Москва гостеприимная:

Москва остается одним из самых популярных внутренних туристических направлений у россиян. И кажется, работникам столичной туриндустрии можно

не прилагать дополнительные усилия, чтобы привлекать туристов. Однако запросы клиентов меняются, меняются и условия работы в нынешних обстоятельствах: например, продвигаться привычными способами сейчас затруднительно. Встает вопрос: как при всем при этом быть эффективными?



Moscow Travel Hub подготовил гайды для гидов-экскурсоводов и переводчиков, организаторов деловых поездок, туристических агентств и объектов показа с советами по работе с клиентами, продвижению, выстраиванию команды и не только. Они помогут представителям столичной туриндустрии адаптироваться к новым условиям и найти точки роста бизнеса.