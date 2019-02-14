Rusbase
«Сейчас рынок SexTech в России — это исключительно сексшопы»
Что происходит на российском рынке секс-гаджетов
14 февраля 2019
14 февраля 2019
О сексе и индустрии SexTech в России, да и за рубежом пишут и говорят мало. А должны. В том числе потому, что в мире полно одиноких людей; среди нас живут те, кто сталкивается с сексуальными домогательствами и насилием, сексуальными проблемами из-за расстояния, дискриминации или инвалидности.
Rusbase пообщался с экспертами и узнал, что происходит на российском рынке секс-гаджетов — и не только.
Rusbase пообщался с экспертами и узнал, что происходит на российском рынке секс-гаджетов — и не только.
SexTech — это технологии, разработанные для повышения человеческой сексуальности и получения новых ощущений. Решения из области SexTech могут охватывать любую из областей, связанных с сексуальным опытом, от сексуального здоровья и благополучия, развлечений и знакомств до личной безопасности.
По данным Stratistics MRC, мировой рынок индустрии секс-технологий составил $39 млрд в 2017 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 13,4% в год, достигнув $123 млрд к 2026 году. Крупнейший рынок SexTech — Азиатско-Тихоокеанский регион, а именно Индия, Китай, Япония и Южная Корея, где продукты сексуального назначения популярны среди пользователей. Европа и Северная Америка стали вторым и третьим по величине рынком для этой индустрии.
По данным Stratistics MRC, мировой рынок индустрии секс-технологий составил $39 млрд в 2017 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 13,4% в год, достигнув $123 млрд к 2026 году. Крупнейший рынок SexTech — Азиатско-Тихоокеанский регион, а именно Индия, Китай, Япония и Южная Корея, где продукты сексуального назначения популярны среди пользователей. Европа и Северная Америка стали вторым и третьим по величине рынком для этой индустрии.
Секс-технологии в России
По словам Дмитрия Коробицына, генерального директора дистрибьютора интимных товаров «Поставщик счастья», рынок товаров для взрослых в России еще очень молод. Самые старые российские игроки («Асткол-Альфа», «Андрея», «Казанова 69», «Поставщик счастья») недавно отметили 20-25 летие, в то время как за рубежом большая часть мастодонтов рынка начали свою деятельность еще в 70-е годы прошлого века.
«В США и Европе рынок SexTech формируют большие известные бренды секс-товаров; стартапы, которые делают инди-бренды высокотехнологичных игрушек и приложения с различным контентом на тему секса. Инвесторы проявляют интерес к этой индустрии, — говорит Антон Неяскин, основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi. — Россия находится на более раннем этапе развития. В нашей стране к открытому обсуждению секса еще не готовы ментально, многие темы табуированы. Мы только сейчас приходим к тому, что диалог о сексе может быть открытым».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
«На западе рынок SexTech носит больше PR-характер, из разряда "казаться", а не "быть". Есть разработки, поражающие своими функциями и инновационностью. Но в масс-маркет такие вещи идут очень редко. Причём скорее даже не по причине их стоимости, а из-за неготовности человека использовать такие продукты. В России ситуация в этом плане ещё более скромная. Сюда западные разработки зачастую вообще не попадают».
Дмитрий Коробицын
генеральный
директор компании
«Поставщик счастья»
директор компании
«Поставщик счастья»
Например, «умный» вибратор Lora Dicarlo — продукт, отмеченный наградами за инновации на последних выставках CES, не является массовым. При этом он использует технологии, которые давно есть на рынке товаров для взрослых. Другой постоянный участник CES — CRAVE, который производит интимные украшения, тоже пока не получил широкого распространения. Компания Camasutra Industries работает над созданием 3D-аватаров порнозвёзд в виртуальной реальности, но практических реализаций ещё не было. В Азии периодически появляются анонсы роботизированных секс-кукол, но эти разработки тоже не находят воплощения в реальности.
Из чего вообще состоит рынок SexTech в России? Дмитрий Коробицын рассказал нам, что примерно раз в 3-4 года на рынке товаров для взрослых появляется что-то принципиально новое. Обычно это приводит к выделению новой товарной группы:
«Например, в 2010-2011 годах в России активно начал продаваться We-Vibe, положивший начало товарной группе "для пар". В 2016 году в продаже появились бесконтактные стимуляторы Womanizer. Несколько лет только они представляли такие продукты, а сейчас уже пара десятков производителей могут похвастаться подобной функциональностью. А вот "умными" девайсы для секса пока не стали. Года три назад был бум интеграций со смартфонами. На выставке Erofame-2017 на каждом втором стенде кто-нибудь да рассказывал про очередную интеграцию. Но развития они не получили. Думаю, причина в том, что какого-то полезного действия или особого удобства эти интеграции не давали».
