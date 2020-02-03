Как создать маску в инстаграме: подробная инструкция

5) Пришло время добавить материал. Выбрав излучатель на панели «Scene», перейдите на панель «Inspector», прокрутите вниз, нажмите знак «плюс» рядом с «Materials» и выберите «Create New Material». Новый элемент появится на панели «Assets». Дважды щелкните по нему и переименуйте в «Particle_material».



Вы заметите, что ваши частицы изменились, например, поменяли цвет (если это так, не волнуйтесь). Выберите «Particle_material» на панели «Assets», а затем на панели «Inspector» щелкните раскрывающийся список «Shader Type» и укажите «Flat». Все это работает, если вы используете эффект 2D-частиц, но если вы планируете делать что-то с 3D-эффектом, вместо этого выбирайте «Physically-Based». Далее, в разделе «Shader Properties» («Свойства шейдера»), рядом с «Texture», нажмите «Choose File From Computer». Откроется окно проводника, и вы сможете загрузить любой файл, который вам нравится.



Какое бы изображение вы ни использовали для своих частиц, оно должно иметь прозрачный фон. В большинстве случаев вы можете найти эти типы файлов в формате PNG с помощью простого поиска картинок Google. Если у вас есть частица с собственной текстурой, можете отрегулировать излучатель, например, сделать частицы больше (от 0,01 до 0,05).

