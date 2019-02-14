Сколько же нужно денег, чтобы открыть свой бизнес в сфере SexTech? Как быстро окупятся инвестиции?



По словам Дмитрия Коробицына, инвестиции в проект должны быть существенными, так как нужно создать нечто действительно уникальное, чтобы преуспеть на рынке. Если получится разработать такой продукт или технологию, окупаемость будет быстрой, в пределах нескольких лет. Прорывные технологии на этом рынке, как правило, становятся массовыми и показывают взрывные графики роста. При этом инновационные технологии сложно копировать, и в эти первые 2-3 года у создателей будет эксклюзивное положение на рынке, что очень интересно и привлекательно с финансовой стороны.



А по мнению Антона Неяскина, для SexTech-проекта с учетом сегодняшнего тренда нужно большое количество custdev-интервью, несколько экспертов (сексологов и психологов) и создание контента на основе полученной информации. Зарубежные проекты подобного плана получают около 500 тысяч долларов seed-инвестиций для проработки product/market fit и создания MVP. Этого им хватает на 12-18 месяцев жизни.

