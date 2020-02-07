Рубрика: «Вопрос/ответ»
Как составить договор
с сотрудниками?
с сотрудниками?
В новой рубрике «Вопрос/Ответ» разбираемся в насущных проблемах, с которыми сталкивается начинающий предприниматель. Сегодня вместе с сервисом Destra выясняем, как составить договор с твоими сотрудниками.
Rusbase Young
Бизнес — это люди. В первую очередь люди, которые на тебя работают — твои сотрудники. Сегодня мы ответим на вопросы о том, как грамотно составить с ними договор.
Какой договор мне надо заключить с сотрудником?
Давай сначала разберемся, кто такой сотрудник. Говоря «сотрудник», мы подразумеваем человека, который выполняет для тебя какую-то функцию: варит кофе, отвечает на телефонные звонки, разрабатывает ПО, выполняет любые твои поручения. Делает он это регулярно. И кому-то подчиняется — тебе или менеджеру. Он может сидеть у тебя в офисе, а может быть на удаленке. С таким человеком тебе надо заключить трудовой договор.
Хорошо, что предупредили. Буду знать. А можно подробнее про трудовой договор?
Это основной документ, который регулирует твои отношения с сотрудником. Заключить его нужно в течение первых трех дней работы в письменном виде в двух экземплярах. Дай работнику свой экземпляр договора. Пусть напишет на нем, что его экземпляр он получил.
Наверное, самый сложный вопрос — а что в принципе надо писать в этом трудовом договоре?
Очень много урегулировано в Трудовом кодексе РФ. Там и про отпуска, и про зарплату, и про рабочее время. Самое важное, что обязательно надо прописать в трудовом договоре, это:
- должность, на которую работник принимается. Если у тебя нет должностных инструкций, то в договоре лучше подробно прописать обязанности сотрудника, описать его трудовую функцию. Если у работника могут быть «специфические» функции или обязанности (например, командировки), об этом тоже следует написать;
- размер его заработной платы, а если у тебя есть определенная система оплаты труда, скажем, оклад + процент от сделки, то подробно об этой системе;
- режим рабочего времени и отдыха: восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед продолжительностью один час, 5 дней в неделю, 2 выходных — суббота и воскресенье или четырехчасовой рабочий день с графиком 2/2 — два дня рабочих, два дня выходных;
- место работы. Имеется в виду не конкретный стол и стул, а адрес помещения. Почему это важно? Чтобы при необходимости фиксировать прогулы;
- дата начала работы и срок действия договора, если он срочный. По умолчанию трудовой договор всегда бессрочный. Срочным он может быть в строго оговоренных в законе случаях (например, сезонные или временные работы, замещение декретницы);
- дата и место заключения.
Сохраню себе список. Интересен еще момент с испытательным сроком. Как правильно его установить?
О нем обязательно следует сказать в трудовом договоре. Нет такого условия — нет испытательного срока, сотрудник принят на работу без него. Максимальный срок — три месяца, а для руководителей и главбухов — шесть месяцев. Будь бдителен! Если испытательный срок закончился, сотрудник продолжил работать, значит, он прошел испытание и нанят на работу «автоматически». Чтобы этого избежать в ситуации, когда работник тебя не устраивает, предупреди его об увольнении не позднее, чем за 3 дня до окончания испытания.
Понятно. У меня серьезные клиенты. Часто они предоставляют мне информацию, которая не должна стать достоянием общественности. Хочу, чтобы сотрудники это понимали. Есть какой-то совет на этот счет?
Конечно. Законом предусматривается защита всяких «тайн» — коммерческой, аудиторской, врачебной, адвокатской, страхования, ноу-хау, научно-исследовательских работ, персональных данных. Обязанность работника хранить ту или иную тайну должна быть прописана в трудовом договоре.
Например, ты создаешь летающий автомобиль. Очевидно, тебе не хотелось бы, чтобы кто-то узнал о твоих технических секретах. Называешь такие сведения коммерческой тайной и обязываешь сотрудника блюсти режим неразглашения.
Например, ты создаешь летающий автомобиль. Очевидно, тебе не хотелось бы, чтобы кто-то узнал о твоих технических секретах. Называешь такие сведения коммерческой тайной и обязываешь сотрудника блюсти режим неразглашения.
А надо ли в договоре что-то писать про отпуска, больничные?
Можно писать, а можно обойтись тем, что указано в Трудовом кодексе. Он закрепил отпуск продолжительностью 28 дней с сохранением должности и средней заработной платы.
Средняя заработная плата — это все-все выплаты в течение последних 12 месяцев (оклад, надбавки, премии и т.д.), поделенные на 12, а потом на 29,3 (среднемесячное количество дней). Получается средний дневной заработок. Он умножается на количество дней отпуска — столько и надо выплатить сотруднику. Что-то иное, что будет ухудшать положение работника, писать в трудовом договоре нельзя. Лучше — можно, но кроме трудового договора это должно быть предусмотрено еще и внутренними документами компании или коллективным договором.
Есть отдельные категории работников, которым может устанавливаться дополнительный оплачиваемый отпуск. Например, с ненормированным графиком или опасными условиями труда.
Вообще, когда работник ходит в отпуск — это хорошо. Трудовой кодекс стоит на позиции, что в отпуск ходить надо, и даже запрещает не отпускать работников в отпуск более 2 лет подряд. Попробуй потом докажи, что это работник сам не захотел, а не ты его не отпустил. В исключительных случаях отпуск может быть перенесен на следующий год.
