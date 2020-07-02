Нейромаркетинг: что это такое и зачем он бизнесу и потребителям

«Когда обсуждаем перспективы рынка, мы должны понимать, что они зависят от интереса к когнитивным наукам в целом и у бизнеса в частности. И этот интерес, очевидно, растёт. Растёт количество, качество и уровень потребления контента про психику, поведение, нейронауки, работу мозга. Вместо сериалов люди смотрят лекции Сапольски, увлекаются психологией и нейрофизиологией, учатся на курсах открытого образования ВШЭ о мозге и психике. Этот интерес постепенно интегрируется в бизнес-среду, и большое значение приобретает более глубокое понимание тех принципов, от которых зависит решение человека о покупке.



Меняется конкурентный ландшафт. Компании не могут предложить новые уникальные функции своего товара, но могут предложить новый сервис. А в вопросе построения сервиса нейромаркетинг незаменим. Чем быстрее мы движемся в сторону адаптации сервиса, коммуникации, эргономики предложения, персонализации, тем больше нам нужны когнитивные науки и знания о психологии потребителя.



Мы в стадии рождения массового применения этих знаний. Знающих в области нейромаркетинга людей все больше. Перспективы самые радужные, но они упираются в компетенции бизнес-сообщества, которых все еще не хватает. Равно как не хватает платформы, соединяющей науку и бизнес. Требования к профессии нейромаркетолога самые высокие, и это естественный барьер входа в отрасль».

