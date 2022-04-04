Джулия Заграновская

Мой приход в профессию определил случай. Я сначала хотела быть музыкантом, потом — математиком. Когда подавала документы в приемную комиссию Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, решила посмотреть и на Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт.



Зашла в фойе, увидела макет буровой. Он был весь в огоньках, такой красивый. Еще приехали студенты с практики — счастливые, загорелые. Стало так интересно, что решила учиться на геолога. Так и поступила, родители были рады моему решению.



В Научно-Техническом Центре «Газпром нефти» мне приходится работать с очень разными проектами, например, с Приразломным месторождением на шельфе Печорского моря — это первый проект в Арктике, где добыча нефти ведется со стационарной платформы.



Все свои проекты я люблю, так как с ними проживаю определенные отрезки жизни. Они будто становятся членами семьи. Потом, когда проекты переходят на следующий этап развития, я чуть-чуть за ними наблюдаю и, конечно, горжусь.



Сейчас бурно развиваются проекты по беспилотным технологиям. Они нашли свое применение в поиске мест для бурения скважин на сланцевых залежах нефти. Ранее это требовало дорогостоящих сейсмических методов, поскольку сланцевая нефтедобыча — процесс с большими затратами и технологическими усилиями в отличие от извлечения традиционной нефти.