Карта GamingTech

Интерактивная карта индустрии GamingTech объединяет российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт. Мы отобрали более 90 компаний и студий, занимающихся разработкой и дистрибуцией игр, организацией киберспортивных мероприятий, а также производством товаров для геймеров.