- Доставка из магазинов
- «От фермы до стола»
- «Тёмные» кухни
Сервис
Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, платформ для предзаказов и других решений.
- Вендинг, ИИ и роботы
- Автоматизация в HoReCa
- Управление данными
- Оптимизация цепочки поставок
- Кейтеринг
Еда будущего
Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания.
Сокращение отходов
Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов.
- Управление отходами
- Инновационная упаковка
Медиа и контент
Компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях.
Моей компании нет на карте! Что делать?
- Если вы не нашли свою компанию на карте, но уверены, что должны здесь быть, пишите на [email protected] Заявки принимаются до 11 мая. В теме письма укажите «Карта FoodTech», в теле — название компании и её описание, ссылку на сайт, категорию, к которой вы себя относите (из представленных на карте), и логотип в формате jpg/png (на белом или прозрачном фоне).
- Если вы не занимаетесь технологиями в сфере foodtech, но знаете компанию, которая точно должна быть на этой карте, присылайте название на [email protected]
Фото на обложке: © chiociolla / Фотобанк Фотодженика
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