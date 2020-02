Как создать маску в инстаграме: подробная инструкция

Выберите прямоугольник фона (ранее известный как «Rectangle0»), и вы увидите его свойства на панели справа. Нажмите на поля рядом с надписью «Size» («Размер»), чтобы изменить ширину («Fill width») и высоту («Fill height») заполнения и растянуть прямоугольники на весь экран устройства. Сделайте это и для второго прямоугольника. Ваш видовой экран будет полностью покрыт прямоугольниками, которые будут отображаться в виде клетчатого рисунка под названием «Альфа». Это означает, что они прозрачны, но они все еще там.По умолчанию любой объект, который вы добавляете, присоединяется к слою, в котором вы последний раз работали. Если вам это не нужно, переместите его на другой слой. Чтобы эффект сегментации сработал, вам понадобятся прямоугольники в разных слоях. Так фон «отрисуется» после переднего плана. Для этого и нужен прямоугольник фона на панели «Scene». На панели «Inspector» справа щелкните поле «Layer» («Слой») и выберите «Create New Layer» («Создать новый слой»). При желании вы можете переименовать слои, выбрав вкладку «Layers» в правом верхнем углу панели «Scene» и дважды щелкнув на имя каждого слоя по очереди.Время придать этим прозрачным прямоугольникам твердую, видимую форму. Для этого и нужна функция «Materials». Вы можете назначить каждому прямоугольнику свой собственный материал: выберите их поочерёдно на панели «Scene», а затем на панели «Inspector» справа щелкните значок «плюс» рядом с «Materials» и нажмите «Create New Material». На панели «Assets» в результате должно появиться два материала (под каждый прямоугольник)Материалы также можно переименовать. Выбрав материалы, вы увидите множество новых параметров на панели «Inspector». Можете изменить цвет, текстуру, прозрачность, смешение и так далее. Если хотите поэкспериментировать с вашими фильтрами, меняйте эти параметры и смотрите, что получается.Это превратит любое видео, снятое вашей камерой, в текстуру, а это означает, что оно отделит вас (или того, на кого вы указываете) от фона. На панели «Scene» нажмите «Camera», а на панели «Inspector» щелкните знак «плюс» рядом с «Segmentation». На панели «Assets» появится новый ресурс, который по умолчанию называется personSegmentationMaskTexture0.Сначала нажмите «Camera» на панели «Scene», а на панели «Inspector» щелкните знак «плюс» рядом с «Texture Extraction» («Извлечение текстуры»). На панели «Assets» появится другой ресурс с именем «cameraTexture0».Чтобы использовать его в качестве новой текстуры, нажмите на материал переднего плана на панели «Assets». На панели «Inspector» измените «Shader Type» («Тип шейдера») на «Flat» («Плоский»), что придаст этому материалу свойства плоского 2D-элемента.В «Diffuse» (второй элемент на панели «Inspector») найдите «Texture» и выберите cameraTexture0 в раскрывающемся меню. Внизу установите флажок рядом с «Alpha», в поле «Texture» откройте раскрывающееся меню и выберите personSegmentationMaskTexture0.Может показаться, что ничего не произошло, но вы почти у цели, так как установили основу для своего фильтра. Нажмите на материал для фона и на панели «Inspector» в разделе «Diffuse» измените цвет на то, что контрастирует с объектом в камере. Это поможет вам отрегулировать края сегментации путем изменения размера маски и мягкости края. Эти параметры вы найдете на панели «Inspector», когда дважды щелкнете personSegmentationMaskTexture0.Выберите материал для фона и в разделе «Diffuse» сбросьте цвет на белый. Ниже, рядом с «Texture», нажмите «Choose File From Computer» («Выбрать файл с компьютера») и загрузите изображение, которое собираетесь использовать в качестве фона. Имейте в виду, что файлы фотографий могут быть слишком тяжёлыми для Instagram или Facebook, поэтому делайте их настолько «легкими», насколько это возможно.Посмотрите, например, этот видеоурок : вы узнаете, как использовать сегментацию и текстуру камеры для создания эффекта, который отделяет кого-то от фона. Меняйте фоны, как хотите.