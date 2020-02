Для музыкантов.

Мы партнёры Believe, французской платформы для продажи музыки. Музыканты могут разместить на ней своё произведение, и оно будет распределено на 42 площадки мира. Это не наша технология, монетизация осуществляется Believe. Всё, что мы делаем — отправляем произведения по поручению авторов на цифровую дистрибуцию. Ведь сейчас автору вне лейбла почти невозможно распространить своё произведение, а Believe это позволяет.