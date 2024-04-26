RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту индустрии GamingTech

RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединит все российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт.
Рынок видеоигр в России остается одним из самых крупных в мире, несмотря на спад в 2022 году, связанный с уходом крупных издателей и брендов. По оценкам экспертов, его объем может доходить до отметки в $3 млрд. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объему выручки от мобильных игр.
Бурное развитие игровых студий и киберспортивного направления делает этот рынок привлекательным для инвесторов. Как пример, самая крупная венчурная сделка всего первого квартала 2024 года — привлечение $45 млн российской сетью киберспортивных клубов True Gamers.
В связи с этим мы решили собрать интерактивную карту GamingTech в России. К участию приглашаются проекты, которые работают в одном из направлений:
- Разработка (ПК/консоли, Android/iOS, другое)
- Дистрибуция
- Киберспорт (организация мероприятий, разработка решений для киберспорта)
- Производство (товары для геймеров, кастомизация компьютеров)
Заявки принимаются до 5 июня 2024 года. Попасть на карту можно бесплатно.
Если ваш проект работает на российском рынке, то заполните простую форму по ссылке. Чтобы попасть на карту, компания должна соответствовать критериям:
- продукт ориентирован (в том числе) на российскую аудиторию и доступен игрокам из России;
- проект работает в одном из указанных направлений индустрии игр;
- компания должна иметь «живой» сайт и работать по понятным/прозрачным правилам.
Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.
Обложка снегенерирована нейросетью Midjourney.
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