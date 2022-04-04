Вероника Филимонова

Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2004 году переехала в Австралию для учебы в колледже. После его окончания поступила в Австралийский национальный университет изучать аэрокосмический инжиниринг и математику. Я всю жизнь развиваюсь в физико-математических науках и всегда знала, что хочу быть инженером. Оставалось выбрать только направление, но оно нашло меня само: на аэрокосмический инжиниринг был самый большой конкурс и наиболее продвинутая математическая программа.



После обучения в Австралии я перевелась в университет Эдинбурга в Шотландии. Там я окончила магистратуру по механико-машиностроению и менеджменту и поехала работать в физическую лабораторию университета L’Ecole Normale Superieure в Париже. Я исследовала воду при отрицательном давлении и формировала гипотезы и эксперименты по созданию синтетических деревьев. Отрицательное давление — это когда в закрытой области давление ниже, чем в области вокруг нее. Например, возьмите шприц и наберите в него воду, закройте его и потяните за рычаг, попытавшись прибор вытянуть, — вы создали отрицательное давление воды.



Деревья, когда вытягивают воду из почвы, с помощью мембран делают то же самое. Синтетическое же дерево собирает парниковые газы на сорбент, очищает и выводит углекислый газ, а затем высвобождает его. Я поменяла направление своей работы, поскольку физическое применение синтетических деревьев сводится к аэрокосмической отрасли: принцип синтетического дерева позволяет облегчить истребитель и упростить систему охлаждения.



Спустя год переехала в Лондон и начала работать в сфере технологического консалтинга в нефтегазовой отрасли, чтобы набраться опыта работы в Великобритании. Мне удалось поработать над проектами для крупных международных компаний и близко познакомиться с нефтегазовой отраслью и ее особенностями.



Мне всегда хотелось вернуться домой, поэтому совместными усилиями мы с коллегами решили попробовать развить бизнес в России и зашли на несколько тендеров к нефтяным компаниям, включая «Газпром нефть». Мы выиграли некоторые из них и успешно реализовали все проекты. На одном из проектов руководитель из «Газпром нефти» предложил мне работу — так я попала в компанию.