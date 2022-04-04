Оксана Османалиева

Я окончила Омский государственный университет по специальности «Химия». К моменту окончания университета я поняла, что хочу получить больше знаний и работу, которая позволит мне обеспечивать себя. Поэтому я поступила Heriot Watt — совместный проект Британского университета и Томского Политеха — на программу «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». После университета я попала в Научно-Технический Центр «Газпром нефти», где начала работать по направлению «Геологоразведочные работы».
Так получается, что каждые три-четыре года я меняю направления своей деятельности. Когда я занималась геологией и разработкой месторождений, мне предложили возглавить развитие партнерства с крупной технологической компанией. Мы запустили несколько проектов с ИТ-составляющей, и я стала руководить одним из них. Так случился мой переход в сферу ИТ. Сейчас я работаю руководителем по развитию ИТ-продуктов. Вместе с командой мы разрабатываем информационные решения и программное обеспечение.
ИТ-область в большей степени считается «мужским» направлением, но в последние годы я встречаю все больше талантливых девушек-разработчиков, исследователей, специалистов в машинном обучении, лидеров проектов, которые успешно себя реализуют здесь, так как сфера ИТ очень многогранна. Например, половина сотрудников моего отдела — это девушки.
Наша команда была одной из первых в «Газпром нефти», кто запустил проект на базе машинного обучения по созданию интеллектуальных помощников. Например, сейчас мы работаем над созданием интеллектуального помощника для одного из наших производственных предприятий. Он будет подбирать технологии для увеличения экономических показателей, и это позволит находить самые эффективные методы обеспечения наибольшей добычи на месторождениях.
Так получается, что каждые три-четыре года я меняю направления своей деятельности. Когда я занималась геологией и разработкой месторождений, мне предложили возглавить развитие партнерства с крупной технологической компанией. Мы запустили несколько проектов с ИТ-составляющей, и я стала руководить одним из них. Так случился мой переход в сферу ИТ. Сейчас я работаю руководителем по развитию ИТ-продуктов. Вместе с командой мы разрабатываем информационные решения и программное обеспечение.
ИТ-область в большей степени считается «мужским» направлением, но в последние годы я встречаю все больше талантливых девушек-разработчиков, исследователей, специалистов в машинном обучении, лидеров проектов, которые успешно себя реализуют здесь, так как сфера ИТ очень многогранна. Например, половина сотрудников моего отдела — это девушки.
Наша команда была одной из первых в «Газпром нефти», кто запустил проект на базе машинного обучения по созданию интеллектуальных помощников. Например, сейчас мы работаем над созданием интеллектуального помощника для одного из наших производственных предприятий. Он будет подбирать технологии для увеличения экономических показателей, и это позволит находить самые эффективные методы обеспечения наибольшей добычи на месторождениях.
Наши разработки позволяют сохранять многолетний экспертный опыт работы коллег по направлениям геологии, разработки и бурения, который доступен каждому сотруднику компании 24/7. Проще говоря, мы консервируем опыт, необходимый для реализации наших сложных проектов.
В своей работе я больше всего ценю самостоятельность, возможность постоянного развития, широкий круг общения. Какой навык помогает достичь успеха в профессии? На мой взгляд, это упорство в достижении целей.
На мое карьерное становление повлияли два урока: во-первых, каждая неудача — это новые возможности для развития, во-вторых, любую сложную задачу можно решить с помощью коммуникации.
На победы и профессиональные успехи меня вдохновляет проектная команда, с которой я работаю, и видение конечного результата: я чувствую себя неким строителем, который создает дом из кирпичей, а потом в нем живут люди. Безусловно, это приносит мне огромное моральное удовлетворение.
Также я всегда стараюсь обогащать свой круг общения. Мне с этим везет: в моей жизни всегда появляются люди, на которых хочется равняться. Я смотрю на их человеческие и профессиональные качества, на принятые решения и на многое другое, стараюсь перенимать все лучшее, учиться вместе с ними. Мое близкое окружение меня очень вдохновляет и является примером для меня.
В своей работе я больше всего ценю самостоятельность, возможность постоянного развития, широкий круг общения. Какой навык помогает достичь успеха в профессии? На мой взгляд, это упорство в достижении целей.
На мое карьерное становление повлияли два урока: во-первых, каждая неудача — это новые возможности для развития, во-вторых, любую сложную задачу можно решить с помощью коммуникации.
На победы и профессиональные успехи меня вдохновляет проектная команда, с которой я работаю, и видение конечного результата: я чувствую себя неким строителем, который создает дом из кирпичей, а потом в нем живут люди. Безусловно, это приносит мне огромное моральное удовлетворение.
Также я всегда стараюсь обогащать свой круг общения. Мне с этим везет: в моей жизни всегда появляются люди, на которых хочется равняться. Я смотрю на их человеческие и профессиональные качества, на принятые решения и на многое другое, стараюсь перенимать все лучшее, учиться вместе с ними. Мое близкое окружение меня очень вдохновляет и является примером для меня.
Эта публикация является частью специального проекта.
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Наталия Рябцева
Оксана ОсманалиеваНаталия Рябцева