Дмитрий Коробицын
генеральный
директор
компании
«Поставщик счастья»
директор
компании
«Поставщик счастья»
«Сейчас рынок SexTech в России — это исключительно сексшопы. Примерно год назад мы вышли на рынок с нашим проектом, пообщались с большинством крупных фондов и инвесторов, но не услышали ни об одном новом проекте в нашей индустрии. Единственное изменение, которое произошло за последние несколько лет — это появление секс-блогеров и медиа типа Wonderzine, которые создают большое количество контента о сексе и популяризируют секс-гаджеты».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
Тренд SexTech: sexual wellness
«Секс — это неотъемлемая часть жизни. Счастье и здоровье человека сильно связаны с тем, насколько он успешен и удовлетворен в своей интимной жизни. Новые технологии позволяют решать всё больше задач в этой сфере, давая новые впечатления людям и делая их более счастливыми», — говорит Дмитрий Коробицын.
«SexTech сейчас — это не о роботизации. Три-четыре года назад нам казалось, что индустрия развивается в сторону суперреалистичных секс-кукол и VR-порно. Мы видим, что это не так. Игрушки, которые синхронизируются с VR-порно, придумали несколько лет назад, но они не очень хорошо продаются, и производство этой продукции не сильно выросло за последние годы. Думаю, что эти технологии будут совершенствоваться и займут свою нишу, но вряд ли станут мейнстримовыми и станут причиной прорыва в SexTech-индустрии. Тренд индустрии на сегодняшний день — это доступность информации, улучшение качества сексуальной жизни. Индустрия SexTech превращается в индустрию Sexual Wellness. Причем драйвером этого процесса являются женщины. И женщины, которые создают продукты для женщин».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
В 2019 году на CES со скандалом победил проект Lioness («Львица») — первый в мире «умный» вибратор для сексуальных самоэкспериментов. Инновационность гаджета заключается не в том, как игрушка стимулирует, а в том, что она собирает статистические данные от женщин, которые ею пользуются. Алгоритм обрабатывает информацию и выявляет паттерны. Датчики движения позволяют увидеть, как вы использовали вибратор во время сеанса, встроенный гироскоп показывает изменение углов ориентации тела, акселерометр мгновенно реагирует на смену положения и ускорение, температурные датчики отслеживают температуру тела — и так далее. Все эти данные визуализируются.
Экспериментируя, вы получите конкретную информацию — что меняется при тех или иных факторах. Например, как на ваше удовольствие влияет стресс, стимуляторы (вино, кофе, лекарства), сон (либо его отсутствие) или что-то еще, что, по вашему мнению, может оказать воздействие на сексуальное влечение и реакции. Приложение можно использовать как личный дневник, чтобы писать заметки о каждом своем опыте.
Экспериментируя, вы получите конкретную информацию — что меняется при тех или иных факторах. Например, как на ваше удовольствие влияет стресс, стимуляторы (вино, кофе, лекарства), сон (либо его отсутствие) или что-то еще, что, по вашему мнению, может оказать воздействие на сексуальное влечение и реакции. Приложение можно использовать как личный дневник, чтобы писать заметки о каждом своем опыте.
Есть и другие новинки из серии sexual wellness, которые заслуживают внимания. Это, например, флагманский продукт Fiera от Nuelle — новое устройство личной гигиены, способствующее увеличению либидо, разработанное и одобренное врачами с целью помочь женщинам с сексуальными проблемами восстановить связь со своим партнером. Nuelle — компания, которая занимается разработкой инновационных решений для сексуального благополучия женщин.
Morari Medical разработала первое в мире носимое устройство с управлением от смартфона для лечения преждевременной эякуляции. Прототип был продемонстрирован на выставке CES 2020. Девайс использует нейромодуляцию для передачи сигналов, проходящих между мозгом и нервными окончаниями в половом члене, которые вызывают эякуляцию. Устройство все еще находится на стадии тестирования, и компания собирается провести больше испытаний с реальными пользователями, прежде чем выведет его на рынок в 2021 году.
