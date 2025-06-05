Обучение сотрудников с прицелом на бизнес-результат:что такое индивидуальный план развития

Индивидуальный план развития можно сравнить с дорожной картой проекта. Только в центре внимания здесь — профессиональный рост сотрудника, а не разработка мобильного приложения или запуск стартапа.



Формально это документ, в котором прописывают цели обучения конкретного человека, пути их достижения, сроки и критерии оценки результата. В его разработке участвуют сам сотрудник, его руководитель и HR-специалист, который координирует процесс.



При составлении плана учитывают текущий уровень квалификации работника, его карьерные цели и — что важно — потребности компании. Как и любой инструмент, ИПР прежде всего служит интересам бизнеса. Поэтому от того, какие цели перед ним стоят, будет зависеть и направленность обучения сотрудника. Тем не менее от внедрения индивидуального профессионального плана выигрывают все.