Что касается больничного, он тоже подробно урегулирован законом. Поэтому необходимости заострять на нем внимание в трудовом договоре нет. Сотрудник должен принести листок нетрудоспособности. Оплачивается больничный исходя из среднего заработка. Чем дольше сотрудник работает (не конкретно у тебя, а в целом по жизни), тем выше размер больничного — 100% среднего заработка для сотрудников со стажем восемь и более лет против 60% среднего заработка для сотрудников со стажем менее пяти лет.
Если у родителя заболел ребенок, больничные рассчитываются немного по-другому: за первые 10 дней по таким же правилам, как выше, а за остальные дни — 50% среднего заработка. Но если ребенок лежит в больнице, то применяется общий порядок расчета больничного.
Средняя заработная плата — это все-все выплаты в течение последних 12 месяцев (оклад, надбавки, премии и т.д.), поделенные на 12, а потом на 29,3 (среднемесячное количество дней). Получается средний дневной заработок. Он умножается на количество дней отпуска — столько и надо выплатить сотруднику. Что-то иное, что будет ухудшать положение работника, писать в трудовом договоре нельзя. Лучше — можно, но кроме трудового договора это должно быть предусмотрено еще и внутренними документами компании или коллективным договором.
Есть отдельные категории работников, которым может устанавливаться дополнительный оплачиваемый отпуск. Например, с ненормированным графиком или опасными условиями труда.
Вообще, когда работник ходит в отпуск — это хорошо. Трудовой кодекс стоит на позиции, что в отпуск ходить надо, и даже запрещает не отпускать работников в отпуск более 2 лет подряд. Попробуй потом докажи, что это работник сам не захотел, а не ты его не отпустил. В исключительных случаях отпуск может быть перенесен на следующий год.
Что касается больничного, он тоже подробно урегулирован законом. Поэтому необходимости заострять на нем внимание в трудовом договоре нет. Сотрудник должен принести листок нетрудоспособности. Оплачивается больничный исходя из среднего заработка. Чем дольше сотрудник работает (не конкретно у тебя, а в целом по жизни), тем выше размер больничного — 100% среднего заработка для сотрудников со стажем восемь и более лет против 60% среднего заработка для сотрудников со стажем менее пяти лет.
Если у родителя заболел ребенок, больничные рассчитываются немного по-другому: за первые 10 дней по таким же правилам, как выше, а за остальные дни — 50% среднего заработка. Но если ребенок лежит в больнице, то применяется общий порядок расчета больничного.
Вот как, не знал. Думал, больничные — это такая же зарплата.
А если я захочу уволить сотрудника, как мне это сделать? Или он сам решит уволиться. Сколько должен отработать?
А если я захочу уволить сотрудника, как мне это сделать? Или он сам решит уволиться. Сколько должен отработать?
Увольнение — непростой процесс, если инициатором выступаешь ты. Есть железные и очевидные основания, например: появление на работе в состоянии опьянения, прогул, сокращение штата. Сложнее обстоит дело с таким поводом, как несоответствие занимаемой должности. На этот случай хорошо бы иметь должностную инструкцию. Как и на случай увольнения в связи с неисполнением трудовых обязанностей.
Кстати, в последнем случае сотрудника нельзя уволить сразу. Для начала придется сделать выговор. А когда он неоднократно не исполнит свои обязанности, тогда можно уволить. Будь осторожен при выборе основания для увольнения. В некоторых случаях придется заплатить работнику до трех среднемесячных заработков.
Ты, должно быть, слышал про две недели, которые сотрудник должен отработать после заявления об увольнении. Этот срок можно сократить, если расторгнуть трудовой договор по соглашению между работником и работодателем. Даже в тот же день можно уволиться.
По истечении двух недель работник может просто не выходить на работу, а ты должен будешь в последний день выдать трудовую книжку (пока их не отменили), а также произвести с работником все расчеты. Например, выплатить помимо зарплаты еще и компенсацию за неиспользованный отпуск.
А вот если две недели истекли, но работник вышел на работу, считается, что он не уволился.
Бывает, ты нанимаешь на работу проектных сотрудников. Если трудовой договор с ними заключен на срок менее 2 месяцев, то правило о двух неделях не действует. Сотрудник должен предупредить о своем увольнении за 3 дня.
Кстати, в последнем случае сотрудника нельзя уволить сразу. Для начала придется сделать выговор. А когда он неоднократно не исполнит свои обязанности, тогда можно уволить. Будь осторожен при выборе основания для увольнения. В некоторых случаях придется заплатить работнику до трех среднемесячных заработков.
Ты, должно быть, слышал про две недели, которые сотрудник должен отработать после заявления об увольнении. Этот срок можно сократить, если расторгнуть трудовой договор по соглашению между работником и работодателем. Даже в тот же день можно уволиться.
По истечении двух недель работник может просто не выходить на работу, а ты должен будешь в последний день выдать трудовую книжку (пока их не отменили), а также произвести с работником все расчеты. Например, выплатить помимо зарплаты еще и компенсацию за неиспользованный отпуск.
А вот если две недели истекли, но работник вышел на работу, считается, что он не уволился.
Бывает, ты нанимаешь на работу проектных сотрудников. Если трудовой договор с ними заключен на срок менее 2 месяцев, то правило о двух неделях не действует. Сотрудник должен предупредить о своем увольнении за 3 дня.
К трудовому договору лучше отнестись серьезно, а не как к формальности. Иначе обиженные сотрудники всегда найдут, как использовать этот документ против тебя.
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c пометкой «Вопрос/ответ»
Автор: Юлия Алейник, Destra
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Анна Меликян