— На сайте IREG я читала, что одно из ваших преимуществ — быстрая локализация в других странах, занимающая около месяца. Как это работает?



— Мы переводим сервис на национальный язык и адаптируем его под внутренний документооборот страны. Для этого мы подписываем с партнёром — обычно аудитором, консультантом, крупной организацией патентных поверенных или научно-исследовательским центром — соглашение, по которому они предоставляют нам информацию про их рынок. Это даёт нам возможность работать в правовом контуре страны, в которую мы выходим. На адаптацию уходит месяц. Софт же переводится очень быстро. Наш партнёр на территории нового рынка обеспечивает клиентский поток, потому что мы не можем делать этого, находясь в России.



Сейчас мы подписываем соглашение с Baker Tilly. Это организация международных аудиторов, которая входит в топ-10 аудиторов мира и локализована в 125 странах. Нам проще договориться один раз с ними, чем в каждой отдельной стране. И в целом это очень удобная модель, потому что она делает систему бесшовной. Думаю, что в будущем мы научимся не только оформлять авторские права, но и определять соответствие, чтобы ответить на вопрос наших клиентов «‎как мне понять, что никто больше этого не делал».



Раньше мы вообще не видели в этом проблему исходя из определения авторского права, потому что невозможно создать два объекта одновременно, которые были бы абсолютно одинаковыми. Я до сих пор считаю, что это так. Но практика показывает иное. Чем больше авторов создают интеллектуальную собственность, тем выше риск, что в какой-то момент объекты авторского права разных людей будут похожи. И на тот момент мы должны уметь искать по общему массиву произведений, чтобы определять подобие.

