Как составить ИПР — пошаговая инструкция

Развитие персонала в первую очередь служит интересам компании. В то же время, чтобы у сотрудника была мотивация к росту и достижению бизнес-целей, важно учитывать и его карьерные планы. Поэтому на первом этапе составления ИПР нужно понять, какую ценность обучение человека будет иметь для организации и него самого.



Например, компания планирует работать со стартапами, чтобы развивать ранее непрофильные бизнес-направления и масштабироваться. И ей нужен человек, который возглавит новую функцию. К счастью, у менеджмента есть на примете амбициозный сотрудник, подходящий на эту роль.



Чтобы получить повышение и привести компанию к результату, он должен разобраться, как работают корпоративные акселераторы и запустить проект. Это и будет целью сотрудника и бизнеса в ИПР.