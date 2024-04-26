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RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту индустрии GamingTech

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединит все российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт.

RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту индустрии GamingTech

Рынок видеоигр в России остается одним из самых крупных в мире, несмотря на спад в 2022 году, связанный с уходом крупных издателей и брендов. По оценкам экспертов, его объем может доходить до отметки в $3 млрд. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объему выручки от мобильных игр.

Бурное развитие игровых студий и киберспортивного направления делает этот рынок привлекательным для инвесторов. Как пример, самая крупная венчурная сделка всего первого квартала 2024 года — привлечение $45 млн российской сетью киберспортивных клубов True Gamers.

В связи с этим мы решили собрать интерактивную карту GamingTech в России. К участию приглашаются проекты, которые работают в одном из направлений:

  • Разработка (ПК/консоли, Android/iOS, другое)
  • Дистрибуция
  • Киберспорт (организация мероприятий, разработка решений для киберспорта)
  • Производство (товары для геймеров, кастомизация компьютеров)

Заявки принимаются до 5 июня 2024 года. Попасть на карту можно бесплатно. 

Если ваш проект работает на российском рынке, то заполните простую форму по ссылке. Чтобы попасть на карту, компания должна соответствовать критериям:

  • продукт ориентирован (в том числе) на российскую аудиторию и доступен игрокам из России;
  • проект работает в одном из указанных направлений индустрии игр;
  • компания должна иметь «живой» сайт и работать по понятным/прозрачным правилам.

Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.

Обложка снегенерирована нейросетью Midjourney.

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