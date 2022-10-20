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Ликбез по роуд-шоу для турбизнеса

Истории
Варвара Краснова
Варвара Краснова

Журналист и автор RB.RU

Ирина Печёрская

В 2019 году Комитет по туризму города Москвы запустил роуд-шоу — бесплатные офлайн (а с 2020-го и онлайн) встречи российских и зарубежных туркомпаний, где можно найти партнеров, продемонстрировать потенциал столицы и понять, как адаптироваться под современные ожидания туристов.

Как принять участие, какую пользу мероприятия приносят компаниям — ответы на эти и другие популярные вопросы подготовили RB.RU с Юлией Сюндюковой, руководителем международных проектов АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы».

Ликбез по роуд-шоу для турбизнеса

Юлия Сюндюкова, руководитель международных проектов АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы»

Как выглядит роуд-шоу?

Как офлайн, так и цифровое роуд-шоу состоит из нескольких частей: общей презентации туристического потенциала Москвы; выступлений отраслевых экспертов на темы гастрономии, моды и прочих областей гостеприимства; индивидуальных 15-минутных переговоров между представителями зарубежной и московской туротрасли. 

В онлайн-формате вся коммуникация проводится на портале discovermoscow.info, в офлайне под мероприятия арендуют конференц-залы. 

Все мероприятие длится около пяти часов. 

 

 

Кому подходит такой формат?

Со стороны московской туротрасли в роуд-шоу участвуют все, кому интересны зарубежные туристы: средства размещения, объекты показа, туроператоры, авиакомпании, организаторы MICE-мероприятий, отраслевые туристические ассоциации. Присутствуют и журналисты.

Со стороны зарубежных партнеров обычно присоединяются представители корпоративного бизнеса, туристических и MICE-операторов, байеров и отраслевых организаций.

 

Какой эффект от мероприятия? 

Роуд-шоу проходит под девизом «сегодня деловые встречи — завтра туристы». Другими словами, такое событие помогает представить миру новые турпродукты, рассказать о своем представительстве, понять потребности партнеров, привлечь клиентов и инвестиции — и в итоге повысить лояльность к московскому направлению.

На практике участники получают теплую контактную базу и живое общение с зарубежными экспертами. Благодаря этому развиваются деловые отношения между странами: так, за 2021 год участники роуд-шоу подписали больше 300 соглашений и получили 5 тыс. конкретных коммерческих предложений. Растет и выручка: один из участников цифрового роуд-шоу для стран Ближнего Востока смог привезти в Москву около 150 туристов и заработать 25 млн руб. 

 

Как прошли предыдущие роуд-шоу?

Первое цифровое роуд-шоу прошло 23 июня 2020 года: московские специалисты общались с коллегами из стран Персидского залива. Участники провели больше 170 онлайн-встреч с примерно 100 представителями туриндустрии ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и других государств региона. Как результат, игроки смогли быстрее адаптироваться к пожеланиям путешественников, изменившимся после начала пандемии — например, перестроить пространство с учетом безопасного расстояния, оснастить заведения аппаратами для дезинфекции и тепловизорами и так далее.

За 2021 год организовали десять онлайн-конференций с представителями Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии, Германии, Сингапура, Таиланда, Италии, Испании, Франции, Монако, Франции и стран Бенилюкс. В общей сложности в мероприятиях приняли участие около 2 тыс. зарубежных и 500 московских участников, и они провели 4,5 тыс. онлайн-переговоров.

С 2022-го возобновили и офлайн-мероприятия. За первое полугодие уже состоялись 5 выездных роуд-шоу: в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Индии и ОАЭ. Их посетили 832 зарубежных представительства и 124 российских компаний — а индивидуальных встреч было больше 4,8 тыс. Многие участники до сих пор ведут переговоры и прорабатывают поездки в Москву. 

 

 

 

Когда следующие роуд-шоу?

Следующие цифровые роуд-шоу пройдут в ноябре: сначала совместно с китайскими туристическими компаниями, затем с игроками из Латинской Америки.

 

Кто может принять участие?

Поучаствовать может каждый представитель туротрасли Москвы, подавший заявку. 

Важно, чтобы интерес к зарубежным партнерствам был подкреплен: к примеру, сайтом на английском языке, англоговорящими менеджерами, готовностью адаптировать презентационные материалы.

Участие для российского бизнеса бесплатно — за исключением расходов на командировки в рамках выездных роуд-шоу. Число мест ограничено только для офлайн-встреч.

 

Как подать заявку на участие в роуд-шоу?

Заявочная кампания на цифровые роуд-шоу проходит в начале года, на офлайн — за три-четыре месяца до начала мероприятия.

Вот пошаговая инструкция в рамках заявочной кампании: 

  1. Пройти регистрацию на портале discovermoscow.info.
  2. Заполнить заявочную форму в личном кабинете.
  3. Распечатать заполненную форму.
  4. Подписать уполномоченным лицом, заверить печатью компании и отсканировать.
  5. Отсканированный документ загрузить в соответствующее поле в личном кабинете.
  6. Дождаться фидбэка от менеджеров.

Если же хотите подключиться к цифровым роуд-шоу этого года (Китай и Латинская Америка), следуйте этому алгоритму: 

  1. Пройти регистрацию на портале discovermoscow.info.
  2. Заполнить заявочную форму в личном кабинете.
  3. Дождаться фидбэка от менеджеров.

Фото на обложке и в тексте предоставлены пресс-службой Комитета по туризму города Москвы

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