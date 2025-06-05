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Маршрут построен

как индивидуальные планы развития помогают бизнесу и сотрудникам достигать своих целей

Вкладывать в сотрудников: долго, дорого — но перспективно
Как составить ИПР — пошаговая инструкция
Обучение сотрудников с прицелом на бизнес-результат: что такое индивидуальный план развития
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ИНН: 71215139170
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Наталия Рябцева
Маршрут построен: как индивидуальные планы развития помогают бизнесу и сотрудникам достигать своих целей