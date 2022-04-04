Марина Тугарова

Я хотела быть океанологом, но когда поступала в университет, девушек на эту специальность не брали, поскольку экспедиции могли длиться до года — считалось, что для женщин это слишком тяжелые условия. Поэтому мне пришлось выбрать морскую геологию. Для работы в этой области нужно было стать еще и литологом — заниматься изучением осадочных горных пород и процессов их образования. И хотя о работе в нефтедобыче я тогда и не думала, такие специалисты всегда были востребованы в нефтяной геологии. В результате так сложилось, что я решила связать свою жизнь именно с нефтяной отраслью. Выбрала ли я верный профессиональный путь? Да, я ежедневно получаю удовольствие от своей работы.
Мой функционал в компании — экспертиза осадочных объектов, а именно резервуаров, мест, где скапливаются углеводороды. Эта работа становится основой для создания концептуальных геологических моделей и важной частью построения комплексных 3D-моделей нефтегазовых месторождений. Это помогает нам определить, например, на каких территориях мы сможем добывать нефть.
В своей работе я больше всего ценю возможность много и долго путешествовать, в том числе в уникальные труднодоступные места, а также осмыслять глобальные планетарные явления и применять знания при решении конкретных практических задач.
Что позволяет достичь успеха в профессии? Для геолога принципиально важно совмещать знания, опыт с природной интуицией. Остальное — целеустремленность и трудолюбие.
Пять лет назад я стала доктором геолого-минералогических наук, защита диссертации прошла в МГУ. Моя научная работа посвящена исследованию карбонатных микробиолитов, то есть пород, которые образовались в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Докторская диссертация была написана довольно быстро, за полгода, но, конечно, этому предшествовали несколько лет полевых работ, получения аналитических данных, их интерпретации и осмысления результатов.
Еще я преподаю в ведущих российских вузах (МГУ, СПбГУ, РГУ, ТПУ) и участвую в образовательных проектах «Сириуса». Мои студенты — это моя главная профессиональная победа. Многие из них уже давно и успешно работают, в том числе в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти». Преподавание — очень интересная практика. Когда проводишь любую лекцию или тренинг, проверяешь себя на профессиональную зрелость. Если видишь любопытство аудитории, значит, твои знания актуальны.
Мой функционал в компании — экспертиза осадочных объектов, а именно резервуаров, мест, где скапливаются углеводороды. Эта работа становится основой для создания концептуальных геологических моделей и важной частью построения комплексных 3D-моделей нефтегазовых месторождений. Это помогает нам определить, например, на каких территориях мы сможем добывать нефть.
В своей работе я больше всего ценю возможность много и долго путешествовать, в том числе в уникальные труднодоступные места, а также осмыслять глобальные планетарные явления и применять знания при решении конкретных практических задач.
Что позволяет достичь успеха в профессии? Для геолога принципиально важно совмещать знания, опыт с природной интуицией. Остальное — целеустремленность и трудолюбие.
Пять лет назад я стала доктором геолого-минералогических наук, защита диссертации прошла в МГУ. Моя научная работа посвящена исследованию карбонатных микробиолитов, то есть пород, которые образовались в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Докторская диссертация была написана довольно быстро, за полгода, но, конечно, этому предшествовали несколько лет полевых работ, получения аналитических данных, их интерпретации и осмысления результатов.
Еще я преподаю в ведущих российских вузах (МГУ, СПбГУ, РГУ, ТПУ) и участвую в образовательных проектах «Сириуса». Мои студенты — это моя главная профессиональная победа. Многие из них уже давно и успешно работают, в том числе в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти». Преподавание — очень интересная практика. Когда проводишь любую лекцию или тренинг, проверяешь себя на профессиональную зрелость. Если видишь любопытство аудитории, значит, твои знания актуальны.
Главные мотиваторы, которые стимулируют меня на новые профессиональные свершения, — это, конечно, любовь к профессии и понимание ее красоты и значимости. Геолога вдохновляют уникальные месторождения. Например, очень интересная геология Восточной Сибири, резервуары углеводородов, которые находятся в самых древних на планете осадочных породах. Также уникальны объекты в кристаллическом фундаменте Западной Сибири, нетрадиционные коллекторы — баженовская свита и доманиковый горизонт. Разработка концептуальных моделей по этим месторождениям требует комплексных знаний из разных дисциплин и применения всего накопленного опыта.
Какие уроки я извлекла из профессиональной жизни? Во-первых, надо все время учиться: усложняются геологические объекты, меняются технологии, приоритеты и бизнес-подходы и многое другое. Во-вторых, сложные вопросы надо решать коллегиально: в дискуссиях рождается истина, или, по крайней мере, подход к ней становится более эффективным. Ну и в-третьих, важно сохранять открытый взгляд, не переставать удивляться и быть готовой к новому: природные процессы многообразны, и геология преподнесет нам еще много сюрпризов.
Какие уроки я извлекла из профессиональной жизни? Во-первых, надо все время учиться: усложняются геологические объекты, меняются технологии, приоритеты и бизнес-подходы и многое другое. Во-вторых, сложные вопросы надо решать коллегиально: в дискуссиях рождается истина, или, по крайней мере, подход к ней становится более эффективным. Ну и в-третьих, важно сохранять открытый взгляд, не переставать удивляться и быть готовой к новому: природные процессы многообразны, и геология преподнесет нам еще много сюрпризов.
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Наталия Рябцева
Марина ТугароваНаталия Рябцева