RB.RU собирает заявки для добавления на интерактивную карту индустрии GamingTech

RB.RU открывает сбор заявок на новую интерактивную карту индустрии GamingTech, которая объединит все российские проекты, ориентированные на геймеров и киберспорт.

Рынок видеоигр в России остается одним из самых крупных в мире, несмотря на спад в 2022 году, связанный с уходом крупных издателей и брендов. По оценкам экспертов, его объем может доходить до отметки в $3 млрд. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объему выручки от мобильных игр.

Бурное развитие игровых студий и киберспортивного направления делает этот рынок привлекательным для инвесторов. Как пример, самая крупная венчурная сделка всего первого квартала 2024 года — привлечение $45 млн российской сетью киберспортивных клубов True Gamers.

В связи с этим мы решили собрать интерактивную карту GamingTech в России. К участию приглашаются проекты, которые работают в одном из направлений:

Разработка (ПК/консоли, Android/iOS, другое)

(ПК/консоли, Android/iOS, другое) Дистрибуция

Киберспорт (организация мероприятий, разработка решений для киберспорта)

(организация мероприятий, разработка решений для киберспорта) Производство (товары для геймеров, кастомизация компьютеров)

Заявки принимаются до 5 июня 2024 года. Попасть на карту можно бесплатно.

Если ваш проект работает на российском рынке, то заполните простую форму по ссылке. Чтобы попасть на карту, компания должна соответствовать критериям:

продукт ориентирован (в том числе) на российскую аудиторию и доступен игрокам из России;

проект работает в одном из указанных направлений индустрии игр;

компания должна иметь «живой» сайт и работать по понятным/прозрачным правилам.

Посмотреть на другие карты от RB.RU можно здесь.

Обложка снегенерирована нейросетью Midjourney.