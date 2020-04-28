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Rusbase представляет карту российского рынка FoodTech

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Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Редактор «Технологий»

Татьяна Петрущенкова

Rusbase в партнёрстве с The Untitled ventures, FoodPro.tech, Bestseller Fund и Skolkovo выпускает карту российских технологий в сфере FoodTech. На ней представлено более 120 компаний: игроки в сфере доставки, автоматизации ресторанов, «умного» вендинга и роботизации, производители искусственного мяса, суперфудов и инновационной упаковки и многие другие.

Rusbase представляет карту российского рынка FoodTech

Мы выделили 5 категорий и 13 подкатегорий проектов на foodtech-рынке (подробные описания вы найдёте на карте):

Доставка

Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами.

  1. Готовые наборы
  2. Продукты с рецептами
  3. Доставка из ресторанов 
  4. Доставка из магазинов 
  5. «От фермы до стола»
  6. «Тёмные» кухни

Сервис

Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, платформ для предзаказов и других решений.

  1. Вендинг, ИИ и роботы
  2. Автоматизация в HoReCa
  3. Управление данными
  4. Оптимизация цепочки поставок
  5. Кейтеринг

Еда будущего

Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, которые делали R&D и проводили лабораторные испытания.

Сокращение отходов

Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов.

  1. Управление отходами
  2. Инновационная упаковка

Медиа и контент

Компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях.

Моей компании нет на карте! Что делать?

  • Если вы не нашли свою компанию на карте, но уверены, что должны здесь быть, пишите на [email protected] Заявки принимаются до 11 мая. В теме письма укажите «Карта FoodTech», в теле — название компании и её описание, ссылку на сайт, категорию, к которой вы себя относите (из представленных на карте), и логотип в формате jpg/png (на белом или прозрачном фоне). 
  • Если вы не занимаетесь технологиями в сфере foodtech, но знаете компанию, которая точно должна быть на этой карте, присылайте название на [email protected]

Фото на обложке: © chiociolla / Фотобанк Фотодженика

 

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30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

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30 апреля 2020

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