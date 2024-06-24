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Интерактивная карта индустрии GamingTech объединяет российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт. Мы отобрали более 90 компаний и студий, занимающихся разработкой и дистрибуцией игр, организацией киберспортивных мероприятий, а также производством товаров для геймеров.

Карта GamingTech

ПК/консоли
Киберспорт
Разработка
Дистрибуция
Производство
Android/iOS
Организация мероприятий
Другое
Товары для геймеров
Компьютеры
Разработка
Студии, разрабатывающие игры для консолей, ПК, Android, iOS, а также любых других платформ и систем.
ПК/консоли
Android/iOS
1C Game Studios
Разработчик игр
Aigrind
Разработчик игр
AlternativaPlatform
Разработчик игр
Antifreeze Games
Разработчик игр
Battlestate Games
Разработчик игр
Cyberia Nova
Разработчик игр
ComonGames
Разработчик игр
Eagle dynamics
Разработчик игр
Fibrum
Разработчик VR-игр
GD Forge
Разработчик игр
Ice-Pick Lodge
Разработчик игр
Ink Stain Games
Разработчик игр
NEXTRP
Разработчик игр
Nord.Codes
Разработчик игр
Odd-meter
Разработчик игр
Playtox
Разработчик игр
Point cloud studio
Разработчик игр
Targem Games
Разработчик игр
Watt Studio
Разработчик игр
QuadCom Interative
Разработчик игр
Game Art Pioneers
Разработчик игр
GFA Games
Разработчик игр
Morteshka
Разработчик игр
Разработка
Студии, разрабатывающие игры для консолей, ПК, Android, iOS, а также любых других платформ и систем.
ПК/консоли
Android/iOS
CarX Technologies
Разработчик мобильных игр
Crazy Panda
Разработчик мобильных игр
Dankolab
Разработчик мобильных игр
Dobro Games
Разработчик мобильных игр
DominiGames
Разработчик мобильных игр
Elvista Media Solutions
Разработчик мобильных игр
FIFTYTWO
Разработчик мобильных игр
Foranj
Разработчик мобильных игр
FX Games
Разработчик мобильных игр
GameFirst
Разработчик мобильных игр
Iriy Soft
Разработчик мобильных игр
KamaGames
Разработчик мобильных игр
Kometa.Games
Разработчик мобильных игр
Kosmos
Разработчик мобильных игр
Last Level
Разработчик мобильных игр
Matryoshka Games
Разработчик мобильных игр
Niceplay Games
Разработчик мобильных игр
Overmobile
Разработчик мобильных игр
PlayFlock
Разработчик мобильных игр
Playneta
Разработчик мобильных игр
Pragmatix
Разработчик мобильных игр
Pride Games Studio
Разработчик мобильных игр
Rockstone
Разработчик мобильных игр
Skill Cap
Разработчик мобильных игр
SKYTEC GAMES
Разработчик мобильных игр
Social Quantum
Разработчик мобильных игр
tltGames
Разработчик мобильных игр
Tortuga
Разработчик мобильных игр
Нова Геймс
Разработчик мобильных игр
Дистрибуция
Компании, занимающиеся распространением игр через цифровые и физические каналы.
101XP
Издатель и разработчик игр
Allсorrect
Издатель и разработчик игр
Astrum Ent.
Издатель и разработчик игр
Destiny.Games
Издатель и разработчик игр
Esprit Games
Издатель и разработчик игр
HeroCraft
Издатель и разработчик игр
Innova
Издатель и разработчик игр
Lesta Games
Издатель и разработчик игр
Nevosoft
Издатель и разработчик игр
Sometimes You
Издатель и разработчик игр
Бука
Издатель и разработчик игр
Интерактивный мульт
Издатель и разработчик игр
Кефир
Издатель и разработчик игр
Софтклаб
Издатель и разработчик игр
Киберспорт
Организаторы киберспортивных мероприятий, разработчики решений для проведения и поддержки соревнований, а также компании, создающие инфраструктуру для профессиональных и любительских турниров.
Организация мероприятий
Другое
Федерация компьютерного спорта России
Общественная организация, которая занимается построением инфраструктуры киберспорта и проведением чемпионатов
Winstrike Arena
Киберспортивная организация с сетью клубов в шести городах России
eSports Central Arena
Организатор киберспортивных турниров из Тюмени
Московский Киберспорт
Организатор онлайн-турниров
Electronic Mushroom
Студия, специализирующаяся на проведении киберспортивных ивентов и unreal-разработке
True Gamers
Сеть киберспортивных пространств
CyberX
Сеть киберспортивных пространств
VK Play
Экосистема продуктов, которая объединяет в себе стриминг, киберспорт, каталог игр и облачный гейминг
Киберспорт
Организаторы киберспортивных мероприятий, разработчики решений для проведения и поддержки соревнований, а также компании, создающие инфраструктуру для профессиональных и любительских турниров.
Организация мероприятий
Другое
DROVA
Платформа для облачного гейминга
LoudPlay
Платформа для облачного гейминга
Cyberhero
Киберспортивная платформа для стриминга игр и участия в турнирах
Esports Academy
Платформа для тренировки киберспортсменов
GameSport
Киберспортивная аналитика и прогнозы на ключевые матчи по киберспортивным дисциплинам
Производство
Производители товаров для геймеров, включая игровое оборудование, аксессуары и кастомизированные компьютеры.
Товары для геймеров
Компьютеры
Ardor Gaming
Игровые устройства и переферия
Defender
Игровая переферия и акссесуары для геймеров
GearZ
Разработка и продажа кастомных геймпадов
GMNG
Игровая переферия
Nebula Gaming
Игровая переферия
Red Square
Игровая переферия и кресла для геймеров
Производство
Производители товаров для геймеров, включая игровое оборудование, аксессуары и кастомизированные компьютеры.
Товары для геймеров
Компьютеры
Delta Game
Производство игровых и профессиональных компьютеров
DigitalRazor
Сборка и продажа мощных игровых устройств под заказ
EDELWEISS
Производствопроизводство и тюнинг мощных игровых устройств
HyperPC
Производство компьютеров премиум-класса
MAN-MADE
Производство эксклюзивных компьютеров на заказ
Royal PC
Сборка, отладка и тестирование профессиональных игровых устройств
iRu
Производство компьютерной техники
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Карта обновляется. Если вы хотите стать участником карты GamingTech, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Карта GamingTech