Вкладывать в сотрудников: долго, дорого — но перспективно

— Тут нет универсального ответа. Всё зависит от стратегии и этапа жизненного цикла бизнеса. Например, стартап будет привлекать «готовых» специалистов, чтобы быстрее рвануть. А зрелая растущая компания, скорее всего, будет вкладываться в развитие людей, чтобы построить с ними долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.



Мы в iSpring выбрали второй вариант, хотя понимаем, что он очень долгий и дорогой. Возьмём разработчика ПО, который только окончил вуз. Да, у него есть прочная база в программировании, но чтобы выйти на достаточную производственную мощность, он должен минимум четыре-пять лет проработать и набраться опыта на реальных проектах. Пока сотрудник созревает, компания вкладывает в его развитие финансы, время других специалистов, которые делятся своей экспертизой и исправляют его ошибки. Но в итоге сотрудник вырастает и становится твёрдой опорой внутри бизнеса.



Мы не считаем в рублях, насколько эта стратегия для нас выгодна. Просто решили, что такой путь — работа с сотрудниками в долгую — для iSpring правильный, и мы с него не сворачиваем.