«Секс — это на 90% голова и на 10% тело. Что действительно нужно индустрии сейчас — это большие социальные исследования на тему сексологии, научные исследования женской физиологии и создание большого количества обучающего и просветительского контента. А вибрацию и вакуумную стимуляцию придумали уже давно, и этого пока вполне достаточно для реализации прямого назначения секс-приспособлений», — отмечает Антон Неяскин.
Morari Medical разработала первое в мире носимое устройство с управлением от смартфона для лечения преждевременной эякуляции. Прототип был продемонстрирован на выставке CES 2020. Девайс использует нейромодуляцию для передачи сигналов, проходящих между мозгом и нервными окончаниями в половом члене, которые вызывают эякуляцию. Устройство все еще находится на стадии тестирования, и компания собирается провести больше испытаний с реальными пользователями, прежде чем выведет его на рынок в 2021 году.
«Секс — это на 90% голова и на 10% тело. Что действительно нужно индустрии сейчас — это большие социальные исследования на тему сексологии, научные исследования женской физиологии и создание большого количества обучающего и просветительского контента. А вибрацию и вакуумную стимуляцию придумали уже давно, и этого пока вполне достаточно для реализации прямого назначения секс-приспособлений», — отмечает Антон Неяскин.
Знания — плюс к сексуальности
Сексуальная неосведомленность, комплексы и стереотипы представляют угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса может привести к слишком ранним сексуальным дебютам, насилию и распространению заболеваний. Любое невежество опасно. Вот почему так нужны образовательные мероприятия по теме секса и сексуальности.
«Образование важно! И с точки зрения здоровья, и с точки зрения житейских навыков, независимо от возраста. Уровень знаний в интимной области у многих людей минимален. Это часто приводит к снижению качества жизни, а порой и проблемам со здоровьем. Мы поддерживаем образовательные проекты в этой сфере и всегда с удовольствием включаемся в подобные инициативы. Много мероприятий в сфере секспросвета организуют блогеры. Обращают на себя внимание Татьяна Никонова, Арина Винтовкина, Дарья Березовская. Также хочу отметить сеть тренинг-центров СЕКС.РФ и её руководителя Оксану Бачинскую».
Дмитрий Коробицын
генеральный директор компании
«Поставщик счастья»
«Поставщик счастья»
Такого же мнения Антон Неяскин: «Образовательные мероприятия необходимы. Мы получаем много запросов от пользователей на эту тему. Проводили встречи с сексологами и секс-блогерами, и это то, чего действительно не хватает многим людям. Не хватает и обучающего контента, и ощущения того, что о сексе говорить можно и нужно, подтверждения того, что все вокруг занимаются сексом и у многих людей возникают похожие вопросы и проблемы, а главное, большинство из них решаемы».
С 2015 года развивает культуру секса в России Татьяна Дмитриева, основательница Kinky Russia, Ladies of Burlesque, drms.club, Sexprosvet 18+.
С 2015 года развивает культуру секса в России Татьяна Дмитриева, основательница Kinky Russia, Ladies of Burlesque, drms.club, Sexprosvet 18+.
«Изначально мы запустили проект Sexprosvet 18+. Это была научно-популярная конференция про секс, которую мы проводили раз в сезон, приглашая на неё топовых врачей, серьезных ученых, писателей и так далее. По сути это было мероприятие, на котором эксперты читали лекции (практически все выложены на канале YouTube "Секспросвета"). Также мы проводили собственные мероприятия, лектории в рамках других мероприятий, фестивали, пикники. Проект в таком виде просуществовал с ноября 2015 до 2018 года».
Татьяна Дмитриева
основательница
Kinky Russia
Kinky Russia
В марте 2016 года команда проекта также запустила Kinky Party — утренняя конференция и ночная вечеринка, afterparty для тех, кто интересуется темой. Даже при том, что вечеринка носила одно название, а конференция другое, реакция общества была очень резкой, рассказывает Дмитриева. «Говорили, что образование это, конечно, хорошо, но что вы потом делаете по ночам — это ужас и кошмар. И мы поняли, что для имиджа конференции, для репутации проекта лучше развивать эти мероприятия раздельно. Кроме того, открыли Kinky Market — ярмарку фетишных товаров, потому что люди спрашивали нас, где найти костюмы и аксессуары для такой вечеринки. Kinky Market — это также площадка для тех, кто вводит на рынок новые секс-игрушки и хочет их презентовать».
