Как использовать Stories для бизнеса: учитесь у крупных брендов

Екатерина Назарова, менеджер по работе с клиентами и агентствами в Facebook, рассказывает, что представляют из себя качественные Stories.

Сегодня Stories стремительно набирают популярность как один из форматов для создания креативного контента. Instagram Stories ежедневно выкладывают 500 миллионов пользователей.

Для многих Stories стали чем-то вроде виртуального дневника — платформой, где можно поделиться самыми впечатляющими, запоминающимися, а иногда и просто повседневными моментами жизни.

Большой плюс формата в «эфемерности»: контент автоматически удаляется через сутки после публикации. При этом он кажется очень аутентичным и дает людям дополнительную возможность показать ценные для них фото и видео.

Stories также не заполняют, а скорее дополняют новостную ленту, предлагая полноэкранный формат, который можно использовать для привлечения внимания и взаимодействия с аудиторией.

Сейчас Stories создают не только обычные пользователи и инфлюенсеры, но и бизнес, который видит в этом прекрасный инструмент для прямой коммуникации с целевой группой.

Обычные и рекламные Stories могут помочь бизнесу в достижении целей вне зависимости от своего предназначения — конверсии, информирования или привлечения внимания.

Один из успешных примеров использования Stories для привлечения покупателей — итальянская реклама Nescafe. Бренд опубликовал серию коротких видео с эффектом 3D, где на одной половине экрана было изображено разливающееся молоко, а на второй — рассыпающийся кофе, которые затем сменялись картинкой с ароматным напитком.

С помощью таких визуальных материалов Nescafe удалось не только удержать внимание аудитории, но и сфокусировать его на бренде, поскольку название Nescafe Gold Capuccino сохранялось на протяжении всего ролика.

Популярность среди покупателей также завоевали Stories от Pepe Jeans. Чтобы привлечь внимание молодой аудитории, компания взяла фото и видео с амбассадором бренда Дуа Липа и адаптировала их под мобильный формат.

Реклама, запущенная во Франции и Португалии, оказалась невероятно эффективной — Pepe Jeans удалось рассказать о себе молодой аудитории и тем самым повысить узнаваемость бренда.

Как создавать качественные Stories

Добавлять креатив . Eсть много инструментов, чтобы создать или прокомментировать Stories. Эмодзи, хэштеги, геолокация, стикер с отметкой температуры, тексты, музыка — все это помогает не только передать эмоции момента, но и описать саму ситуацию. Бизнесу также стоит присмотреться к оформлению Stories в формате коллажа.

. Eсть много инструментов, чтобы создать или прокомментировать Stories. Эмодзи, хэштеги, геолокация, стикер с отметкой температуры, тексты, музыка — все это помогает не только передать эмоции момента, но и описать саму ситуацию. Бизнесу также стоит присмотреться к оформлению Stories в формате коллажа. Соответствовать эстетике бренда . Чтобы аудитория оценила Stories, нужно найти особенный визуальный язык, свойственный самому бренду, но при этом аутентичный и достаточно развлекательный.

. Чтобы аудитория оценила Stories, нужно найти особенный визуальный язык, свойственный самому бренду, но при этом аутентичный и достаточно развлекательный. Делать акцент на интерактивности . Stories должны быть рассчитаны на каждого человека и взаимодействовать со всей аудиторией, вызывая таким образом больше реакций. Отвечая на реакции сообщества или даже отдельных пользователей, компании могут воспользоваться интерактивными возможностями Stories и вовлечь свою аудиторию в коммуникацию. Они также могут призвать пользователей к действию (с помощью опросов) или предложить дополнительные возможности (с помощью кнопки «еще»).

. Stories должны быть рассчитаны на каждого человека и взаимодействовать со всей аудиторией, вызывая таким образом больше реакций. Отвечая на реакции сообщества или даже отдельных пользователей, компании могут воспользоваться интерактивными возможностями Stories и вовлечь свою аудиторию в коммуникацию. Они также могут призвать пользователей к действию (с помощью опросов) или предложить дополнительные возможности (с помощью кнопки «еще»). Не забывать про звуковое сопровождение . Если обычно компаниям советуют оптимизировать свой цифровой контент, делая его более заглушенным, то в случае со Stories, наоборот, большинство пользователей предпочитают включать звук. Это дает бизнесу дополнительный инструмент для общения со своей аудиторией.

. Если обычно компаниям советуют оптимизировать свой цифровой контент, делая его более заглушенным, то в случае со Stories, наоборот, большинство пользователей предпочитают включать звук. Это дает бизнесу дополнительный инструмент для общения со своей аудиторией. Продумывать саму «историю». Stories могут предложить разнообразный контент: визуально впечатляющие сюжеты, инструкции, взгляд из-за кулис, личные мысли, горячие новости, презентации продукта, скидки, конкурсы, сжатый пересказ информации. Но при этом они должны всегда рассказывать интересную историю или предлагать пользователю очевидную ценность. В противном случае они быстро становятся скучными и неуместными.

Один из удачных примеров использования Stories — реклама BMW Group, которая использует Stories, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей к своим автомобилям на разных этапах покупки.

Например, креативные возможности Stories задействованы для привлечения покупателей к мощным автомобилям BMW M. Пользователям показывают спидометр с движущийся стрелкой, а кнопка «Нажать для запуска» приглашает их на быстрый тест-драйв. Запустив гонку, пользователь может наглядно увидеть отличительные характеристики автомобилей.

Бренд Mini тоже использует этот формат. Чтобы предложить пользователям больше информации об автомобиле, рекламные Stories объясняют, как индивидуальный сервис Mini Concierge помогает водителю найти, например, ближайшую кондитерскую для покупки подарка на день рождения.

Другие Stories ориентированы на покупателей, которые уже определились с выбором бренда BMW и конкретной моделью автомобиля. Эту аудиторию компания пытается привлечь, выпуская Stories с различными опциями покупки.

На экране это выглядит так: по вертикали проезжает сам автомобиль (например, BMW X2), а вслед за ним идет текст, подчеркивающий различные способы оплаты покупки. Если провести наверх, можно открыть страницу компании с более детальной информацией.

Как получить максимум

Добавьте в Stories креативные нотки, используя возможности, которые предлагает Instagram: формат коллажа, эмодзи, хэштеги, геолокацию, стикер с отметкой температуры, тексты, музыку.

Придерживайтесь стиля бренда, делая акцент на развлекательной составляющей Stories.

Дайте людям возможность взаимодействовать с вами через Stories — например, с помощью опроса.

Не забывайте о музыкальном сопровождении — это еще больше сблизит вас с аудиторией.

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