Обучение сотрудников с прицелом на бизнес-результат:что такое индивидуальный план развития

90% — рост продуктивности;

90% — развитие персонала;

86% — удержание сотрудников;

85% — развитие организации;

83% — развитие корпоративной культуры;

83% — привлечение новых сотрудников.

HR-менеджеры, принявшие участие в исследовании The State of L&D in 2022 , отмечают следующие преимущества обучения сотрудников: