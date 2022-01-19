Оригинал или «клон»

Вот мы и убедились, что ни один, даже лучший, «клон» не сможет сравниться с оригинальным картриджем по уровню качества печати. Кроме того, использование неоригинальных расходных материалов приводит к дополнительным скрытым расходам, и в итоге стоимость владения принтером увеличивается.

Помимо дополнительных затрат на электричество, перерасход бумаги и прочего в самом неблагоприятном случае использование сторонних картриджей может привести к поломке принтера, а это — дополнительные траты на ремонт или покупку нового устройства и простой в работе.

Чтобы исключить все эти риски, нужно использовать оригинальные расходные материалы. Тонеры и чернила HP устойчивы к свету, воде, маркерам и могут сохранять первоначальный внешний вид отпечатка на протяжении долгих лет.

оригинальные расходные материалы HP оснащены специальными чипами с микропрограммным обеспечением, которые гарантируют их надежность и устойчивость к взлому, что особенно актуально в наше время, когда кибрепреступники ищут любую точку входа в домашнюю или корпоративную сеть. Не дайте кибермошенникам возможность проникнуть к вам через безобидное устройство печати. Толькорасходные материалы HP оснащены специальными чипами с микропрограммным обеспечением, которые гарантируют их надежность и устойчивость к взлому, что особенно актуально в наше время, когда кибрепреступники ищут любую точку входа в домашнюю или корпоративную сеть. Не дайте кибермошенникам возможность проникнуть к вам через безобидное устройство печати.

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