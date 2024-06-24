Интерактивная карта индустрии GamingTech объединяет российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт. Мы отобрали более 90 компаний и студий, занимающихся разработкой и дистрибуцией игр, организацией киберспортивных мероприятий, а также производством товаров для геймеров.
Карта GamingTech
Карта GamingTech
ПК/консоли
Android/iOS
Организация мероприятий
Другое
Товары для геймеров
Компьютеры
Разработка
Студии, разрабатывающие игры для консолей, ПК, Android, iOS, а также любых других платформ и систем.
ПК/консоли
Android/iOS
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик VR-игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработчик игр
Разработка
Студии, разрабатывающие игры для консолей, ПК, Android, iOS, а также любых других платформ и систем.
ПК/консоли
Android/iOS
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
SKYTEC GAMES
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Разработчик мобильных игр
Дистрибуция
Компании, занимающиеся распространением игр через цифровые и физические каналы.
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Издатель и разработчик игр
Киберспорт
Организаторы киберспортивных мероприятий, разработчики решений для проведения и поддержки соревнований, а также компании, создающие инфраструктуру для профессиональных и любительских турниров.
Организация мероприятий
Другое
Общественная организация, которая занимается построением инфраструктуры киберспорта и проведением чемпионатов
Киберспортивная организация с сетью клубов в шести городах России
Организатор киберспортивных турниров из Тюмени
Организатор онлайн-турниров
Студия, специализирующаяся на проведении киберспортивных ивентов и unreal-разработке
Сеть киберспортивных пространств
Сеть киберспортивных пространств
Экосистема продуктов, которая объединяет в себе стриминг, киберспорт, каталог игр и облачный гейминг
Киберспорт
Организаторы киберспортивных мероприятий, разработчики решений для проведения и поддержки соревнований, а также компании, создающие инфраструктуру для профессиональных и любительских турниров.
Организация мероприятий
Другое
Платформа для облачного гейминга
Платформа для облачного гейминга
Киберспортивная платформа для стриминга игр и участия в турнирах
Платформа для тренировки киберспортсменов
Киберспортивная аналитика и прогнозы на ключевые матчи по киберспортивным дисциплинам
Производство
Производители товаров для геймеров, включая игровое оборудование, аксессуары и кастомизированные компьютеры.
Товары для геймеров
Компьютеры
Игровые устройства и переферия
Игровая переферия и акссесуары для геймеров
Разработка и продажа кастомных геймпадов
Игровая переферия
Игровая переферия
Игровая переферия и кресла для геймеров
Производство
Производители товаров для геймеров, включая игровое оборудование, аксессуары и кастомизированные компьютеры.
Товары для геймеров
Компьютеры
Производство игровых и профессиональных компьютеров
Сборка и продажа мощных игровых устройств под заказ
Производствопроизводство и тюнинг мощных игровых устройств
Производство компьютеров премиум-класса
Производство эксклюзивных компьютеров на заказ
Сборка, отладка и тестирование профессиональных игровых устройств
Производство компьютерной техники
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Карта обновляется. Если вы хотите стать участником карты GamingTech, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Карта GamingTechНаталия Рябцева