Спустя год свет увидел проект Kinky Рractice в ответ на запрос научиться разным необычным практикам. Например, люди видели на вечеринках, как происходит шибари — японское искусство эстетического связывания, флагелляция — психо-эротическая практика, одна из основных практик БДСМ, заключающаяся в порке партнёра, и так далее. К 2018 появилась Kinky Russia — полноценная компания, которая занимается не только развлечениями и вечеринками, но и обучением.
«Секспросвет» развивался параллельно, но в феврале 2019 года из-за нехватки ресурсов основатели встроили этот формат в Kinky Russia и назвали его Kinky Day. Kinky Day получил формат фестиваля, которым, по сути, являлся все эти годы «Секспросвет». Помимо образовательных мероприятий, в него вошли вечеринки, кинопоказы, маркет и мастер-классы.
Спустя год свет увидел проект Kinky Рractice в ответ на запрос научиться разным необычным практикам. Например, люди видели на вечеринках, как происходит шибари — японское искусство эстетического связывания, флагелляция — психо-эротическая практика, одна из основных практик БДСМ, заключающаяся в порке партнёра, и так далее. К 2018 появилась Kinky Russia — полноценная компания, которая занимается не только развлечениями и вечеринками, но и обучением.
«Секспросвет» развивался параллельно, но в феврале 2019 года из-за нехватки ресурсов основатели встроили этот формат в Kinky Russia и назвали его Kinky Day. Kinky Day получил формат фестиваля, которым, по сути, являлся все эти годы «Секспросвет». Помимо образовательных мероприятий, в него вошли вечеринки, кинопоказы, маркет и мастер-классы.
Российские стартапы в сфере SexTech
Российские проекты в сфере секс-технологий редко, но встречаются. В категории «Здоровье и фитнес» на App Store можно найти мобильные массажёры и вибраторы с разной тактильной силой и скоростью, например, iMessage U или «Вибратор для женщин» от российских разработчиков. Достаточно популярны российские dating-сервисы: приложение для анонимного поиска сексуального партнёра Pure, основатели которого даже запустили своё медиа Sex Is Pure; дейтинговые приложения Yboo для секс-знакомств и Partner для гей-знакомств от CEO «Taboo-Знакомства» Арсения Лаврентьева. Основательница Rusbase Мария Подлеснова в 2020 году запустила сервис знакомств Adele, который использует технологии искусственного интеллекта и позволяет найти в том числе партнёра для секса.
В России есть разработчики и идеи, которые витают в воздухе или уже реализуются. Почему об этом так мало информации?
В России есть разработчики и идеи, которые витают в воздухе или уже реализуются. Почему об этом так мало информации?
«Российских проектов в индустрии SexTech практически нет. Российский потребитель только-только начал открыто проявлять интерес к теме секса. Очень мало людей готовы вслух заявлять, что покупают секс-игрушки, и не готовы платить деньги за контент о сексе. И разработчики и инвесторы прекрасно об этом знают. И те и другие интересуются индустрией и готовы в нее вкладываться при условии, что стартапов выйдет на более крупный рынок, например, в США. Там еще есть место для подобных проектов, и денег гораздо больше».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
Финансовая сторона вопроса
Сколько же нужно денег, чтобы открыть свой бизнес в сфере SexTech? Как быстро окупятся инвестиции?
По словам Дмитрия Коробицына, инвестиции в проект должны быть существенными, так как нужно создать нечто действительно уникальное, чтобы преуспеть на рынке. Если получится разработать такой продукт или технологию, окупаемость будет быстрой, в пределах нескольких лет. Прорывные технологии на этом рынке, как правило, становятся массовыми и показывают взрывные графики роста. При этом инновационные технологии сложно копировать, и в эти первые 2-3 года у создателей будет эксклюзивное положение на рынке, что очень интересно и привлекательно с финансовой стороны.
А по мнению Антона Неяскина, для SexTech-проекта с учетом сегодняшнего тренда нужно большое количество custdev-интервью, несколько экспертов (сексологов и психологов) и создание контента на основе полученной информации. Зарубежные проекты подобного плана получают около 500 тысяч долларов seed-инвестиций для проработки product/market fit и создания MVP. Этого им хватает на 12-18 месяцев жизни.
