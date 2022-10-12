rb.ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Москва остается одним из самых популярных внутренних туристических направлений у россиян. И кажется, работникам столичной туриндустрии можно
не прилагать дополнительные усилия, чтобы привлекать туристов. Однако запросы клиентов меняются, меняются и условия работы в нынешних обстоятельствах: например, продвигаться привычными способами сейчас затруднительно. Встает вопрос: как при всем при этом быть эффективными?

Moscow Travel Hub подготовил гайды для гидов-экскурсоводов и переводчиков, организаторов деловых поездок, туристических агентств и объектов показа с советами по работе с клиентами, продвижению, выстраиванию команды и не только. Они помогут представителям столичной туриндустрии адаптироваться к новым условиям и найти точки роста бизнеса.


Москва гостеприимная:
как сегодня работать
И РАЗВИВАТЬСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
СТОЛИЧНОЙ
ТУРИНДУСТРИИ

Moscow Travel Hub — экосистема проектов, объединяющих представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы.

В рамках хаба происходит регулярный обмен контактами и создание коллабораций, обсуждаются актуальные новости, поддерживаются новые проекты в сфере туризма и создаются технические и маркетинговые решения для развития Москвы как ведущей туристической дестинации. Проект призван создавать и развивать туристическое сообщество для максимально эффективного взаимодействия между городом и бизнесом.
Лонгрид
Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
Как российские MICE - операторы справляются с новыми вызовами
Лонгрид
Партнеры
На каникулы — в Москву: как столичным туроператорам создавать и продвигать туры мечты
© RB.RU
Партнерский материал
Поделиться:
Наталия Рябцева
Москва гостеприимная