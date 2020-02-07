Можно писать, а можно обойтись тем, что указано в Трудовом кодексе. Он закрепил отпуск продолжительностью 28 дней с сохранением должности и средней заработной платы.Средняя заработная плата — это все-все выплаты в течение последних 12 месяцев (оклад, надбавки, премии и т.д.), поделенные на 12, а потом на 29,3 (среднемесячное количество дней). Получается средний дневной заработок. Он умножается на количество дней отпуска — столько и надо выплатить сотруднику. Что-то иное, что будет ухудшать положение работника, писать в трудовом договоре нельзя. Лучше — можно, но кроме трудового договора это должно быть предусмотрено еще и внутренними документами компании или коллективным договором.Есть отдельные категории работников, которым может устанавливаться дополнительный оплачиваемый отпуск. Например, с ненормированным графиком или опасными условиями труда.Вообще, когда работник ходит в отпуск — это хорошо. Трудовой кодекс стоит на позиции, что в отпуск ходить надо, и даже запрещает не отпускать работников в отпуск более 2 лет подряд. Попробуй потом докажи, что это работник сам не захотел, а не ты его не отпустил. В исключительных случаях отпуск может быть перенесен на следующий год.Что касается больничного, он тоже подробно урегулирован законом. Поэтому необходимости заострять на нем внимание в трудовом договоре нет. Сотрудник должен принести листок нетрудоспособности. Оплачивается больничный исходя из среднего заработка. Чем дольше сотрудник работает (не конкретно у тебя, а в целом по жизни), тем выше размер больничного — 100% среднего заработка для сотрудников со стажем восемь и более лет против 60% среднего заработка для сотрудников со стажем менее пяти лет.Если у родителя заболел ребенок, больничные рассчитываются немного по-другому: за первые 10 дней по таким же правилам, как выше, а за остальные дни — 50% среднего заработка. Но если ребенок лежит в больнице, то применяется общий порядок расчета больничного.