По словам Дмитрия Коробицына, инвестиции в проект должны быть существенными, так как нужно создать нечто действительно уникальное, чтобы преуспеть на рынке. Если получится разработать такой продукт или технологию, окупаемость будет быстрой, в пределах нескольких лет. Прорывные технологии на этом рынке, как правило, становятся массовыми и показывают взрывные графики роста. При этом инновационные технологии сложно копировать, и в эти первые 2-3 года у создателей будет эксклюзивное положение на рынке, что очень интересно и привлекательно с финансовой стороны.
А по мнению Антона Неяскина, для SexTech-проекта с учетом сегодняшнего тренда нужно большое количество custdev-интервью, несколько экспертов (сексологов и психологов) и создание контента на основе полученной информации. Зарубежные проекты подобного плана получают около 500 тысяч долларов seed-инвестиций для проработки product/market fit и создания MVP. Этого им хватает на 12-18 месяцев жизни.
Сколько стоит то, что тебя касается
Если вы посмотрите на списки номинантов и победителей CES и RedDot за последние пару лет, то найдете там много секс-устройств. Это важно для снижения стигматизации. Резиновые фаллоимитаторы остались в прошлом, сегодня секс-игрушка — это современный и красивый гаджет.
В отношении цен на гаджеты Россия кардинально не отличается от всего мира. Простую секс-игрушку можно купить за 500 рублей на AliExpress (к слову, Amazon еще пять лет назад переместил секс-товары из «Товаров для взрослых» в раздел «Здоровье»). Премиальная обойдётся в 17-20 тысяч рублей. Качественный гаджет практически под любой запрос стоит около 6-8 тысяч рублей. Такая цена строится на основе трех факторов: больших затрат на R&D (расходы на исследования и разработки), дизайн и маркетинг. Маркетинг секс-товаров обходится дороже, чем для других продуктов, так как существуют ограничения с точки зрения законодательства, соцсетей, медиа и блогеров. Чем менее запретной будет становиться тема секса, тем дешевле будут секс-игрушки.
В отношении цен на гаджеты Россия кардинально не отличается от всего мира. Простую секс-игрушку можно купить за 500 рублей на AliExpress (к слову, Amazon еще пять лет назад переместил секс-товары из «Товаров для взрослых» в раздел «Здоровье»). Премиальная обойдётся в 17-20 тысяч рублей. Качественный гаджет практически под любой запрос стоит около 6-8 тысяч рублей. Такая цена строится на основе трех факторов: больших затрат на R&D (расходы на исследования и разработки), дизайн и маркетинг. Маркетинг секс-товаров обходится дороже, чем для других продуктов, так как существуют ограничения с точки зрения законодательства, соцсетей, медиа и блогеров. Чем менее запретной будет становиться тема секса, тем дешевле будут секс-игрушки.
«К сожалению, среди российских пользователей до сих пор популярны резиновые дилдо сомнительного качества, просто потому что это более привычная форма для новичка. Однако в последний год мы заметили изменения — люди начали интересоваться более современными и высокотехнологичными гаджетами и стали понимать, почему за них стоит платить деньги. В частности, потому что мы начали очень активно работать над контентом, рассказывать, зачем на самом деле нужны эти товары и в чем их польза.
Один из самых популярных товаров у нас — это вакуумные стимуляторы. Эту технологию разработали специально для женщин, которые никогда или редко испытывают оргазм. Думаю, успех она получила именно потому, что разрабатывалась с учетом женской физиологии: было проведено много исследований с целью создать гаджет под решение определенной проблемы».
Один из самых популярных товаров у нас — это вакуумные стимуляторы. Эту технологию разработали специально для женщин, которые никогда или редко испытывают оргазм. Думаю, успех она получила именно потому, что разрабатывалась с учетом женской физиологии: было проведено много исследований с целью создать гаджет под решение определенной проблемы».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
Про безопасный секс
Финансовый вопрос — не единственный для пользователя. Что делать с безопасностью секс-гаджетов?
В 2020 году по всему миру будет установлено более 20 миллиардов IoT-устройств, включая продукты с приложениями, которые отслеживают оргазмы, сохраняют шаблоны вибрации или позволяют подключаться к гаджету удовольствия вашего партнера на расстоянии. Поскольку большинство из них работают через соединение Bluetooth, взломы вполне возможны. Кейс в тему безопасности: в 2016 году компанию We-Vibe обвинили в передаче пользовательских предпочтений, данных об использовании и адресов электронной почты на свои серверы. We-Vibe пришлось заплатить за свою ошибку 3,75 миллиона долларов.
