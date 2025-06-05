Как составить ИПР — пошаговая инструкция

Сегодня компании из разных отраслей создают и реализуют индивидуальные планы развития по-своему. Одни привыкли использовать Excel-таблицы, другие — PDF-файлы. В некоторых организациях информацию по планам развития передают через чаты, письма и разрозненные документы, а прогресс HR фиксирует вручную. В результате — много рутинной работы, отсутствие прозрачности и сложности с масштабированием.
Чтобы решить эти проблемы и сделать управление ИПР эффективным, команда iSpring разработала модуль «Планы развития» — универсальный и гибкий инструмент для работы с планами развития сотрудников на платформе iSpring Learn
. Он поддерживает два основных сценария: ведение планов адаптации в компании и индивидуальных планов развития сотрудников. Расскажем, как это реализовано.