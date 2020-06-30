Советы по запуску первой email-рассылки: как привлечь внимание и не попасть в спам

Запуск любой email-рассылки должен быть продуманным и структурированным. Начало коммуникации с подписчиками — ответственная задача. Мария Гепалова, креативный копирайтер в eSputnik , делится инструкцией, которая поможет вам провести свою первую рассылку правильно и эффективно.

Собираем базу для рассылки

Собирайте контакты через форму, которую можно разместить на сайте или в социальных сетях. Это самый популярный и доступный метод для сбора базы.

Чтобы у пользователей возникло желание оставить свои контакты, нужно дать им выгоду от этого действия. Скидка или ценный материал для скачивания в подарок — отличная идея.

Следующий шаг — внедрение Double Opt-In. Двойное подтверждение подписки — необходимая настройка для поддержания качества контактов, потому что она позволит отсеять из базы невалидные адреса и ложные письма, отфильтровать ботов.

Вы получите более заинтересованных подписчиков, которые в перспективе будут охотнее выполнять целевые действия рассылок. Подобный сценарий подразумевает проверку, сделан клик в письме или нет, большинство модулей в CMS такую задачу не решат. Зато с этим легко справятся специализированные сервисы.







Выбираем сервис для рассылки

К этому вопросу стоит подходить с максимальной ответственностью, потому что с функционалом платформы вы будете работать регулярно. Исходить нужно из направления вашего бизнеса и необходимого набора инструментов для выполнения задач.

Выбирая сервис, обратите внимание, что некоторые из них омниканальные. Помимо email-рассылок они дают возможность использовать и другие каналы коммуникации (SMS, Viber, мессенджеры, push-уведомления).

Еще один немаловажный момент — поддержка. Учитывая, что вы впервые настраиваете рассылку или строите цепочку триггеров, вам понадобится помощь, подсказка, совет, особенно если интерфейс не предельно понятен. Обращайте внимание на то, предоставляет ли платформа поддержку, хотя бы на первых этапах пользования.





Покупаем домен

Собственное доменное имя — это маст-хев для проведения массовых рассылок. От этого зависит ваша репутация как отправителя, так как Gmail и Mail.ru не доверяют письмам с бесплатных ящиков, не считая личных. Да и большинство ESP не позволяют настроить рассылку с некорпоративных доменов.

Покупка корпоративного домена — это небольшая инвестиция, которая позволит улучшить репутацию рассылки, а получатель сможет сразу идентифицировать, от кого пришло письмо и нужно ли его открывать, взглянув на имя отправителя.







Настраиваем электронную подпись

Электронная подпись — еще одно оружие в борьбе за хорошую репутацию рассылки. Прежде всего подпись нужна, чтобы обезопаситься от подделки ваших писем. Почтовые серверы распознают и фиксируют электронные подписи и репутацию их отправителей. Чем выше она, тем выше показатель доставляемости сообщений и тем ниже вероятность оказаться в спаме.





Настроенная электронная подпись не гарантирует попадание в инбокс, но является фактором, который на это влияет, вместе с репутацией домена, качеством контактной базы, содержимым письма.





Прогреваем домен

Первые этапы пройдены и хочется поскорее запустить рассылки. Это отлично, но не переусердствуйте.

Если вы начнете слать сотни писем, то вероятность того, что они попадут в спам, — максимальная.

Растяните первую рассылку на несколько раз и распределите отправку равномерно, срок зависит от размера вашей базы, но в среднем это занимает 14 дней. В таком случае вы не вызовете негатив со стороны получателей и подозрения и почтовиков. Некоторые ESP автоматически просчитывают период времени, в течение которого оптимально рассылать письма, и делают эту работу за вас.





Делаем первую автоматическую рассылку

Для начала коммуникации поздоровайтесь. Начните с welcome-сообщения.





Приветственные письма

Триггерные письма в email-маркетинге — это автоматические рассылки, которые запускаются по событию, реагируя на действие пользователя в письме или на сайте, либо на отсутствие действий.

Приветственное сообщение — практически самый популярный триггер. Пользователь оформил подписку или зарегистрировался — получает письмо или цепочку писем.



Приветственные письма открываются гораздо чаще, чем все последующие. То, что вы напишете пользователю в нем, напрямую повлияет на его впечатление и мнение о вашем сервисе/услуге/продукте.

Проведите получателю краткую экскурсию, расскажите, кто вы и что можете ему предложить. Оформите письмо в корпоративном стиле, чтобы человек мог узнать ваш сайт, попав на него.

Сделайте клиенту предложение, от которого он не сможет отказаться, но ненавязчиво. Например, добавьте персональный промокод. Не стоит с первого же письма в лоб предлагать совершить покупку, размещая товарные офферы. У welcome email более информативный характер.





Письма для сбора пользовательских предпочтений

Первый шаг в отношениях с пользователем вы уже сделали, следующим может быть более близкое знакомство. Сделайте анкету, в которой получатель сможет проголосовать за наиболее удобное для него время рассылки и отметить приоритетные темы и разделы.

Предоставьте ему выбор: email, SMS, Viber. Расскажите, какие каналы коммуникации у вас есть, и пусть получает информацию там, где ему удобно. Это можно сделать как в приветственном сообщении, так и в отдельном. Главное, что в ответ вы получите информацию для сегментирования базы и отправки релевантного контента, соответственно, сократите число жалующихся на спам.





Как достичь максимума

Чек-лист для ваших email-рассылок:

Используйте узнаваемое имя отправителя. Это может быть только название компании/имя и должность работника/имя топ-менеджера + бренд (Иванов Иван, CEO «Иваново»). Имя — это первое, что бросается в глаза получателя. Четкая и цепкая тема письма. Не нужно обещать золотые горы в этой короткой фразе. Она должна быть правдивой, понятной, и отражать содержание. Избегайте использования стоп-слов, чтобы почтовики не заподозрили вашу рассылку в спаме. Примеры стоп-слов: домашний бизнес, без опыта, займ, ставки, криптовалюта, коллектор, рефинансирование, скрытые. Указывайте в тексте причину, по которой пользователь получает письмо (он дал согласие или подписался на рассылку). Используйте и текст, и изображения. По картинкам в письмах кликают гораздо чаще, чем по ссылкам. Но их должно быть не больше 40% от объема письма, иначе почтовики могут применить санкции. Следите за весом письма. Чтобы в Gmail оно отображалось полностью, размер не должен превышать 80-100 КБ. В письме должна быть кнопка отписки. Если ее не добавить, то получатель пожалуется на спам и ударит по вашей репутации отправителя. Давайте возможность отписаться, но прикрепляйте к кнопке отписки опросник, в котором человек может указать причину отказа. Это поможет вам в работе над ошибками. Добавляйте UTM-метки в письмо. Это позволит вам анализировать эффективность рассылок и работать над их улучшением.

Не забывайте о том, что перед отправкой рассылки, ее нужно протестировать. Перечитайте текст на ошибки, проверьте, отображаются ли картинки, работают ли ссылки. Это займет некоторое время, но это необходимо. Если все в порядке — запускайте рассылку!



Фото обложки: Shutterstock/Jelena Yukka.

Остальные изображения предоставлены автором.