Дмитрий Коробицын считает, что в России сейчас распространённость «умных» секс-гаджетов настолько низкая, что говорить особо не о чем. «Целью хакерских атак секс-гаджет вряд ли станет, слишком маленький объём данных, чтобы за ним гоняться. В остальном эти девайсы не более уязвимы, чем наши с вами мобильные телефоны». Антон Неяскин тоже полагает, что вопрос пока не слишком актуален: «Так как мы говорим о том, что будущее индустрии — это личная информация, контент и статистика, есть потенциальная опасность получения конфиденциальной информации третьими лицами. Единственный вопрос: "кому и зачем она нужна?", так что пока не думаю, что эта проблема актуальна».
В 2020 году по всему миру будет установлено более 20 миллиардов IoT-устройств, включая продукты с приложениями, которые отслеживают оргазмы, сохраняют шаблоны вибрации или позволяют подключаться к гаджету удовольствия вашего партнера на расстоянии. Поскольку большинство из них работают через соединение Bluetooth, взломы вполне возможны. Кейс в тему безопасности: в 2016 году компанию We-Vibe обвинили в передаче пользовательских предпочтений, данных об использовании и адресов электронной почты на свои серверы. We-Vibe пришлось заплатить за свою ошибку 3,75 миллиона долларов.
Дмитрий Коробицын считает, что в России сейчас распространённость «умных» секс-гаджетов настолько низкая, что говорить особо не о чем. «Целью хакерских атак секс-гаджет вряд ли станет, слишком маленький объём данных, чтобы за ним гоняться. В остальном эти девайсы не более уязвимы, чем наши с вами мобильные телефоны». Антон Неяскин тоже полагает, что вопрос пока не слишком актуален: «Так как мы говорим о том, что будущее индустрии — это личная информация, контент и статистика, есть потенциальная опасность получения конфиденциальной информации третьими лицами. Единственный вопрос: "кому и зачем она нужна?", так что пока не думаю, что эта проблема актуальна».
«Риск, конечно, есть. Но это история из серии "волка бояться — в лес не ходить". Лично мое мнение, что те данные, которые мы теряем или можем потерять, непонятные, с трудом расшифровываются и имеют мало смысла. Кроме того, информацию из приложения, связанного с секс-гаджетами, можно трактовать по-разному. Например, приложение зафиксировало, что девайс работал 5 часов подряд. Может, я и использовала его всё это время, а может, просто забыла выключить. На мой взгляд, с точки зрения компромата риски очень небольшие. Самыми компрометирующими могут быть данные с гаджетов, которые используются парами, когда люди вдали друг от друга. Также проблемой может стать обмен фото, видео, личная переписка».
Татьяна Дмитриева
основательница
Kinky Russia
Kinky Russia
Безопасности устройств IoT, в число которых входят и секс-гаджеты, уделяется большое внимание. В частности, PornHub профинансировал проект The Internet of Dongs, который призван бороться с хакерскими атаками на «умные» секс-приспособления. Проект Internet of Dongs (IoD) — это информационный центр, где люди тестируют секс-девайсы и делятся результатами с разработчиками и поставщиками, чтобы знать, каковы последствия использования их сексуальных игрушек для безопасности и конфиденциальности.
Конечно, способность компаний собирать информацию о пользователях для хранения и продажи не является чем-то новым, равно как и вопрос этики, связанной с этими возможностями. Однако это стоит учитывать при покупке секс-игрушки с выходом в интернет.
Конечно, способность компаний собирать информацию о пользователях для хранения и продажи не является чем-то новым, равно как и вопрос этики, связанной с этими возможностями. Однако это стоит учитывать при покупке секс-игрушки с выходом в интернет.
Вперед в будущее
Люди используют компьютерную графику для создания контента для взрослых уже почти 40 лет. Первая нелицензионная секс-игра Custer's Revenge была выпущена в 1982 году. Возможности графики с того времени сильно изменились. Например, вторая часть игры Naughty Dog «Последняя из нас» станет первой в цикле апокалиптического мира, в которой будут сцены с обнаженной натурой и сексуальным содержанием. В блоге PlayStation она признана лучшей игрой десятилетия.
Сегодня при желании можно заняться сексом с 3D-аватаром практически любого человека в виртуальной реальности. Сообщество любителей трехмерной графики создает и продает аватары реальных людей, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. И это — не в даркнете. Трехмерные модели могут быть анимированы, изменены, способны взаимодействовать в реальном времени и управляться способами, которые бросают вызов ограничениям физической реальности.
