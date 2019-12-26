«Я себя каждый день спрашивала, не убиваю ли я свое дело». Основательница Fitmost и Kidmost – о бизнесе на стыке фитнеса и IT

– У Fitmost есть конкуренты — бразильский Gympass, американский Classpass и другие. Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь на каком-то рынке. Ты думала, как это будет?



Зная, как воинственно ребята выходят на другие рынки, будет тяжело. Пока на российском рынке, как мне кажется, у нас есть ряд преимуществ: репутация, понимание рынка. У Classpass долгое время не было своего решения: они работали интегрировано с системой MINDBODY, поэтому хорошо знают составляющую бизнеса с точки зрения клиентов, но плохо с точки зрения студий. А вообще, мне кажется, если мы говорим про наш выход на Европу и СНГ, то не страшно быть там вторыми, потому что рынки большие.



– Вспомни, какие ошибки ты допустила на старте бизнеса?



Я отдала бухгалтерию на аутсорс — этого делать не стоило. Мы в итоге стали работать с конкретным бухгалтером, а не с онлайн-сервисами по бухучету, так как там сильная текучка и нулевая ответственность.



Еще один важный момент — слепая уверенность в себе. Мы запустили Fitmost в марте, и к Новому году нам казалось, что мы понимаем весь ЗОЖный бизнес. С командой решили делать боксы с органической косметикой, полезными сладостями и нашим абонементом — выпустили сразу 500 штук и поехали с ними на популярный московский маркет. Я не сомневалась, что это гениальная идея, но мы тогда не продали ни одного набора.



Оказалось, что на маркетах средний чек — 250 рублей, к тому же люди на словах не понимали, как работает единый абонемент: обещали изучить информацию на сайте и уходили.



Эта неудача меня хорошо осадила: я поняла, что моя специфика — это IT-проекты, и пусть каждый остается в рамках своих компетенций. Когда ко мне обращаются с вопросом, как открыть фитнес-клуб, я честно отвечаю, что это не моя компетенция. Я могу подсказать про тренды, IT-систему, онлайн-продвижение, но понятия не имею ничего о планировках, отделах продаж и оборудовании.



– Какой у тебя план на ближайшее развитие Fitmost: подключать новые студии?



Новые города! Сейчас у нас восемь миллионников, скоро будет девять — добавим Красноярск. Мы хотим, чтобы было больше 30 подключенных больших городов к концу следующего года.



Мне кажется, что сейчас мы известны в узких кругах: приходишь на мероприятие, спрашиваешь: «Кто знает о системе единого абонемента?», и никто не поднимает руки. В такие моменты я понимаю, что мы не сделали еще и 1% от того, что хотим и должны сделать.

