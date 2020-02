Безопасности устройств IoT, в число которых входят и секс-гаджеты, уделяется большое внимание. В частности, PornHub профинансировал проект The Internet of Dongs , который призван бороться с хакерскими атаками на «умные» секс-приспособления. Проект Internet of Dongs (IoD) — это информационный центр, где люди тестируют секс-девайсы и делятся результатами с разработчиками и поставщиками, чтобы знать, каковы последствия использования их сексуальных игрушек для безопасности и конфиденциальности.Конечно, способность компаний собирать информацию о пользователях для хранения и продажи не является чем-то новым, равно как и вопрос этики, связанной с этими возможностями. Однако это стоит учитывать при покупке секс-игрушки с выходом в интернет.