Вероника Филимонова

Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2004 году переехала в Австралию для учебы в колледже. После его окончания поступила в Австралийский национальный университет изучать аэрокосмический инжиниринг и математику. Я всю жизнь развиваюсь в физико-математических науках и всегда знала, что хочу быть инженером. Оставалось выбрать только направление, но оно нашло меня само: на аэрокосмический инжиниринг был самый большой конкурс и наиболее продвинутая математическая программа.
После обучения в Австралии я перевелась в университет Эдинбурга в Шотландии. Там я окончила магистратуру по механико-машиностроению и менеджменту и поехала работать в физическую лабораторию университета L’Ecole Normale Superieure в Париже. Я исследовала воду при отрицательном давлении и формировала гипотезы и эксперименты по созданию синтетических деревьев. Отрицательное давление — это когда в закрытой области давление ниже, чем в области вокруг нее. Например, возьмите шприц и наберите в него воду, закройте его и потяните за рычаг, попытавшись прибор вытянуть, — вы создали отрицательное давление воды.
Деревья, когда вытягивают воду из почвы, с помощью мембран делают то же самое. Синтетическое же дерево собирает парниковые газы на сорбент, очищает и выводит углекислый газ, а затем высвобождает его. Я поменяла направление своей работы, поскольку физическое применение синтетических деревьев сводится к аэрокосмической отрасли: принцип синтетического дерева позволяет облегчить истребитель и упростить систему охлаждения.
Спустя год переехала в Лондон и начала работать в сфере технологического консалтинга в нефтегазовой отрасли, чтобы набраться опыта работы в Великобритании. Мне удалось поработать над проектами для крупных международных компаний и близко познакомиться с нефтегазовой отраслью и ее особенностями.
Мне всегда хотелось вернуться домой, поэтому совместными усилиями мы с коллегами решили попробовать развить бизнес в России и зашли на несколько тендеров к нефтяным компаниям, включая «Газпром нефть». Мы выиграли некоторые из них и успешно реализовали все проекты. На одном из проектов руководитель из «Газпром нефти» предложил мне работу — так я попала в компанию.
После обучения в Австралии я перевелась в университет Эдинбурга в Шотландии. Там я окончила магистратуру по механико-машиностроению и менеджменту и поехала работать в физическую лабораторию университета L’Ecole Normale Superieure в Париже. Я исследовала воду при отрицательном давлении и формировала гипотезы и эксперименты по созданию синтетических деревьев. Отрицательное давление — это когда в закрытой области давление ниже, чем в области вокруг нее. Например, возьмите шприц и наберите в него воду, закройте его и потяните за рычаг, попытавшись прибор вытянуть, — вы создали отрицательное давление воды.
Деревья, когда вытягивают воду из почвы, с помощью мембран делают то же самое. Синтетическое же дерево собирает парниковые газы на сорбент, очищает и выводит углекислый газ, а затем высвобождает его. Я поменяла направление своей работы, поскольку физическое применение синтетических деревьев сводится к аэрокосмической отрасли: принцип синтетического дерева позволяет облегчить истребитель и упростить систему охлаждения.
Спустя год переехала в Лондон и начала работать в сфере технологического консалтинга в нефтегазовой отрасли, чтобы набраться опыта работы в Великобритании. Мне удалось поработать над проектами для крупных международных компаний и близко познакомиться с нефтегазовой отраслью и ее особенностями.
Мне всегда хотелось вернуться домой, поэтому совместными усилиями мы с коллегами решили попробовать развить бизнес в России и зашли на несколько тендеров к нефтяным компаниям, включая «Газпром нефть». Мы выиграли некоторые из них и успешно реализовали все проекты. На одном из проектов руководитель из «Газпром нефти» предложил мне работу — так я попала в компанию.
Моя карьера в «Газпром нефти» началась в 2013 году с должности руководителя направления. Мне нужно было сформировать технологическую стратегию компании и настроить операционную модель работы с технологиями. Самый крупный проект, в котором я участвовала, — это создание системы технологического менеджмента. Это конвейер, позволяющий управлять технологическим развитием, формировать вызовы, искать, развивать и внедрять новые технологии в компании — целая комплексная система.
Руководитель должен обладать широким видением, логическими способностями, умением убеждать и договариваться, интуицией, способностью взвешенно управлять рисками — и неважно, идет речь о мужчине или о женщине.
Я всегда с большим энтузиазмом берусь за новое. И чем менее проработано направление, чем более абстрактно звучит задача, тем больше возможностей я вижу для творчества и достижения результата — это ли не вдохновение?
Люди с большим опытом в индустрии говорят, что в крупных компаниях ты просто винтик и что система не перестанет работать без тебя. На самом деле каждый из нас помогает бизнесу двигаться к цели — мы все не набор винтиков, а целостная система, где каждый имеет свою уникальную ценность. В сердце этой системы стоит развитие и мотивация наших команд. Вкладывая в развитие, мы получаем отдачу, которая зачастую в десятки раз превосходит инвестиции. Этим нельзя пренебрегать, ведь иначе ценность, создаваемая отдельными гениями, будет сводиться к нулю.
Руководитель должен обладать широким видением, логическими способностями, умением убеждать и договариваться, интуицией, способностью взвешенно управлять рисками — и неважно, идет речь о мужчине или о женщине.
Я всегда с большим энтузиазмом берусь за новое. И чем менее проработано направление, чем более абстрактно звучит задача, тем больше возможностей я вижу для творчества и достижения результата — это ли не вдохновение?
Люди с большим опытом в индустрии говорят, что в крупных компаниях ты просто винтик и что система не перестанет работать без тебя. На самом деле каждый из нас помогает бизнесу двигаться к цели — мы все не набор винтиков, а целостная система, где каждый имеет свою уникальную ценность. В сердце этой системы стоит развитие и мотивация наших команд. Вкладывая в развитие, мы получаем отдачу, которая зачастую в десятки раз превосходит инвестиции. Этим нельзя пренебрегать, ведь иначе ценность, создаваемая отдельными гениями, будет сводиться к нулю.
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Наталия Рябцева
Вероника ФилимоноваНаталия Рябцева