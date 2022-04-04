Марина Тугарова

Я хотела быть океанологом, но когда поступала в университет, девушек на эту специальность не брали, поскольку экспедиции могли длиться до года — считалось, что для женщин это слишком тяжелые условия. Поэтому мне пришлось выбрать морскую геологию. Для работы в этой области нужно было стать еще и литологом — заниматься изучением осадочных горных пород и процессов их образования. И хотя о работе в нефтедобыче я тогда и не думала, такие специалисты всегда были востребованы в нефтяной геологии. В результате так сложилось, что я решила связать свою жизнь именно с нефтяной отраслью. Выбрала ли я верный профессиональный путь? Да, я ежедневно получаю удовольствие от своей работы.



Мой функционал в компании — экспертиза осадочных объектов, а именно резервуаров, мест, где скапливаются углеводороды. Эта работа становится основой для создания концептуальных геологических моделей и важной частью построения комплексных 3D-моделей нефтегазовых месторождений. Это помогает нам определить, например, на каких территориях мы сможем добывать нефть.



В своей работе я больше всего ценю возможность много и долго путешествовать, в том числе в уникальные труднодоступные места, а также осмыслять глобальные планетарные явления и применять знания при решении конкретных практических задач.



Что позволяет достичь успеха в профессии? Для геолога принципиально важно совмещать знания, опыт с природной интуицией. Остальное — целеустремленность и трудолюбие.



Пять лет назад я стала доктором геолого-минералогических наук, защита диссертации прошла в МГУ. Моя научная работа посвящена исследованию карбонатных микробиолитов, то есть пород, которые образовались в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Докторская диссертация была написана довольно быстро, за полгода, но, конечно, этому предшествовали несколько лет полевых работ, получения аналитических данных, их интерпретации и осмысления результатов.



Еще я преподаю в ведущих российских вузах (МГУ, СПбГУ, РГУ, ТПУ) и участвую в образовательных проектах «Сириуса». Мои студенты — это моя главная профессиональная победа. Многие из них уже давно и успешно работают, в том числе в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти». Преподавание — очень интересная практика. Когда проводишь любую лекцию или тренинг, проверяешь себя на профессиональную зрелость. Если видишь любопытство аудитории, значит, твои знания актуальны.