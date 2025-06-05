Маршрут построен: как индивидуальные планы развития помогают бизнесу и сотрудникам достигать своих целей

как индивидуальные планы развития помогают бизнесу и сотрудникам достигать своих целей
В России большой спрос на работников. По данным ВШЭ, на текущий момент бизнесу не хватает до 2,6 млн человек. И это невременная проблема. Эксперты говорят, что рынок труда изменился: «очередей из дешёвых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет».
Компаниям нужно осознать этот факт и адаптироваться к новым условиям: предлагать конкурентные зарплаты, улучшать условия труда, вкладываться в развитие персонала. Последнее решение особенно важно, так как позволяет играть в долгую.
В спецпроекте вместе с iSpring рассказываем об индивидуальном плане развития сотрудников — HR-инструменте, который помогает эффективно обучать команду для достижения бизнес-целей в условиях высокой конкуренции за кадры.
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