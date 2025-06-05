Вкладывать в сотрудников: долго, дорого — но перспективно

— Любому бизнесу нужны довольно простые вещи: прозрачность процессов и возможность отследить изменения. В идеальном мире нам бы всем хотелось открыть дашборд, из которого видно, как живут и отдельные люди, и целые отделы. Возможно, мы к этому рано или поздно придём.
Из большого набора инструментов, которые есть на нашей платформе, я бы выделил следующие, которые закрывают потребности руководителей:
- инструмент аттестации. Когда сотрудник что-то изучил, нужно понять, какими знаниями он в итоге обладает;
- инструмент контроля применения полученных знаний на практике. Цель обучения — не в том, чтобы сотрудник просто что-то новое узнал, а в том, чтобы начал работать продуктивнее с помощью этих знаний;
- инструмент оценки компетенций. Как правило, оценка мягких навыков с помощью обратной связи от коллег сотрудника;
- управление планами развития сотрудников.
Все эти инструменты были и раньше, но, как правило, в отдельных файлах Excel, которые хранились на корпоративном диске. Мы объединили их все в единое цифровое решение. Сейчас индивидуальный план развития открыт для сотрудника, руководителя и эйчара. Видно, что происходит, какое идёт обучение, как работает наставник. Более того, эта прозрачность выгодна всем участникам процесса.
Мы уже некоторое время вышли за чистый функционал платформы, которая предлагает корпоративное обучение. Сейчас это уже обучение, адаптация и развитие сотрудников — наш выход в HRTech, где мы хотим активно развиваться в ближайшее время.