Да вы и сами можете создать свое собственное 3D-порно в Virt-A-Mate: по данным издания Vice, бесплатная версия программы предоставляет пользователям доступ к одной «сцене» и модели, тело которой можно менять с помощью ряда ползунков, манипулируя различными частями тела в режиме реального времени.
Сегодня при желании можно заняться сексом с 3D-аватаром практически любого человека в виртуальной реальности. Сообщество любителей трехмерной графики создает и продает аватары реальных людей, чтобы реализовать свои сексуальные фантазии. И это — не в даркнете. Трехмерные модели могут быть анимированы, изменены, способны взаимодействовать в реальном времени и управляться способами, которые бросают вызов ограничениям физической реальности.
Да вы и сами можете создать свое собственное 3D-порно в Virt-A-Mate: по данным издания Vice, бесплатная версия программы предоставляет пользователям доступ к одной «сцене» и модели, тело которой можно менять с помощью ряда ползунков, манипулируя различными частями тела в режиме реального времени.
Скриншот экрана с видеоуроком для пользователей, в котором показана серия ползунков для настроек груди модели.
Скриншот: Vice
Скриншот: Vice
Виртуальной реальностью дело вряд ли ограничится. Guardian пишет, что в ближайшие 10-20 лет нас ждет «Нейронная революция», и общество должно подготовиться к тому, что мозговые имплантаты позволят людям общаться с помощью телепатии, ходить даже с парализованными конечностями, загружать новые навыки непосредственно в мозг. Можно ожидать, что сексуальную сферу такие технологии тоже не обойдут.
К чему могут привести инновации в сексуальной сфере? Могут ли технологии устроить людям если не революцию, то качественный скачок? Когда секс-роботы с искусственным интеллектом, смешанные сексуальные реальности и другие новинки станут доступными для широкого потребителя?
Дмитрий Коробицын проводит аналогию с кино. Появление кинематографа не привело к закрытию театров: «Склоняюсь к тому, что никакие роботизированные технологии и виртуальные реальности никогда не смогут заменить человеческих отношений. Конечно, технологии будут развиваться и становиться более удобными и доступными, будут и новые ощущения, и новые впечатления, но это произойдет не в ближайшие годы». Антон Неяскин прогнозирует, что в течение 10 лет виртуальный секс станет более качественным, массовым и займет свою нишу, но прорыв нам обеспечит другое.
К чему могут привести инновации в сексуальной сфере? Могут ли технологии устроить людям если не революцию, то качественный скачок? Когда секс-роботы с искусственным интеллектом, смешанные сексуальные реальности и другие новинки станут доступными для широкого потребителя?
Дмитрий Коробицын проводит аналогию с кино. Появление кинематографа не привело к закрытию театров: «Склоняюсь к тому, что никакие роботизированные технологии и виртуальные реальности никогда не смогут заменить человеческих отношений. Конечно, технологии будут развиваться и становиться более удобными и доступными, будут и новые ощущения, и новые впечатления, но это произойдет не в ближайшие годы». Антон Неяскин прогнозирует, что в течение 10 лет виртуальный секс станет более качественным, массовым и займет свою нишу, но прорыв нам обеспечит другое.
«Все мы занимаемся сексом, и это большая часть нашей жизни. Психологи говорят, что в 90% случаев рано или поздно их клиенты затрагивают тему секса. Секс уже становится частью wellness-индустрии, у людей появился запрос на улучшение качества интимной жизни. И когда в широком доступе появится правильный контент о сексе, возможность отслеживать и улучшать свою сексуальную жизнь, качество жизни людей поднимется на новый уровень. Думаю, скачок в сексуальной сфере нам обеспечат приложения-трекеры, большое количество персонализированного контента о сексе и гаджеты, созданные с учетом женской и мужской физиологии, с возможностью собирать статистику и анализировать ее».
Антон Неяскин
основатель онлайн-магазина интимных товаров Tizzi
Роль мобильных приложений, гаджетов, секс-роботов, дополненной и виртуальной реальности будет продолжать расширяться, предоставляя новые возможности в сфере sextech. Людям необходимы свежие идеи и технологии для полового воспитания, сексуального здоровья и хорошего самочувствия, развлечений, новых знакомств и свиданий. От этого выиграют все.
Татьяна Петрущенкова