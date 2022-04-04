Оксана Османалиева

Я окончила Омский государственный университет по специальности «Химия». К моменту окончания университета я поняла, что хочу получить больше знаний и работу, которая позволит мне обеспечивать себя. Поэтому я поступила Heriot Watt — совместный проект Британского университета и Томского Политеха — на программу «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». После университета я попала в Научно-Технический Центр «Газпром нефти», где начала работать по направлению «Геологоразведочные работы».



Так получается, что каждые три-четыре года я меняю направления своей деятельности. Когда я занималась геологией и разработкой месторождений, мне предложили возглавить развитие партнерства с крупной технологической компанией. Мы запустили несколько проектов с ИТ-составляющей, и я стала руководить одним из них. Так случился мой переход в сферу ИТ. Сейчас я работаю руководителем по развитию ИТ-продуктов. Вместе с командой мы разрабатываем информационные решения и программное обеспечение.



ИТ-область в большей степени считается «мужским» направлением, но в последние годы я встречаю все больше талантливых девушек-разработчиков, исследователей, специалистов в машинном обучении, лидеров проектов, которые успешно себя реализуют здесь, так как сфера ИТ очень многогранна. Например, половина сотрудников моего отдела — это девушки.



Наша команда была одной из первых в «Газпром нефти», кто запустил проект на базе машинного обучения по созданию интеллектуальных помощников. Например, сейчас мы работаем над созданием интеллектуального помощника для одного из наших производственных предприятий. Он будет подбирать технологии для увеличения экономических показателей, и это позволит находить самые эффективные методы обеспечения наибольшей добычи на месторождениях.