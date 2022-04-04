На высоте технологий

5 историй о том, как женщины сегодня развивают высокотехнологичные компании
Первое воскресенье апреля — день геолога в России, и в честь него мы хотим рассказать о людях этой сферы, а еще сломать стереотип о том, что геологией занимаются исключительно мужчины. Поэтому мы пригласили женщин-геологов Научно-Технического Центра «Газпром нефти» и попросили их рассказать о своей работе. Среди наших героинь также есть специалисты, которые сегодня бок о бок работают с геологами, — это руководитель ИТ-проектов и руководитель технической политики компании.
Интервью
Выбор будущей профессии у меня получился спонтанным — это была случайность, которой я буду благодарна всю жизнь. Я училась в физико-математическом классе и планировала заниматься математикой, даже поступила по результатам олимпиады на матмех в СПбГУ. Но один раз в нашей школе СПбГУ проводилась олимпиада по географии, и учитель отправил на нее меня и мою лучшую подругу. В результате я заняла первое место и получила приглашение поступить на геологический факультет. Уже во время обучения я поняла, что мне безумно нравится то, чем я занимаюсь, и эта любовь переросла в настоящее профессиональное увлечение.
На работе мне приходится решать много интересных задач. Так, несколько лет назад мы с коллегами оценивали потенциал двух нефтяных месторождений на Ближнем Востоке, в Иране. Проект мы должны были защищать в Тегеране перед руководством иранских государственных нефтяных компаний. Поскольку тогда я была главным геологом в команде, выступать перед иностранными партнерами пришлось мне. Было волнительно: мне казалось, что отношение к женщинам-инженерам в странах Ближнего Востока весьма специфическое.
На работе мне приходится решать много интересных задач. Так, несколько лет назад мы с коллегами оценивали потенциал двух нефтяных месторождений на Ближнем Востоке, в Иране. Проект мы должны были защищать в Тегеране перед руководством иранских государственных нефтяных компаний. Поскольку тогда я была главным геологом в команде, выступать перед иностранными партнерами пришлось мне. Было волнительно: мне казалось, что отношение к женщинам-инженерам в странах Ближнего Востока весьма специфическое.
Мария Кунцевич
эксперт-геолог Научно-Технического Центра «Газпром нефти»
Я хотела быть океанологом, но когда поступала в университет, девушек на эту специальность не брали, поскольку экспедиции могли длиться до года — считалось, что для женщин это слишком тяжелые условия. Поэтому мне пришлось выбрать морскую геологию. Для работы в этой области нужно было стать еще и литологом — заниматься изучением осадочных горных пород и процессов их образования. И хотя о работе в нефтедобыче я тогда и не думала, такие специалисты всегда были востребованы в нефтяной геологии. В результате так сложилось, что я решила связать свою жизнь именно с нефтяной отраслью. Выбрала ли я верный профессиональный путь? Да, я ежедневно получаю удовольствие от своей работы.
Мой функционал в компании — экспертиза осадочных объектов, а именно резервуаров, мест, где скапливаются углеводороды. Эта работа становится основой для создания концептуальных геологических моделей и важной частью построения комплексных 3D-моделей нефтегазовых месторождений. Это помогает нам определить, например, на каких территориях мы сможем добывать нефть.
Мой функционал в компании — экспертиза осадочных объектов, а именно резервуаров, мест, где скапливаются углеводороды. Эта работа становится основой для создания концептуальных геологических моделей и важной частью построения комплексных 3D-моделей нефтегазовых месторождений. Это помогает нам определить, например, на каких территориях мы сможем добывать нефть.
Марина Тугарова
ведущий эксперт-геолог Научно-Технического Центра «Газпром нефти»
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2004 году переехала в Австралию для учебы в колледже. После его окончания поступила в Австралийский национальный университет изучать аэрокосмический инжиниринг и математику. Я всю жизнь развиваюсь в физико-математических науках и всегда знала, что хочу быть инженером. Оставалось выбрать только направление, но оно нашло меня само: на аэрокосмический инжиниринг был самый большой конкурс и наиболее продвинутая математическая программа.
