На высоте технологий

Выбор будущей профессии у меня получился спонтанным — это была случайность, которой я буду благодарна всю жизнь. Я училась в физико-математическом классе и планировала заниматься математикой, даже поступила по результатам олимпиады на матмех в СПбГУ. Но один раз в нашей школе СПбГУ проводилась олимпиада по географии, и учитель отправил на нее меня и мою лучшую подругу. В результате я заняла первое место и получила приглашение поступить на геологический факультет. Уже во время обучения я поняла, что мне безумно нравится то, чем я занимаюсь, и эта любовь переросла в настоящее профессиональное увлечение.



На работе мне приходится решать много интересных задач. Так, несколько лет назад мы с коллегами оценивали потенциал двух нефтяных месторождений на Ближнем Востоке, в Иране. Проект мы должны были защищать в Тегеране перед руководством иранских государственных нефтяных компаний. Поскольку тогда я была главным геологом в команде, выступать перед иностранными партнерами пришлось мне. Было волнительно: мне казалось, что отношение к женщинам-инженерам в странах Ближнего Востока весьма специфическое.