Москва остается одним из самых популярных внутренних туристических направлений у россиян. И кажется, работникам столичной туриндустрии можно
не прилагать дополнительные усилия, чтобы привлекать туристов. Однако запросы клиентов меняются, меняются и условия работы в нынешних обстоятельствах: например, продвигаться привычными способами сейчас затруднительно. Встает вопрос: как при всем при этом быть эффективными?
Moscow Travel Hub подготовил гайды для гидов-экскурсоводов и переводчиков, организаторов деловых поездок, туристических агентств и объектов показа с советами по работе с клиентами, продвижению, выстраиванию команды и не только. Они помогут представителям столичной туриндустрии адаптироваться к новым условиям и найти точки роста бизнеса.
не прилагать дополнительные усилия, чтобы привлекать туристов. Однако запросы клиентов меняются, меняются и условия работы в нынешних обстоятельствах: например, продвигаться привычными способами сейчас затруднительно. Встает вопрос: как при всем при этом быть эффективными?
Moscow Travel Hub подготовил гайды для гидов-экскурсоводов и переводчиков, организаторов деловых поездок, туристических агентств и объектов показа с советами по работе с клиентами, продвижению, выстраиванию команды и не только. Они помогут представителям столичной туриндустрии адаптироваться к новым условиям и найти точки роста бизнеса.
Москва гостеприимная:
как сегодня работать
И РАЗВИВАТЬСЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
СТОЛИЧНОЙ
ТУРИНДУСТРИИ
Moscow Travel Hub — экосистема проектов, объединяющих представителей индустрии туризма и гостеприимства Москвы.
В рамках хаба происходит регулярный обмен контактами и создание коллабораций, обсуждаются актуальные новости, поддерживаются новые проекты в сфере туризма и создаются технические и маркетинговые решения для развития Москвы как ведущей туристической дестинации. Проект призван создавать и развивать туристическое сообщество для максимально эффективного взаимодействия между городом и бизнесом.
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Партнерский материал
Партнерский материал
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Наталия Рябцева
Москва гостеприимнаяНаталия Рябцева