После обучения в Австралии я перевелась в университет Эдинбурга в Шотландии. Там я окончила магистратуру по механико-машиностроению и менеджменту и поехала работать в физическую лабораторию университета L’Ecole Normale Superieure в Париже. Я исследовала воду при отрицательном давлении и формировала гипотезы и эксперименты по созданию синтетических деревьев. Отрицательное давление — это когда в закрытой области давление ниже, чем в области вокруг нее. Например, возьмите шприц и наберите в него воду, закройте его и потяните за рычаг, попытавшись прибор вытянуть, — вы создали отрицательное давление воды.
После обучения в Австралии я перевелась в университет Эдинбурга в Шотландии. Там я окончила магистратуру по механико-машиностроению и менеджменту и поехала работать в физическую лабораторию университета L’Ecole Normale Superieure в Париже. Я исследовала воду при отрицательном давлении и формировала гипотезы и эксперименты по созданию синтетических деревьев. Отрицательное давление — это когда в закрытой области давление ниже, чем в области вокруг нее. Например, возьмите шприц и наберите в него воду, закройте его и потяните за рычаг, попытавшись прибор вытянуть, — вы создали отрицательное давление воды.
Вероника Филимонова
руководитель проекта по технической политике Научно-Технического Центра «Газпром нефти»
Джулия Заграновская
Мой приход в профессию определил случай. Я сначала хотела быть музыкантом, потом — математиком. Когда подавала документы в приемную комиссию Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, решила посмотреть и на
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт.
Зашла в фойе, увидела макет буровой. Он был весь в огоньках, такой красивый. Еще приехали студенты с практики — счастливые, загорелые. Стало так интересно, что решила учиться на геолога. Так и поступила, родители были рады моему решению.
В Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» мне приходится работать с очень разными проектами, например, с Приразломным месторождением на шельфе Печорского моря — это первый проект в Арктике, где добыча нефти ведется со стационарной платформы.
Все свои проекты я люблю, так как с ними проживаю определенные отрезки жизни. Они будто становятся членами семьи. Потом, когда проекты переходят на следующий этап развития, я чуть-чуть за ними наблюдаю и, конечно, горжусь.
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт.
Зашла в фойе, увидела макет буровой. Он был весь в огоньках, такой красивый. Еще приехали студенты с практики — счастливые, загорелые. Стало так интересно, что решила учиться на геолога. Так и поступила, родители были рады моему решению.
В Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» мне приходится работать с очень разными проектами, например, с Приразломным месторождением на шельфе Печорского моря — это первый проект в Арктике, где добыча нефти ведется со стационарной платформы.
Все свои проекты я люблю, так как с ними проживаю определенные отрезки жизни. Они будто становятся членами семьи. Потом, когда проекты переходят на следующий этап развития, я чуть-чуть за ними наблюдаю и, конечно, горжусь.
эксперт по оценке запасов Научно-Технического Центра «Газпром нефти»
Я окончила Омский государственный университет по специальности «Химия». К моменту окончания университета я поняла, что хочу получить больше знаний и работу, которая позволит мне обеспечивать себя. Поэтому я поступила Heriot Watt — совместный проект Британского университета и Томского Политеха — на программу «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». После университета я попала в Научно-Технический Центр «Газпром нефти», где начала работать по направлению «Геологоразведочные работы».
Так получается, что каждые три-четыре года я меняю направления своей деятельности. Когда я занималась геологией и разработкой месторождений, мне предложили возглавить развитие партнерства с крупной технологической компанией. Мы запустили несколько проектов с ИТ-составляющей, и я стала руководить одним из них. Так случился мой переход в сферу ИТ. Сейчас я работаю руководителем по развитию ИТ-продуктов. Вместе с командой мы разрабатываем информационные решения и программное обеспечение.
Так получается, что каждые три-четыре года я меняю направления своей деятельности. Когда я занималась геологией и разработкой месторождений, мне предложили возглавить развитие партнерства с крупной технологической компанией. Мы запустили несколько проектов с ИТ-составляющей, и я стала руководить одним из них. Так случился мой переход в сферу ИТ. Сейчас я работаю руководителем по развитию ИТ-продуктов. Вместе с командой мы разрабатываем информационные решения и программное обеспечение.
Оксана Осмоналиева
руководитель по развитию IT-проектов Научно-Технического Центра «Газпром нефти»
Наталия Рябцева
На высоте технологийНаталия Рябцева