Обучение сотрудников с прицелом на бизнес-результат:что такое индивидуальный план развития

Крупные российские компании в среднем тратят на обучение персонала до 557 млн рублей в год — 1,3% от ФОТ. По прогнозам, на фоне дефицита компетенций на рынке труда эти затраты будут только расти. А в случае внедрения ИПР
есть риск, что инвестиции в развитие сотрудника не окупятся. Например, обучение может не дать ожидаемого эффекта или специалист уволится до того, как докажет свою ценность в новой роли. Поэтому разберём, когда применение индивидуального плана действительно оправдано:
- Удержание ключевых сотрудников. В условиях кадрового дефицита важно сохранять ценных специалистов — ИПР даёт им ясные перспективы роста внутри компании, повышая шансы на их удержание.
- Рост или масштабирование бизнеса. Компания выходит на новые рынки, запускает дополнительные направления — возникает потребность в подготовке кадров, способных поддержать рост.
- Цифровая трансформация. Внедрение технологий влечёт за собой глобальную перестройку бизнеса — ИПР позволяет безболезненно адаптировать сотрудников к изменениям.
- Снижение эффективности. При падении KPI индивидуальный план помогает сотрудникам своевременно развить критически важные навыки для продуктивной работы.