Что делать, если нечем платить зарплату: инструкция для работодателей

Статья будет полезна предпринимателям, работникам кадровых служб и всем, кто платит или получает зарплату.

Даже самые ответственные работодатели не застрахованы от финансовых трудностей, которые не дают вовремя рассчитаться с сотрудниками. Руководитель юридической практики B&B Андрей Бодиловский рассказывает, как сохранить коллектив, не разориться на штрафах и выйти из ситуации с минимальными потерями — как финансовыми, так и репутационными.

Недавно мой клиент-стартап столкнулся с финансовыми трудностями. Кассовый разрыв: зарплата через неделю, а платить нечем. Договоры с заказчиками заключены, работы сделаны, а деньги не приходят. Основной заказчик — большая корпорация — тянет резину, а это 80% доходов.

Бросились к инвесторам. Те говорят: «Мы могли бы денег дать, но надо согласовать с большим начальством, а это минимум месяц, и то не факт. Начальник сейчас по заграницам ездит, занят сильно».

Побежали в банки. Получают ответ: «На рынке вы недавно, обороты небольшие. Кредит, конечно, можем дать, но у вас есть, что-то в залог?». Ребята отвечают: «Есть нематериальный актив — программное обеспечение. Оно стоит целое состояние. Вот, посмотрите, у нас есть красивая бумага из Роспатента».

Банк: «Мы видим, что вы ребята прогрессивные. Технологии — это, конечно, очень интересно, но у вас есть настоящее имущество: машины, заводы, пароходы? Если такого нет, кредит не дадим. Извините».

Основатели компании опечалились. Стали думать: что будет, если зарплату задержать на месяц-другой?

Проверьте договоры

Первым делом надо проверить, какие договоры заключены с персоналом: трудовые или гражданские (подряд, оказание услуг). И заключены ли они вообще.

Если договоры гражданские, последствия будут не такими суровыми, как при нарушении Трудового кодекса. За просрочку будет начисляться пеня в размере, который указан в договоре, или по ставке Центробанка. Штрафы, бойкоты или уголовная ответственность здесь не применимы.

Может возникнуть соблазн перевести всех сотрудников на гражданские договоры, чтобы в будущем избежать лишних проблем. Но не спешите этого делать, не проконсультировавшись с юристом: здесь есть своя специфика и серьезные риски.

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми запрещена Трудовым кодексом и карается административным штрафом.

Если же договоры трудовые, последствия будут более драматичными. Трудовое законодательство в России — это про сотрудников, а не про работодателя.

С первого дня задержки начисляется пеня в размере двойной ставки Центробанка — 12,5% годовых.

Через 2 недели сотрудник может написать письмо примерно такого содержания и перестать работать. При этом нужно продолжать начислять зарплату — уволить нельзя.

Трудовая инспекция может оштрафовать на сумму 50 тыс. рублей за каждый такой случай. Если у вас 20 сотрудников, это потенциальный миллион, при том что даже на зарплату вам сейчас не хватает.

А что, если забрать последнее и «слиться»? Спокойно, не предпринимайте поспешных решений: невыплата зарплаты из корыстных целей уголовно наказуема. Забрать деньги себе вместо того, чтобы заплатить сотрудникам, — это и есть корыстные цели.

Так что же делать?

Оптимизировать расходы

Подумайте, от чего можно временно отказаться.

Перестать арендовать офис. Как вариант, переехать к основателям в квартиру или разрешить сотрудникам работать из дома.

Продать технику — кофемашины, принтеры, компьютеры. Попросить сотрудников временно поработать на своем оборудовании.

Подумать об оптимизации штата. Начать с тех, кто отлынивает от работы или непосредственно не участвует в зарабатывании денег.

Отдать часть работы на аутсорс. Бухгалтерия, юристы, продажи, маркетинг, разработка — это можно аутсорсить, выигрывая как минимум на налогах.

Собрать долги

Почти всегда компаниям кто-то должен деньги. Если суммы небольшие, о них не слишком активно напоминают, а должники не спешат возвращать. Напомните о себе и напоминайте настойчиво. Как говорится, с миру по нитке.

Посчитать все еще раз

Расходную часть урезали, доходную подсобрали — этого может уже хватить. Если денег все равно не хватает, настало время тяжелых решений.

По-честному во всем признаться

Соберите сотрудников и открыто расскажите о возникших трудностях: объясните, с чем они связаны, как вы будете их решать и сколько времени потребуется. Предложите остаться в компании и какое-то время поработать за идею, но зато потом получить всю зарплату с премией. Или уйти.

Вот несколько советов, как это сделать:

Оставьте один источник информации и одну версию происходящего. В любом случае, знать о проблемах будут все — вопрос только в том, из чьих уст.

✅ Правильно Собрать всех сотрудников и сообщить новости. ❌ Неправильно Провести индивидуальные беседы с ключевыми людьми.

Оставьте время подумать, поискать работу, посоветоваться с родственниками.

✅ Правильно Поговорить за две недели до зарплаты ❌ Неправильно В день зарплаты объявить о ее невыплате и начать кормить завтраками

Спокойно примите решение сотрудников, каким бы оно ни было. Конечно, обидно, что ключевой разработчик покидает команду в самый тяжелый момент, но встаньте на его сторону. У него жена сидит с ребенком, съемная квартира, а еще дом по ипотеке достраивается и скоро делать ремонт. Он физически не выживет без стабильного источника дохода.

✅ Правильно Позволить уйти тем, кто твердо решил. Дать им рекомендации и пожелать удачи. ❌ Неправильно Требовать остаться, угрожать, взывать к чувству долга и ответственности.

Не обещайте того, чего не знаете и в чем не уверены.

✅ Правильно Клиент просрочил выплату, мы каждый день напоминаем о себе, но оплата пока не поступает. Мы договорились с юристом и готовим документы в суд ❌ Неправильно Нам задержали оплату, деньги скоро будут. Через неделю со всеми рассчитаемся

Зафиксируйте свое обещание на бумаге. У сотрудника должна быть гарантия, что его не «кинут на деньги». А у вас — основание для законной невыплаты заработной платы.

✅ Правильно Подписать: (1) соглашение о выплате зарплаты и премии после выхода компании из кризиса; (2) заявление на отпуск за свой счет на период кризиса. ❌ Неправильно «Мамой клянусь: все заплатим».

Посмотрите, что в остатке

Сможет ли оставшаяся команда залатать основные дыры в обшивке корабля, чтобы продолжить плыть во время шторма? Хорошо, если так, но иногда признать, что ничего не получилось — не менее сложное и правильное решение. Всегда можно попробовать еще раз и достигнуть большего с учетом полученного опыта.

В нашем стартапе основатели поняли, что кассовый разрыв — это лишь симптом гораздо большей проблемы: развитие продукта идет в неправильном направлении. В итоге всю разработку текущих проектов свернули и отдали на аутсорс. Сами основатели сфокусировались на новых направлениях развития проекта.

Как сказал один из них, «это был непростой, но необходимый опыт, который заставил нас переосмыслить все, что мы сделали за последний год».

Как получить максимум (и потерять минимум)

Проверьте, какие договоры с персоналом у вас заключены. Сэкономьте на всем, на чем можете. Соберите долги. Посчитайте еще раз. Поговорите с сотрудниками: все по-честному и без принуждения. Примите итоговое решение.

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